Đừng để 'bộ lọc' cơ thể bị hư tổn vì 5 thói quen hủy diệt thận mà nhiều người vẫn 'nghiện bất chấp' này

Một nghiên cứu CRIC được công bố gần đây nói rằng việc tuân thủ lối sống lành mạnh có liên quan đáng kể đến việc giảm tỷ lệ kết quả bất lợi. Có 5 thành phần chính liên quan đến lối sống không lành mạnh.

Tiến sĩ Mahesh Prasad, Chuyên gia tư vấn về thận, Bệnh viện PD Hinduja, Mahim, cho biết: "Có nhiều yếu tố dẫn đến tổn thương thận trực tiếp hoặc đẩy nhanh quá trình tiến triển xấu của bệnh thận hiện có. Các yếu tố liên quan đến lối sống là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, các yếu tố rủi ro nhanh chóng nhưng có thể thay đổi được."

Lối sống hiện đại khuyến khích tiêu thụ quá mức và tiêu hao năng lượng gây béo phì. Béo phì có thể trực tiếp gây hại cho thận. Nó cũng dẫn đến bệnh tiểu đường, huyết áp, lipid cao, kháng insulin và rối loạn chức năng tim, tất cả đều làm tăng tốc độ tổn thương thận.

Béo phì được xác định bởi chỉ số BMI (> 30) hoặc vòng eo > 40 inch ở nam và > 35 inch ở nữ. Điều trị bệnh béo phì thông qua điều chỉnh chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên giúp phòng ngừa các bệnh về thận nguyên phát và thứ phát.

Lượng muối

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Hầu hết các mặt hàng thực phẩm đóng gói và ăn liền đều chứa nhiều muối. Lượng muối cao có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến chức năng thận. và làm tăng huyết áp. Lượng muối cao cũng làm giảm tác dụng của các loại thuốc bảo vệ khác.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạn chế muối có lợi trong việc giảm các vấn đề liên quan đến thận, tim và não ngay cả ở những người có huyết áp bình thường và không mắc bệnh tiểu đường.

Hút thuốc

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Hút thuốc làm tăng gấp đôi tốc độ suy thận. Hút thuốc là một chất co thắt mạch máu mạnh mẽ và do đó làm tăng huyết áp. Nó có thể gây tổn thương trực tiếp đến tim và mạch máu, từ đó làm tăng tỷ lệ mắc bệnh đau tim và đột quỵ não. Hút thuốc là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh ung thư trong cơ thể.

Thuốc lá chứa hơn 400 hóa chất độc hại như hắc ín, asen, formaldehyde, carbon monoxide, v.v. Nicotine có tính gây nghiện cao. Hầu như tất cả các cơ quan và chức năng của cơ thể đều bị ảnh hưởng tiêu cực bởi việc hút thuốc.

Không hoạt động thể chất

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Hành vi tĩnh tại là yếu tố rủi ro mạnh nhất. Không hoạt động là nguyên nhân làm tăng số lượng và liều lượng thuốc cũng như thất bại trong điều trị. Hoạt động thể chất thường xuyên có lợi cho mọi lứa tuổi.

Không có loại thuốc hoặc biện pháp can thiệp nào khác có thể cải thiện chức năng chuyển hóa tim, thần kinh cơ và nhận thức, đồng thời giảm gánh nặng bệnh tật cùng tồn tại ngoại trừ kéo các cú sốc lên và chạm đất.

Rượu

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Uống quá nhiều rượu (> 7 ly/tuần đối với nữ, > 14 ly/tuần đối với nam) có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến thận. Rượu làm cho thận lọc máu kém hiệu quả hơn. Nó cũng khiến người bệnh dễ bị mất nước và mất cân bằng điện giải. Nó chịu trách nhiệm cho các bệnh về gan và tuyến tụy cũng như các vấn đề về dạ dày và tâm lý khác nhau. Hút thuốc và uống rượu là sự kết hợp nguy hiểm cho cơ thể.

Ảnh hưởng của béo phì đến sức khỏe thận

Bệnh thận có nhiều khả năng phát triển ở những người béo phì. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự khởi phát của bệnh thận mãn tính CKD và bệnh thận giai đoạn cuối, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các yếu tố nguy cơ chính của bệnh thận mãn tính (CKD) như bệnh tiểu đường và tăng huyết áp (ESRD).

Điều chỉnh lối sống để có thận khỏe mạnh

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Lối sống hiện đại đã mang đến những vấn đề khác như thiếu ngủ, lạm dụng thuốc, thực phẩm tạp nhiễm, ô nhiễm và sự cô đơn. Mỗi người có hậu quả tiêu cực của nó. Sửa đổi lối sống là nhu cầu của giờ. Để tránh bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của các rối loạn liên quan đến lối sống, hãy làm theo các quy tắc vàng được đề cập dưới đây:

1- Không có cách nào khác ngoài tối thiểu 30 phút hoạt động vừa phải trong 5 ngày trở lên mỗi tuần hoặc 20 phút hoạt động mạnh 3 lần trở lên mỗi tuần.

2- Ngừng hút thuốc và hạn chế uống rượu.

3- Giảm muối và đường tinh luyện, ăn nhiều rau, trái cây, các loại hạt, đậu, thực vật, các mặt hàng protein, cá, trứng, ngũ cốc nguyên hạt và chất lỏng trong chế độ ăn kiêng.

4- Đặt mục tiêu có cân nặng khỏe mạnh.

5- Tránh các loại thuốc, thảo mộc và hóa chất bán sẵn không kê đơn.

Theo Times of India