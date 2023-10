Bác sĩ tiết lộ 4 mẹo vặt giúp giảm hôi miệng tức thì vừa đơn giản vừa hiệu quả

Amber Bonnaig , một nha sĩ cho biết: “Thông thường, nguyên nhân là do vi khuẩn trên răng hoặc lưỡi của bạn hoặc do các mảnh vụn tích tụ trên amidan của bạn. Những thứ khác như thuốc lá hoặc các loại thuốc cũng có thể gây ra tác động. Nó cũng có thể do các vấn đề nghiêm trọng hơn gây ra, như bệnh viêm nha chu và sâu răng không được điều trị, cả hai đều là do vi khuẩn phát triển quá mức”.

Điều đó không có nghĩa là vi khuẩn không làm nhiệm vụ, bởi vì chúng xuất hiện với một lý do chính đáng.