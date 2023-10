Do đó, chúng ta phải duy trì thói quen lành mạnh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thuộc nhóm người có nguy cơ cao mắc ung thư, cũng nên phòng ngừa từ trước.

Tiêu chảy thường xuyên

Ảnh minh họa: Internet

Sau xơ gan, tiêu chảy thường xuyên có thể xảy ra. Khi tiêu chảy xảy ra, nhu động ruột trở nên thường xuyên hơn và khối lượng nhu động ruột giảm.

Các triệu chứng tiêu chảy thường do ăn uống không tốt và có thể được cải thiện đáng kể khi điều trị. Tiêu chảy do xơ gan khác với tiêu chảy do ăn uống không tốt.

Lý do là sau khi bị xơ gan, chức năng gan sẽ giảm sút, kéo theo đó là khả năng tiết mật của gan cũng giảm theo. Mật giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn, khi thiếu mật sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu, tiêu chảy thường xuyên.

Nước tiểu có màu và mùi bất thường

Trong trường hợp bình thường, nước tiểu có màu hơi vàng nhưng trong. Nếu nước tiểu có màu nâu đậm thì đó là dấu hiệu của bệnh gan.

Nguyên nhân là do sau khi gan bị tổn thương, bilirubin trong máu tăng bất thường và nó được đào thải qua nước tiểu khiến chúng có màu nâu đậm.

Ngoài ra, nước tiểu của người bình thường thường có mùi nhẹ. Tuy nhiên, do tổn thương gan, mức độ bilirubin trong máu của bệnh nhân ung thư có thể tăng cao. Khi đó, nước tiểu không chỉ có màu vàng mà còn có mùi khó chịu.

Phân bất thường

Ảnh minh họa: Internet

Gan là cơ quan trao đổi chất lớn nhất trong cơ thể chúng ta, một khi gặp trục trặc, nó cũng có thể dẫn đến nhu động ruột bất thường.

Bệnh nhân ung thư gan thường có phân giống như đất sét. Điều này là do sự xuất hiện của ung thư ở gan gây ra sự tích tụ mật do ống mật tiết ra, bài tiết bilirubin bất thường và cuối cùng hình thành phân giống như đất sét.