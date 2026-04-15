Đúng 10 ngày tới (18/4 - 27/4/2026), phát hờn với 3 con giáp may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền, sống trong Phú Quý

Đúng 10 ngày tới (18/4 - 27/4/2026), tuổi Dậu có một ngày thích hợp để hợp tác, làm ăn. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng có giá trị. Tuy nhiên con giáp này cần quyết đoán hơn với những vấn đề ngoài lề, có thể gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh không nên quá chú tâm vào sự nghiệp mà bỏ lỡ những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên gia đình, rồi sẽ nhận ra tiền bạc không phải là điều mà người thân mình mong muốn.

Tuổi Dậu còn đón tin vui tài lộc, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc. Song bản mệnh cần thận trọng khi chi tiêu, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và đầu tư.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 10 ngày tới (18/4 - 27/4/2026), Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Tý trải qua một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn sẽ đạt được mọi mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt.

Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai.

Tuy nhiên Thổ khắc Thủy, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 10 ngày tới (18/4 - 27/4/2026), Chính Quan soi chiếu, hôm nay là một ngày thuận lợi trên con đường thăng quan tiến chức với người tuổi Tỵ. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khẳng định giá trị bản thân mình.

Cấp trên chắc chắn nhìn rõ sự cố gắng, nỗ lực của bạn và không ngại trao cho bạn những công việc trọng đại. Thời điểm này, bạn có thể tạo được những nền móng vững chắc trong tương lai thăng tiến về sau.



Thủy sinh Mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng vô cùng êm đềm. Người đã lập gia đình nhận được sự hậu thuẫn của người thân, khiến bạn có thêm quyết tâm và tin tưởng vào bản thân mình. Gia đình chính là động lực của bạn.

