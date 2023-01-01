7 tác dụng diệu kỳ của nụ hôn dành cho sức khỏe và sắc đẹp mà hẳn ai cũng thích

Nụ hôn rất tốt cho sức khỏe của chúng ta là điều hợp lý. Vì vậy, hãy tìm hiểu những lợi ích sức khỏe đáng tò mò khác là gì nhé.

Một nghiên cứu cho thấy những người hôn nhau thường xuyên hơn có mức cholesterol thấp hơn. Khi bạn hôn, cơ thể bạn bắt đầu sản xuất nhiều oxytocin hơn. Hormone này giúp giảm căng thẳng và lo lắng, có thể góp phần làm tăng mức cholesterol. Hôn cũng có thể giúp giảm huyết áp của bạn.

2. Phản ứng dị ứng của bạn có thể trở nên ít dữ dội hơn

Hôn làm giảm căng thẳng và lấp đầy bạn với những cảm xúc tích cực, điều này có thể giúp giảm dị ứng. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng nếu đối tác của bạn ăn thứ gì đó mà bạn bị dị ứng, nó có thể gây ra phản ứng dị ứng.

3. Khuôn mặt của bạn có thể trông trẻ hơn

Rất nhiều cơ mặt hoạt động khi bạn hôn, vì vậy nó làm săn chắc khuôn mặt của bạn giống như một buổi tập luyện thực sự. Mỗi phút, bạn thậm chí có thể đốt cháy tới 26 calo. Vì nụ hôn làm tăng lưu lượng máu lên mặt nên nó có thể kích thích sản xuất collagen và elastin, giúp khuôn mặt bạn trông trẻ hơn.

4. Cơn đau đầu hoặc chuột rút có thể nhẹ hơn

Nếu bạn bị đau đầu hoặc đau bụng kinh, bạn nên cố gắng giảm đau bằng cách hôn. Hôn làm giãn mạch máu và giảm huyết áp nên có thể giúp giảm đau.

5. Răng của bạn có thể ít bị sâu hơn

Hôn làm tăng sản xuất nước bọt, có thể bảo vệ răng của bạn khỏi vi khuẩn có hại và ngăn ngừa sâu răng. Một số chuyên gia cũng nói rằng các ion khoáng chất trong nước bọt thậm chí có thể giúp sửa chữa những tổn thương nhỏ ở men răng. Tuy nhiên, vệ sinh răng miệng của bạn và của đối tác là rất quan trọng, bởi vì cũng có những vi khuẩn gây sâu răng có thể lây truyền khi bạn hôn.

6. Bạn có thể giảm cân

Hôn cũng khiến cơ thể bạn sản xuất nhiều dopamine hơn. Nếu không có đủ hormone này trong cơ thể, bạn có thể thèm ăn nhiều hơn, điều này thường có nghĩa là bạn có thể muốn ăn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe và nhiều calo. Thậm chí sau khi bạn đã ăn nó, bạn có thể không hoàn toàn hài lòng. Mức độ dopamine cao hơn có thể kiểm soát sự thèm ăn của bạn và giúp ngăn ngừa tăng cân.

7. Bạn có thể cảm thấy ít buồn ngủ hơn

Dopamine cũng ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn. Nếu mức độ dopamine của bạn thấp, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi hơn và cần ngủ nhiều hơn bình thường. Đó là lý do tại sao nụ hôn có thể làm tăng sự tỉnh táo của cơ thể bạn.

Theo Brightside