Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất

Sức khỏe 28/03/2022 10:19

Cũng giống như nhiều loài thực vật hữu ích khác, lá trầu không không chỉ có lợi một mà còn rất nhiều khía cạnh khác nhau cho cả nhan sắc và sức khỏe của bạn và gia đình.

Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Lá trầu không thuộc họ Bìm bìm. Nó là loại lá màu xanh đậm hình trái tim. Lá trầu đã được sử dụng để cầu nguyện và các nghi lễ tôn giáo ở nhiều quốc gia chẳng hạn như ở Ấn Độ. Không chỉ với mục đích tôn giáo, lá trầu không còn được gọi là lá trầu được dùng làm thức uống giải khát sau bữa ăn với nhiều lợi ích bổ dưỡng.

Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đăng tải lên Instagram, Tiến sĩ về sức khỏe Dixa Bhavsar đã chia sẻ rất nhiều lợi ích của lá trầu không. Một đoạn trích từ chú thích của bài đăng như sau: "Từ việc sử dụng nó trong các buổi cầu nguyện và nghi lễ tôn giáo đến việc ăn uống, lá trầu đã nằm trong danh sách yêu thích của nhiều người từ nhiều thập kỷ qua. Lá trầu không có rất nhiều công dụng chữa bệnh bất ngờ".

Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh 3
Ảnh minh họa
Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Bác sĩ Dixa cho biết lá trầu không được sử dụng rộng rãi trong việc điều trị ho, hen suyễn, đau đầu, viêm mũi, đau khớp, chán ăn,… Nó làm giảm đau, tiêu viêm và sưng tấy. "Những chiếc lá chứa đầy vitamin như vitamin C, thiamine, niacin, riboflavin và carotene và là một nguồn canxi tuyệt vời. Vì trầu là một loại cây leo có mùi thơm, bạn có thể dễ dàng trồng nó như một cây cảnh trong nhà và mang lại những lợi ích sức khỏe tối đa từ đó", Tiến sĩ Dixa viết.

Lợi ích cho cơ thể tổng thể đến từ lá trầu không có thể làm bạn bất ngờ vì chúng xứng danh là 'thần dược' cho cả sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh 5
Bạn có thể trồng lá trầu không như cây cảnh trong nhà và sử dụng điều trị cho sức khỏe tổng thể

 Theo India

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