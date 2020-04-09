Ăn gì để tăng tiểu cầu khi bị thiếu máu hoặc mất máu quá nhiều?

Sức khỏe 09/04/2020 20:28

Có nhiều loại thuốc giúp tăng số lượng tiểu cầu. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các phương pháp tự nhiên để giảm bớt tác dụng phụ. Vậy ăn gì để tăng tiểu cầu?

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Tiểu cầu có chức năng vô cùng quan trọng, giúp đông máu và cầm máu khi bị thương. Tình trạng tiểu cầu giảm gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng. Chế độ ăn uống chứa nhiều loại thực phẩm giúp tăng tiểu cầu là biện pháp tự nhiên và an toàn nhất. Vậy ăn gì để tăng tiểu cầu? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để có câu trả lời.

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Ăn gì để tăng tiểu cầu? - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu về hiện tượng thiếu tiểu cầu

Thông thường, số lượng tiểu cầu trong máu là từ 150.000 - 450.000/microlitre. Các triệu chứng khi bị tiểu cầu thấp (thiếu tiểu cầu) như: thường xuyên bị bầm tím, hay bị chảy máu răng, chảy máu mũi, chảy máu liên tục do vết thương, phân dính máu hoặc da phát ban. Đặc biệt, phụ nữ bị tiểu cầu thấp sẽ bị ảnh hưởng nặng khi hành kinh. Người bị chứng tiểu cầu thấp sẽ thường xuyên mệt mỏi, suy nhược cơ thể. 

Một số nguyên nhân dẫn đến giảm tiểu cầu như ung thư, bệnh thiếu máu, bệnh bạch cầu, mang thai, uống nhiều rượu, hóa trị hoặc sốt xuất huyết. 

Ăn gì để tăng tiểu cầu hiệu quả?

Dưới đây là một số loại thực phẩm giúp tăng tiểu cầu tốt nhất bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Thực phẩm nhiều vitamin C

Nếu bạn còn thắc mắc ăn gì để tăng tiểu cầu nhanh nhất, thực phẩm dồi dào vitamin C như cam, chanh, súp lơ xanh, rau bina,...sẽ giúp lượng tiểu cầu cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, nó chứa nhiều chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

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Thực phẩm dồi dào vitamin C giúp cải thiện lượng tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa nhiều axit béo omega-3

Các loại thực phẩm như hạt óc chó, hạt lanh, cá hồi, cá ngừ,... chứa nhiều axit béo omega-3 giúp tăng cường hệ miễn dịch và lượng tiểu cầu trong máu, khắc phục chứng tiểu cầu thấp.

Thực phẩm dồi dào chất chống oxy hóa

Muốn tăng tiểu cầu nên ăn gì? Câu trả lời chính là thực phẩm chứa nhiều thành phần chống viêm và chống oxy hóa như rau, đậu hữu cơ, ngũ cốc nguyên hạt,... Chúng có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do có hại cho cơ thể đồng thời xử lý tình trạng tiểu cầu thấp.

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Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có khả năng vô hiệu hóa gốc tự do, tăng tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm dồi dào folate

Thiếu hụt folate có thể khiến cho lượng tiểu cầu trong máu giảm. Chính vì vậy, bạn nên có một chế độ dinh dưỡng giàu chất folate, thúc đẩy quá trình phân chia các tế bào khỏe mạnh bên trong cơ thể. Một số loại thực phẩm có chứa nhiều folate giúp tăng tiểu cầu như măng tây, cam, ngũ cốc và rau bina.

Thực phẩm dồi dào vitamin A

Vitamin A giúp cho tế bào khỏe mạnh, đặc biệt là tiểu cầu đồng thời hình thành protein bên trong cơ thể, từ đó giúp các tế bào được phân chia và tăng trưởng mạnh. Bạn có thể sử dụng các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin A như bí đỏ, khoai lang, cà rốt,...

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Vitamin A giúp cho tế bào khỏe mạnh, đặc biệt là tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm giàu vitamin B12

Nếu cơ thể thiếu nhiều vitamin B12, lượng tiểu cầu sẽ bị giảm xuống. Do đó, bạn cần bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu vitamin B12 trong thực đơn ăn uống hàng ngày để tăng tiểu cầu một cách hiệu quả và an toàn, bao gồm: thịt bò, cá hồi, thịt gà, gà tây, cá ngừ,...

Ngũ cốc toàn phần

Ngũ cốc toàn phần chứa nhiều dưỡng chất như khoáng chất, vitamin giúp số lượng tiểu cầu trong máu tăng lên một cách tự nhiên.

Thực phẩm giàu Vitamin K

Các loại thực phẩm như gan, trứng, cải xoăn,... chứa nhiều vitamin K giúp tăng trưởng tế bào ở mức tối đa. Tiểu cầu tồn tại trong khoảng 10 ngày, sau đó sản sinh ra các tế bào tiểu cầu thay thế.

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Thực phẩm dồi dào vitamin K giúp tăng trưởng tế bào ở mức tối đa - Ảnh minh họa: Internet

Ăn trái cây gì để tăng tiểu cầu? 

Quả chà là

Đây là loại quả giúp cải thiện tình trạng tiểu cầu trong máu giảm nhờ hàm lượng sắt cùng các chất dinh dưỡng quan trọng khác.

Mơ giàu chất sắt giúp tăng lượng tiểu cầu có trong máu. Do đó, mỗi ngày bạn nên ăn ít nhất 2 lần/ngày, mỗi lần 1 bát quả mơ cho đến khi tình trạng tiểu cầu thấp được cải thiện.

Lựu

Lựu giàu flavonoid polyphenols có khả năng chống vi trùng gây bệnh đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại virus và tăng lượng tiểu cầu nhờ lượng vitamin C dồi dào cùng các chất chống oxy hóa. 

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Lựu giàu flavonoid polyphenols và vitamin C giúp tăng tiểu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ chứa nhiều thành phần giúp làm tăng tiểu cầu như papain, folate, chymopapain, vitamin C, kali và chất xơ. Bên cạnh đó, đu đủ còn giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi ngày ăn 2-3 miếng đu đủ giúp cải thiện hàm lượng tiểu cầu trong máu.

Ổi

Ổi cũng là thực phẩm rất giàu vitamin C giúp tăng tiểu cầu và khả năng miễn dịch cho cơ thể.

Hy vọng những kiến thức chia sẻ trên đây đã giúp bạn tháo gỡ thắc mắc ăn gì để tăng tiểu cầu. Mong rằng bạn sẽ thường xuyên bổ sung những loại thực phẩm trên trong chế độ ăn hàng ngày, nhanh chóng khỏe mạnh và sống hạnh phúc hơn.

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