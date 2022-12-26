Sau đây sẽ chi sẻ chi tiết về lý do tại sao chúng ta cần giảm tốc độ cắn móng tay, bất kể điều đó khiến một số người cảm thấy thoải mái đến mức nào.

Răng của bạn có thể cứng hơn móng tay rất nhiều, nhưng việc cắn móng tay có thể dẫn đến tổn thương vĩnh viễn cho răng và thậm chí cả nướu của bạn. Việc nghiến răng và móng tay thường xuyên có thể khiến răng của bạn bị mẻ hoặc nứt. Nó cũng có thể làm cho răng của bạn có nhiều khả năng bị dịch chuyển ra khỏi vị trí, hoặc trở nên lung lay và rơi ra ngoài.

2. Nó có thể gây hôi miệng

Hầu như không thể loại bỏ tất cả vi trùng và bụi bẩn khỏi móng tay của chúng ta, ngay cả khi rửa tay thường xuyên. Điều đó có nghĩa là vi khuẩn ẩn dưới móng tay của chúng ta dễ dàng xâm nhập vào miệng hơn khi chúng ta cắn móng tay. Những vi khuẩn này có thể tồn tại và nhân lên trong miệng của chúng ta, gây ra bệnh nướu răng và chứng hôi miệng hoặc hơi thở có mùi.

3. Nó có thể dẫn đến tiêu chảy

Vi khuẩn sống trong miệng của chúng ta đã đủ tệ rồi, nhưng vi trùng mà chúng ta có được từ việc cắn móng tay thường xuyên cuối cùng có thể tìm đường vào ruột của chúng ta. Những vi trùng này có thể gây nhiễm trùng dạ dày-ruột dẫn đến đau bụng và tiêu chảy.

4. Nó có thể khiến bạn dễ bị cảm lạnh hơn

Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc chạm vào mặt đều làm tăng khả năng lây bệnh của chúng ta. Những người khác thậm chí cắn móng tay của họ trong tiềm thức và không nhận ra điều đó cho đến sau này. Điều đó có nghĩa là họ dễ tiếp xúc với vi khuẩn hơn, chẳng hạn như với vi-rút gây cảm lạnh thông thường.

5. Nó có thể khiến khuôn mặt của bạn nổi mụn

Cắn móng tay cũng có thể gây ra những vết nứt cực nhỏ ở vùng da xung quanh móng tay, nơi vi rút gây mụn cóc có thể xâm nhập. Sau đó, vi-rút có thể truyền từ ngón tay hoặc móng tay, lên mặt khi chạm vào hoặc khi cắn móng tay. Điều này có thể dẫn đến mụn cóc trên mặt, đặc biệt là gần môi.

6. Nó có thể khiến bạn bị đau đầu kinh niên

Những người cắn móng tay cũng có nhiều khả năng mắc chứng nghiến răng, hoặc chứng nghiến răng không chủ ý của chúng ta. Những người mắc chứng nghiến răng có thể bị đau hàm, căng cơ, đau quanh mặt và đau đầu mãn tính.

Ngừng thói quen cắn móng tay không phải là quá trình một sớm một chiều, nhưng có nhiều cách giúp bạn chống lại sự thôi thúc làm như vậy, chẳng hạn như che ngón tay hoặc giữ cho ngón tay bận rộn bằng cách bấm bút. Ngoài ra còn có các loại sơn móng tay đặc biệt có vị đắng để ngăn bạn cắn móng tay.

Theo Brightside