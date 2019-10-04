Ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa, giàu lợi khuẩn cho đường ruột?

Khi trẻ bước vào giai đoạn ăn dặm, hệ tiêu hóa còn non yếu nên mẹ cần hết sức cẩn thận. Tất cả thực phẩm cho trẻ ăn đều phải trải quá quá trình thử nghiệm, bắt đầu từ lượng thật ít, sau đó tăng dần. Đặc biệt, cho trẻ ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa cần phải tìm hiểu và lên thực đơn trước.

Theo các chuyên gia, tìm hiểu về vấn đề ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ là điều rất cần thiết, nên hàng ngày các mẹ cần dành ra chút ít thời gian để đọc sách, báo hoặc xem tivi để lên thực đơn dinh dưỡng phù hợp. Mẹ nên chọn các thực phẩm tươi sạch, giàu chất dinh dưỡng để giúp ngăn ngừa rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, mẹ cũng cần bổ sung thêm sữa và các chế phẩm từ sữa, có tác dụng kích thích sản sinh lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, giúp bé hấp thu tốt hơn các chất dinh dưỡng. Các chuyên gia dinh dưỡng, khuyên các mẹ nên duy trì thói quen cho trẻ ăn ít nhất một hộp sữa chua mỗi ngày.

Nguyên tắc đầu tiên khi cho trẻ ăn dặm, mẹ cần bổ sung thực phẩm giàu chất xơ cho bé như rau xanh, trái cây, ngũ cốc... để di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa, hạn chế chứng táo bón. Đồng thời giúp ngăn ngừa và điều trị các chứng tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu… giúp cân bằng nguồn dinh dưỡng, thanh lọc thức ăn trong hệ tiêu hóa, tách lấy năng lượng và dinh dưỡng, đẩy các chất thải còn lại ra bên ngoài.

Ngoài ra, các mẹ cũng nên cho bé ăn thêm hạt đậu được xay nhuyễn thành bột để bổ sung các protein thực vật, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa tăng cường hoạt động hệ thần kinh, giúp trẻ phát triển toàn diện. Đặc biệt, mẹ cần lưu ý một điều, trong quá trình cho trẻ ăn thì cần bổ sung kèm theo nước. Bởi nước là yếu tố rất cần thiết cho hệ tiêu hóa hoạt động, giúp làm loãng thức ăn, dễ di chuyển, hạn chế được tình trạng phân rắn, khó đi ngoài ở trẻ nhỏ.

Ăn sữa chua giàu lợi khuẩn cho đường ruột

Một đứa trẻ khỏe mạnh hay không phụ thuộc vào rất nhiều chế độ dinh dưỡng được nạp hàng ngày. Do đó, ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ là kiến thức cơ bản các mẹ cần nắm vững để loại bỏ các vấn đề như táo bón, đầy hơi, ợ nóng, trào ngược dạ dày thực quản...

Ăn gì tốt cho đường tiêu hóa của người lớn?

Không chỉ có trẻ em, mà người lớn cũng hay gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa như: rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, yếu bụng... Mặc dù không phải là những căn bệnh nguy hiểm, nhưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chú trọng ăn uống là một trong những cách hiệu quả nhất để đẩy lùi những căn bệnh này hiệu quả. Do đó, ăn gì để tốt cho đường hóa thì bạn cần phải chọn lọc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dưới đây là một số loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa.

Bổ sung rau xanh vào chế độ ăn hàng ngày

Thực phẩm giàu tinh bột: gạo, bánh mì, ngũ cốc, các loại đậu… là nguồn dinh dưỡng nhiều chất xơ, sắt, canxi... tốt cho tiêu hóa.

Khoai lang: Chứa nhiều dinh dưỡng như vitamin A, B, C, E, protein, tinh bột, axit amin… có lợi cho hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, hạn chế bị táo bón.

Gừng: Trong củ gừng có 2 - 3% tinh dầu, chất nhựa (5%), chất béo (3,7%), tinh bột và chất cay (zingeron, zingerola, shogaola…). giúp hạ nhiệt, giảm đau, chống viêm, chống co thắt, chống nôn, chống loét và tăng kiện vận trong đường tiêu hóa. Do đó, uống một ly trà gừng ấm có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa. Đây cũng là loại trà hỗ trợ tiêu hóa tự nhiên, phù hợp cho trẻ em và người già bị bụng yếu.

Nếu vấn đề tiêu hóa của bạn thất thường, hay bị rối loạn và kém hấp thu, bạn lựa chọn các loại thực phẩm dễ tiêu để sử dụng mỗi ngày như: Cá, thịt nạc, khoai tây, lòng trắng trứng, hạt chia, trái cây tươi các loại như dâu, chuối, yến mạch và các loại rau có lá xanh đậm...

