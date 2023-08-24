7 tình trạng có thể làm tăng nguy cơ mất nước trong cơ thể bạn

Đi tiểu ít hơn, môi nứt nẻ và chóng mặt có thể cho thấy cơ thể bạn cần nhiều nước hơn. Và nếu bạn đã từng bị thiếu nước, bạn không đơn độc, bởi đây là một tình trạng rất thường gặp. Vậy vì sao cơ thể bạn lại bị mất nước? Mặc dù có một số nguyên nhân có thể khiến bạn bị mất nước một cách lén lút, nhưng cũng có một số tình trạng nhất định có thể khiến bạn dễ bị mất nước hơn. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 tình trạng có thể làm tăng nguy cơ mất nước trong cơ thể ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mất nước xảy ra khi cơ thể bạn mất nhiều chất lỏng hơn lượng nước nạp vào; điều này phá vỡ sự cân bằng tinh tế của các khoáng chất. Khi chúng ta không đáp ứng đủ lượng nước nạp vào, cơ thể chúng ta có thể bị tàn phá. Thật vậy, nước rất quan trọng cho sự sống! Cơ thể chúng ta cần nước để hoạt động bình thường và điều quan trọng cần nhớ là cơ thể chúng ta được tạo thành từ gần 2/3 là nước.

Các triệu chứng mất nước có thể diễn ra âm thầm. Ví dụ, cảm giác choáng váng và mệt mỏi có thể là do mất nước nhưng cũng có thể liên quan đến sự thiếu hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là sắt. Các triệu chứng mất nước rõ ràng hơn khác bao gồm đi tiểu không thường xuyên, nước tiểu sẫm màu hơn và cảm thấy khát nước. Một số người cũng sẽ bị đau đầu liên quan đến mất nước.

Những dấu hiệu mất nước khác ở người lớn có thể là:

Khô miệng, môi hoặc da

Ít mồ hôi hơn

Chóng mặt

Lẫn lộn

Ngất xỉu

Nhịp tim và nhịp thở nhanh

Sốc

Top 7 tình trạng làm tăng nguy cơ mất nước của bạn

1. Bị bệnh

Nhấm nháp nước có thể là điều bạn không còn nghĩ tới nếu bạn bị đau họng, viêm xoang hoặc cảm thấy toàn thân khó chịu. Và sự gia tăng nhiệt độ cơ thể của bạn có thể làm cho tình trạng mất nước càng dễ xảy ra hơn. Đặc biệt, sốt thường đi kèm với nhiều bệnh tật và nhiễm trùng khác nhau, và nhiệt độ cơ thể tăng cao này có thể gây ra tình trạng mất nước. Khi nhiệt độ cơ thể tăng lên, cơ thể cố gắng hạ nhiệt bằng cách đổ mồ hôi. Cơ chế làm mát tự nhiên này dẫn đến mất nước qua mồ hôi, làm tăng nhu cầu hydrat hóa của cơ thể. Bên cạnh đó, chán ăn, tiêu chảy hoặc nôn mửa có thể khiến cơ thể bạn thải ra nhiều chất lỏng hơn, khiến tình trạng mất nước trở nên tồi tệ hơn. Nói chung, tình trạng mất nước có thể xảy ra nếu đó là nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc ngộ độc thực phẩm.

2. Tập thể dục

Đi bộ nhanh, tập HIIT hoặc chạy buổi chiều có thể làm tăng nguy cơ mất nước nếu bạn không thay thế lượng nước mất đi theo cách cơ thể cần. Cụ thể, tham gia vào các hoạt động thể chất cường độ cao, đặc biệt là trong môi trường nóng ẩm, có thể dẫn đến đổ mồ hôi quá nhiều và mất nước. Trong quá trình tập luyện, cơ thể tiết ra mồ hôi để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, điều này có thể dẫn đến thiếu hụt chất lỏng đáng kể nếu không được bổ sung đầy đủ. Và khi cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước thì có thể làm giảm hiệu suất, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt và cản trở khả năng phục hồi hiệu quả của cơ thể.

3. Sự lão hóa

Người lớn tuổi có nguy cơ bị mất nước do các yếu tố liên quan đến tuổi tác ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hydrat hóa thích hợp. Cụ thể, tổng hàm lượng nước trong cơ thể cũng giảm dần theo tuổi tác, có nghĩa là người lớn tuổi có thể mất nước một cách tự nhiên nhanh hơn so với người trẻ tuổi.

