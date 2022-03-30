"8 ly 2 lít nước mỗi ngày" câu thần chú có thật sự giúp ích cho sức khỏe?

Bạn nghĩ mỗi ngày uống đủ 2 lít sẽ cung cấp đủ lượng nước cho cơ thể? Nhưng thực tế đó không hẳn là lượng nước cơ thể bạn cần. Tìm hiểu xem uống nước thế nào cho đúng và điều quan trọng là gì nhé!

60-70% cơ thể của chúng ta bao gồm nước, cung cấp nước là điều cần thiết để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh. "Uống 2 lít nước mỗi ngày không phải lúc nào cũng có ích cho sức khỏe"

Một trong những điều mọi người hay lầm tưởng về việc uống nước là uống đủ 2 lít mỗi ngày, tức khoảng 8 cốc nước sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống 2 lít nước mỗi ngày không hẳn đã tốt. Trên thực tế, cơ thể chúng ta cần khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, nhưng không nhất thiết chỉ hấp thụ nước. Chúng ta có thể nhận một lượng nước từ việc tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, như vậy, lượng nước sẽ thay đổi tùy theo thói quen ăn uống hằng ngày của bạn.

Thay vì áp dụng công thức, mọi người chỉ nên uống vài cốc nước mỗi ngày tùy theo cân nặng và độ tuổi, chúng ta nên uống nước theo mức độ khác nhau tùy theo thể trạng. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Hiệp hội Dinh dưỡng Hàn Quốc vào năm ngoái, nam giới từ tuổi vị thành niên đến 74 tuổi nên tiêu thụ 900 ml hoặc hơn, đối với phụ nữ nên từ 600 đến 800 ml mỗi ngày. Tuy nhiên, trường hợp bệnh nhân mắc một số bệnh như xơ gan, suy thận, suy tim, cần hạn chế uống nước. Nguyên nhân là do uống quá nhiều nước có thể gây ra các biến chứng như cổ trướng, phù phổi, phù nề nên cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ về chế độ ăn uống. Thiếu nước làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận Theo một nghiên cứu chỉ ra rằng 82% người trưởng thành ở Hàn Quốc uống soda thay vì nước lọc. Tuy nhiên, nếu bạn uống nước trái cây, soda, cà phê hoặc trà có hàm lượng đường cao thay vì nước lọc, sự bài tiết qua nước tiểu sẽ tăng lên và cơ thể có thể bị mất nước. Nếu nước tiểu cô đặc do uống không đủ nước, canxi và axit uric trong nước tiểu kết tụ lại và dễ hình thành sỏi. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước, bạn có thể bị hạ natri trong máu. Trường hợp nặng có thể bị khó thở, phù phổi, phù não. "Quy tắc VÀNG khi uống nước" Không uống nhiều một lúc, hãy uống từng ngụm nhỏ

Uống 4 đến 5 cốc mỗi ngày ngay cả khi bạn không khát

Uống nước mỗi khi tập thể dục hoặc ra nhiều mồ hôi

Tùy theo độ tuổi, giới tính và thể chất của mỗi người mà nạp vào lượng nước phù hợp. Theo News1korea

Sâu răng không phải là nguyên nhân chính làm hư răng, đây mới chính "thủ phạm" Một khi răng vĩnh viễn của con người rụng đi nó sẽ không mọc nữa. Vì vậy nhiều người sẽ dần bị mất răng khi về già. Bệnh nha chu chính là nguyên nhân phổ biến nhất gây rụng răng, mất răng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/8-ly-2-lit-nuoc-moi-ngay-cau-than-chu-co-that-su-giup-ich-cho-suc-khoe-458825.html