Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất

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Lá trầu không thuộc họ Bìm bìm. Nó là loại lá màu xanh đậm hình trái tim. Lá trầu đã được sử dụng để cầu nguyện và các nghi lễ tôn giáo ở nhiều quốc gia chẳng hạn như ở Ấn Độ. Không chỉ với mục đích tôn giáo, lá trầu không còn được gọi là lá trầu được dùng làm thức uống giải khát sau bữa ăn với nhiều lợi ích bổ dưỡng.

Ảnh minh họa

Đăng tải lên Instagram, Tiến sĩ về sức khỏe Dixa Bhavsar đã chia sẻ rất nhiều lợi ích của lá trầu không. Một đoạn trích từ chú thích của bài đăng như sau: "Từ việc sử dụng nó trong các buổi cầu nguyện và nghi lễ tôn giáo đến việc ăn uống, lá trầu đã nằm trong danh sách yêu thích của nhiều người từ nhiều thập kỷ qua. Lá trầu không có rất nhiều công dụng chữa bệnh bất ngờ".