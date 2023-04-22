Bàng quang yếu gây rò rỉ nước tiểu: Dấu hiệu phổ biến khiến cơ vùng chậu suy thoái ở phụ nữ

Tiểu không tự chủ là không có khả năng kiểm soát việc giải phóng nước tiểu từ bàng quang. Điều này thường xảy ra do sự căng quá mức hoặc yếu của các cơ chịu trách nhiệm kiểm soát dòng nước tiểu

Theo một nghiên cứu trích dẫn dữ liệu của Ấn Độ, tỷ lệ mắc bệnh về bàng quang thay đổi từ 8-45% và nó cũng gây khó chịu không kém đối với phụ nữ trẻ. Trong một cuộc khảo sát có gần 3 trong số 4 phụ nữ mắc chứng tiểu không tự chủ đã không nói vấn đề này với bác sĩ đa khoa với lý do phổ biến nhất là họ quá xấu hổ khi nói về điều này.

• Vô tình làm rò rỉ nước tiểu trong khi tập thể dục, cười, ho hoặc hắt hơi

Các dấu hiệu phổ biến có thể chỉ ra vấn đề về sàn chậu bao gồm:

• Cần đi vệ sinh vgấp

• Thường xuyên phải đi vệ sinh

• Cảm thấy khó khăn để làm rỗng bàng quang

• Vô tình mất kiểm soát đại tiện bàng quang

• Sa tử cung: ở phụ nữ, tình trạng này có thể được cảm nhận như một chỗ phình ra trong âm đạo hoặc cảm giác nặng nề, khó chịu, bị kéo, lê hoặc rơi xuống

Các vấn đề về sàn chậu xảy ra như thế nào?​

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Tiến sĩ Bijal Dodia, Chuyên gia tư vấn vật lý trị liệu tại Trung tâm Nghiên cứu & Bệnh viện Sir HN Reliance Foundation cho biết: “+''Các vấn đề về sàn chậu có thể xảy ra khi các cơ sàn chậu bị kéo căng hoặc yếu đi. Một số người có cơ sàn chậu yếu ngay từ khi còn nhỏ, trong khi những người khác nhận thấy các vấn đề sau các giai đoạn nhất định của cuộc đời như mang thai, sinh con hoặc mãn kinh.''

Cơ sàn chậu bị ảnh hưởng bởi một số điều:

• Đang mang thai và sinh con

• Táo bón liên tục và rặn để đi tiêu

• Thừa cân hoặc béo phì

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• Nâng vật nặng (ví dụ: tại nơi làm việc hoặc phòng tập thể dục)

• Ho hoặc hắt hơi mãn tính (ví dụ: do hen suyễn, hút thuốc hoặc COVID)

• Chấn thương trước đó đối với vùng xương chậu (ví dụ: ngã, phẫu thuật hoặc xạ trị vùng chậu)

• Tuổi cao

• Bệnh tiểu đường

Cách ngăn ngừa tiểu không tự chủ

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Sau đây là các biện pháp để giảm nguy cơ phát triển chứng tiểu không tự chủ. Ví dụ: hãy cố gắng:

• Duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh

• Tập thể dục thường xuyên

• Ăn một chế độ ăn uống cân bằng

• Hạn chế uống caffein và rượu

• Bỏ thuốc lá nếu bạn hút thuốc

• Tìm cách điều trị kịp thời bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bàng quang và táo bón

Vật lý trị liệu có giúp ích gì không?

Tiến sĩ Dodia nói: “Vật lý trị liệu có thể là một phương pháp điều trị rất hữu ích cho chứng tiểu không tự chủ. Lựa chọn điều trị không dùng thuốc, dựa trên phương pháp tập thể dục này hoạt động bằng cách giúp bệnh nhân kiểm soát các triệu chứng của họ và giảm hoặc loại bỏ nhu cầu dùng thuốc, phẫu thuật và miếng đệm/đồ lót chuyên dụng dành cho chứng tiểu không tự chủ.”

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Một chương trình tập thể dục phù hợp được chỉ định bởi một nhà vật lý trị liệu sàn chậu đủ tiêu chuẩn nhằm mục đích tăng cường cơ vùng chậu kiểm soát bàng quang, cải thiện chức năng cơ sàn chậu và kiểm soát bàng quang. Một nhà vật lý trị liệu cũng có thể sử dụng phản hồi sinh học và kích thích điện để cải thiện tình trạng tiểu không tự chủ của bệnh nhân.