9 lời khuyên từ các nhà khoa học có thể giúp bạn giảm cân mà không cần ăn kiêng mệt mỏi

Dưới đây là những lời khuyên được khoa học chứng minh có thể có tác động tích cực đến quá trình giảm cân của bạn.

Khi cố gắng giảm lượng calo tiêu thụ, bạn nên ngừng ăn các loại thực phẩm như quả hạch, hạt, phô mai và bơ. Tuy nhiên, chất béo cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa so với protein và carbs, vì vậy cảm giác đói sẽ không làm phiền bạn trong thời gian dài hơn.

Ngoài ra, chất béo không bão hòa đơn giúp cơ thể tiêu hóa lycopene, lutein và beta-carotene.

2. Đừng đánh giá quá cao việc mất calo trong quá trình hoạt động thể chất

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người thừa cân thường đánh giá quá cao số lượng calo đốt cháy trong khi tập thể dục. Kết quả là, họ cho phép mình ăn nhiều thức ăn hơn, nghĩ rằng họ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Có thể bạn nên ăn sau khi tập luyện nhưng không vượt quá giới hạn lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Nếu không, toàn bộ công sức tập luyện sẽ bị mất.

3. Rửa trái cây và rau thật sạch

Trái cây và rau quả thực sự có thể là một lý do khiến bạn tăng cân nếu bạn không rửa sạch chúng. Nguyên nhân là do lượng thuốc trừ sâu còn lại có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn, có thể khiến bạn tăng cân. Những hóa chất này được cho là có tác dụng bảo vệ thực phẩm khỏi ký sinh trùng, nhưng cuối cùng chúng lại gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.

Thuốc trừ sâu làm rối loạn chức năng tuyến giáp dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Các nhà khoa học cho rằng chúng cũng làm hỏng ty thể bộ phận của tế bào biến thức ăn bạn tiêu thụ thành năng lượng.

4. Hít mùi dầu ô liu

Các nhà khoa học Đức đã phát hiện ra rằng thêm dầu ô liu vào thức ăn có thể khiến bạn cảm thấy no nhanh hơn. Điều đó cũng chỉ ra rằng thậm chí mùi dầu ô liu kéo dài thời gian khi lượng đường ổn định, vì vậy bạn không cảm thấy đói. Dầu xuất xứ từ Ý cũng chứa lượng hóa chất lớn nhất ngăn chặn cảm giác đói.

5. Ăn một cách thích thú

Sự thèm ăn của chúng ta được điều chỉnh bởi một loại hormone gọi là ghrelin. Mức độ của nó tăng lên khi bạn căng thẳng và giảm khi bạn cảm thấy thích thú từ việc ăn uống. Nói cách khác, nếu bạn cảm thấy thích thú khi ăn một thứ gì đó, bạn sẽ không sớm cảm thấy đói.

Vì vậy, nếu bạn không thích một số loại thức ăn, hãy thay thế nó bằng một số món bạn thích.

6. Chọn mì ống phù hợp

Chỉ số đường huyết thể hiện sự gia tăng lượng đường trong máu của một người 2 giờ sau khi ăn. Chỉ số này càng thấp thì đường vào máu càng chậm. Vì vậy, cơ thể sản xuất liều lượng insulin nhỏ hơn để xử lý đường.

Tuy nhiên, nếu nhiều đường đi vào máu nhanh chóng, cơ thể sẽ phải sản xuất một lượng lớn insulin để gửi tín hiệu đến não rằng đã đến lúc ăn uống trở lại. Vì vậy, những thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ tốt hơn cho những ai đang cố gắng giảm cân.

Khi đỏi món, bạn nên lưu ý rằng các loại mì ống khác nhau có chỉ số đường huyết khác nhau . Theo các nhà nghiên cứu, lựa chọn tốt nhất là mì Ý và tệ nhất là mì ống.

7. Uống vitamin canxi nếu bạn không thể tiêu hóa các sản phẩm từ sữa

Nhiều người không dung nạp lactose, vì vậy họ chỉ cần loại trừ hoàn toàn sữa khỏi chế độ ăn của mình. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, phô mai, sữa và phô mai là những nguồn cung cấp canxi tuyệt vời giúp tăng tốc độ chuyển hóa chất béo. Cân nặng của những người tham gia thí nghiệm uống vitamin canxi giảm từ 26% đến 70%.

Vì vậy, nếu bạn không dung nạp lactose, hãy thử bổ sung các loại vitamin canxi và vitamin D.

8. Ăn thức ăn đặc vào buổi sáng

Các nhà khoa học đã biết rằng bữa sáng là cần thiết từ lâu. Bây giờ họ đang nghiên cứu thức ăn trên đĩa và ảnh hưởng của nó đối với cơ thể chúng ta. Ví dụ, họ đã chứng minh rằng hiệu quả của protein tăng lên khi nó được ăn ở dạng rắn. Kết luận rất đơn giản: nếu bạn ăn phô mai tươi thay vì sinh tố, bạn sẽ cảm thấy đói sau đó.

9. Ăn sô cô la đen

Hóa ra, sô cô la không chỉ có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của bạn mà còn có thể giúp bạn giảm và duy trì cân nặng. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người theo chế độ ăn kiêng ít carb ăn một lượng nhỏ sô cô la đen sẽ không tăng lại số cân mà họ đã giảm.

Theo Brightside