Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: Suy giảm thị lực và loạt vấn đề về mắt khiến nhiều người lo ngại

Sức khỏe 30/12/2022 08:13

Điều cần thiết là giữ lượng đường trong máu trong phạm vi chấp nhận được. Có thể tránh hoặc trì hoãn các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lâu dài, chẳng hạn như giảm thị lực, bệnh tim và bệnh thận bằng cách duy trì lượng đường trong máu, HbA1c, cholesterol và huyết áp thích hợp.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: Suy giảm thị lực và loạt vấn đề về mắt khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tiểu đường có thể có tác động tàn phá đối với mắt, dẫn đến mù lòa hoặc suy giảm thị lực.

Nó làm tăng cơ hội phát triển một số bệnh về mắt như bệnh võng mạc tiểu đường, bệnh tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể. Dưới đây là một số lưu ý giúp bệnh nhân tiểu đường bảo vệ mắt và thị lực.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: Suy giảm thị lực và loạt vấn đề về mắt khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi lượng đường trong máu của bạn quá cao, hình dạng của thủy tinh thể của mắt bạn sẽ thay đổi, dẫn đến thị lực bị mờ và sẽ trở lại bình thường khi lượng đường trong máu của bạn ổn định. Lượng đường trong máu cao cũng có thể gây hại cho các mạch máu trong mắt bạn. Kiểm soát lượng đường trong máu của bạn có thể giúp bạn tránh được những vấn đề này.

Cảnh giác với các thông số sức khỏe

Huyết áp cao và cholesterol là hai yếu tố khác có thể gây giảm thị lực. Do đó, việc kiểm soát huyết áp và cholesterol của bạn là rất quan trọng. Giữ những điều này trong tầm kiểm soát không chỉ có lợi cho mắt mà còn cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Bỏ thuốc lá

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: Suy giảm thị lực và loạt vấn đề về mắt khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc có hại cho sức khỏe của bạn. Mặt khác, bệnh nhân tiểu đường đặc biệt dễ bị tổn thương. Nó gây tổn thương cho tĩnh mạch, động mạch và mao mạch của cơ thể, làm trầm trọng thêm tình trạng suy giảm thị lực liên quan đến bệnh tiểu đường. Nếu bạn là một người hút thuốc đang cố gắng bỏ thuốc lá, đừng bỏ cuộc. Tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ của bạn và khám phá tất cả các lựa chọn thay thế có thể để giúp bạn thay đổi tích cực trong lối sống của mình.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên rất tốt cho đôi mắt của bạn. Nó hỗ trợ trong việc quản lý bệnh tiểu đường và giúp giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh nhất có thể. Do đó, hãy ghi lại lịch trình tập luyện của bạn trên lịch của bạn và tuân theo nó. Trước khi bắt đầu bất kỳ thực hành mới nào, hãy tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị của bạn.

Ăn uống lành mạnh

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường: Suy giảm thị lực và loạt vấn đề về mắt khiến nhiều người lo ngại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

chuyên gianói rằng ăn uống lành mạnh sẽ thúc đẩy thị lực tốt. Do đó, điều cần thiết là bạn phải tuân theo một chế độ ăn uống cân bằng để đảm bảo rằng cơ thể bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết đồng thời kiểm soát bệnh tiểu đường của bạn. Điều này sẽ giúp bạn sở hữu một đôi mắt khỏe mạnh hơn và bảo vệ bạn khỏi bị mất thị lực hoàn toàn.

Theo Femina

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