Bụng yếu nên ăn gì?

Khi bụng yếu tiêu hóa không tốt, bạn không nên ăn đồ ăn sẵn hay thức ăn đóng hộp. Thay vào đó, hãy chú ý đến các thực phẩm lành mạnh để không làm ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa. Chỉ nên ăn một số thực phẩm sau đây:

Cơm trắng: Có thể giúp đào thải chất thải và ngăn chặn tiêu chảy.

Chuối: Rất giàu vitamin và kali, có tác dụng làm giảm tình trạng mất nước và đồng thời cung cấp thêm năng lượng cho cơ thể.

Thức ăn lỏng: Khi bụng yếu thì bạn đừng cố ăn thức ăn rắn, mà nên dùng canh súp hoặc các đồ uống bổ sung nhiều khoáng chất mà cơ thể cần như kali, canxi và natri để tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa.

Sốt táo: Là một dạng như mứt táo, dễ tiêu hóa và có nhiều chất dinh dưỡng, giúp bổ sung chất xơ, hạn chế tiêu chảy. Ngoài ra, bạn cũng có thể ăn bánh mì trắng khi bạn gặp vấn đề về tiêu hoá, giúp bụng bớt khó chịu.

Đau bụng nên ăn gì?

Đau bụng ăn súp để dễ tiêu hóa

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng giúp cải thiện tình trạng đau bụng đi ngoài. Chính vì vậy, khi bị đau bụng bạn nên ăn những món ăn dễ tiêu hóa, chín mềm, loãng. Tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu chất xơ như chuối, ổi, táo, việt quất... giúp hệ tiêu hóa ổn định, thanh mát cho cơ ruột. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường ăn sữa chua để cung cấp các lợi khuẩn giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường ruột, làm dịu dạ dày đồng thời ngăn ngừa các triệu chứng đi ngoài. Đặc biệt, khi đau bụng, bạn chỉ nên ăn các thức ăn thanh đạm như canh thịt lọc, đậu phụ... tránh những thực phẩm giàu lipid và các món nhiều dầu mỡ… Đồng thời, chia nhỏ các bữa ăn để nạp năng lượng giúp hệ tiêu hóa có thời gian hoạt động và ổn định.

Những loại rau tốt cho đường tiêu hóa

Các loại rau xanh chứa nhiều chất xơ tốt cho sức khỏe đặc biệt là hệ tiêu hóa, bổ sung các vitamin, khoáng chất giúp cơ thể phục hồi, để mọi cơ quan đều hoạt động tốt.

Bắp cải

Trong cải bắp có hàm lượng vitamin U cao – đây là chất giúp chữa loét dạ dày, tá tràng, ngăn ngừa và chữa viêm dạ dày, ruột, viêm đại tràng. Tuy nhiên, vitamin U dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao, do đó bạn nên dùng nước ép cải bắp tươi là tốt nhất. Một ngày uống khoảng 1000ml, chia làm 4 – 5 lần. Cứ uống liên tục trong vòng 2 tháng, bạn sẽ thấy hệ tiêu hóa cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, để tránh tình trạng nhiễm độc từ thuốc bảo vệ thực vật, bạn nên bỏ những bẹ lá bên ngoài chỉ nên sử dụng phần bẹ lá bên trong để xay nhuyễn.

Nước rau bắp cải tốt cho hệ tiêu hóa

Bạc hà

Đây là một loại rau và cũng là loại thảo mộc được sử dụng trong nhiều thế kỷ để điều trị các bệnh tiêu hóa khác nhau. Vì có tính làm mát nên bạc hà có thể giúp làm dịu một số rối loạn dạ dày và thúc đẩy chữa bệnh đường tiêu hóa.

Rau lá của củ cải

Các ngọn rau xanh từ cây củ cải đường có tác dụng làm dịu dạ dày, loại bỏ các triệu chứng khó tiêu. Bên cạnh đó, do giàu beta-carotene, canxi và sắt - các chất dinh dưỡng này giúp duy trì đường tiêu hóa khỏe mạnh và làm trơn đường ruột nên bạn hãy thường xuyên ăn các ngọn rau xanh củ cải để tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa đường ruột.

Rau bina

Rau bina rất giàu chất xơ và các dưỡng chất tốt cho tiêu hóa. Hơn nữa, trong rau này có chất nhầy đặc biệt phần nào đó giúp “dọn đường” cho các thực phẩm đi sau nó.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được ăn gì tốt cho hệ tiêu hóa, để từ đây lên thực đơn phù hợp tránh hoặc có thể làm giảm triệu chứng khó chịu như đau bụng, tiêu chảy, chán ăn... hiệu quả.