Ví dụ, lão hóa có thể khiến cảm giác khát giảm đi một cách tự nhiên. Hơn nữa, theo một đánh giá năm 2021 được công bố trên Archives of Gerontology and Geriatrics, người lớn tuổi có thể gặp khó khăn khi di chuyển và trở nên sợ hãi khi thường xuyên đi vệ sinh. Một số tình trạng bệnh và thuốc cũng có thể khiến người lớn tuổi có nguy cơ bị mất nước cao hơn.

4. Bệnh tiểu đường

Giữ cho lượng đường trong máu của bạn được cân bằng tốt có thể là một điều có lợi cho quá trình giữ nước của bạn. Cụ thể, bệnh tiểu đường có thể kích thích tình trạng mất nước theo hai cách: Thứ nhất, lượng đường trong máu tăng cao dẫn đến đi tiểu nhiều, khiến cơ thể mất nhiều nước hơn. Thứ hai, bệnh tiểu đường cũng có thể dẫn đến khát nước thường xuyên, buộc người bệnh phải uống nhiều nước hơn, nhưng nếu không được quản lý đúng cách, chu kỳ này có thể dẫn đến mất nước quá nhiều.

5. Bệnh thận

Thận của bạn là cơ quan hình hạt đậu có chức năng làm sạch máu để giữ cho các chất dinh dưỡng tốt chảy qua cơ thể và loại bỏ các chất thải và chất lỏng không mong muốn qua nước tiểu. Tuy nhiên, bệnh ở thận làm gián đoạn quá trình thực hiện những trách nhiệm quan trọng này. Một đánh giá năm 2022 được công bố trên StatsPearls cho thấy bệnh thận có thể gây mất nước. Cụ thể, việc điều trị bệnh thận có thể bao gồm thuốc lợi tiểu, một loại thuốc nhằm di chuyển chất lỏng dư thừa, có thể dẫn đến mất nước nếu loại bỏ quá nhiều chất lỏng. Bạn cũng có thể gặp các vấn đề liên quan đến thận, như nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc phát triển sỏi thận nếu mất nước trong thời gian dài.

6. Uống rượu bia

Cho dù bạn uống bia mỗi ngày sau giờ làm việc hay thỉnh thoảng thưởng thức đồ uống có cồn vào cuối tuần, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc uống rượu có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn mức mong muốn nhưng cũng gây mất nước. Theo Viện Quốc gia về Lạm dụng Rượu và Nghiện rượu, rượu có thể ngăn chặn sự giải phóng hormone vasopressin, loại hormone có tác dụng giữ nước trong cơ thể.

7. Rối loạn ăn uống

Các rối loạn ăn uống như chán ăn tâm thần và chứng cuồng ăn có thể làm tăng nguy cơ mất nước do các hành vi tiêu cực khác nhau liên quan đến thực phẩm. Những hành vi này có thể bao gồm lạm dụng thuốc nhuận tràng, nôn mửa và hạn chế thực phẩm chứa chất lỏng và đồ uống có calo. Một số người cũng phải vật lộn với nỗi lo sợ về trọng lượng nước dư thừa và do đó tránh uống nước trong nỗ lực kiểm soát kích thước cơ thể.

Những cách tốt nhất để giữ đủ nước cho cơ thể

Theo các chuyên gia, lượng nước khuyến nghị cho nam giới là 15,5 cốc và cho phụ nữ là 11,5 cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều người gặp khó khăn trong việc uống đủ nước.

Dưới đây là một số mẹo nhanh để nạp lại nhiều nước hơn trong thói quen chăm sóc sức khỏe thông thường của bạn:

- Thêm hương vị cho nước: Một cách để làm cho lượng nước uống của bạn trở nên hấp dẫn hơn là thêm một chút nước chanh và thêm một ít đá vào ly nước trong những tháng hè. Bạn cũng có thể thử uống trà thảo dược đá như bạc hà hoặc hoa dâm bụt để thay thế cho nước mà vẫn còn có tác dụng cấp nước cho cơ thể.

- Mang theo nước lạnh: Áp dụng thói quen bổ sung nước lành mạnh bằng cách mang theo nước lạnh khi di chuyển. Một số chai nước có thể giữ nước của bạn lạnh trong vài ngày.

- Ăn thực phẩm bổ sung nước: Thực phẩm cung cấp nước giúp bạn đạt được mục tiêu cung cấp nước bao gồm dưa hấu, táo và sữa chua.

Tóm lại, mất nước là một tình trạng rất phổ biến, và với một số tình trạng nhất định thì nguy cơ mất nước trong cơ thể bạn sẽ càng tăng cao. Nếu bạn đang có 1 trong 7 tình trạng có thể làm tăng nguy cơ mất nước trong cơ thể bạn như trên, hãy bổ sung nước kịp thời nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!