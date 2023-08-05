Bệnh tiểu đường là một tình trạng suốt đời khi lượng đường trong máu của cơ thể vẫn ở mức cao do kháng insulin. Insulin - hormone chịu trách nhiệm sử dụng glucose để tạo năng lượng, trở nên vô hiệu. Các chuyên gia tin rằng việc tiêu thụ một số loại thực phẩm có lượng đường trong máu cao mãn tính có thể cản trở chức năng thích hợp của insulin, dẫn đến bệnh tiểu đường. Để giảm nguy cơ phát triển tình trạng mãn tính này, điều cần thiết là phải tránh những sai lầm trong ăn uống liên quan đến bệnh tiểu đường. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 7 sai lầm trong chế độ ăn uống bạn nên tránh để ngăn ngừa bệnh tiểu đường ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Dưới đây là 7 thói quen ăn uống mà bạn nên tránh để giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường:

Tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống có đường, bao gồm thực phẩm chế biến sẵn hoặc đóng gói có thêm đường, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến. Thường xuyên thưởng thức các món ăn có đường như kẹo, nước ngọt có ga, bánh ngọt và ngũ cốc có đường có thể làm giảm khả năng điều tiết insulin hiệu quả của cơ thể, có khả năng dẫn đến tình trạng kháng insulin và bệnh tiểu đường loại 2.

2. Lựa chọn carbohydrate không lành mạnh

Carbohydrate tinh chế như bánh mì trắng, gạo trắng, bánh ngọt và đồ ăn nhẹ đã qua chế biến bị loại bỏ các chất dinh dưỡng và chất xơ thiết yếu và nhanh chóng bị phân hủy thành glucose, khiến lượng đường trong máu tăng mạnh. Những thực phẩm này có thể dẫn đến tăng cân và kháng insulin, góp phần khởi phát bệnh tiểu đường. Hãy lựa chọn carbohydrate phức hợp như ngũ cốc nguyên hạt (như gạo lứt, hạt diêm mạch) có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm nguy cơ kháng insulin.

3. Thiếu chất xơ

Chế độ ăn ít chất xơ có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu và độ nhạy insulin. Ngược lại, thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu giúp làm chậm quá trình hấp thụ glucose và thúc đẩy kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

4. Ăn quá nhiều và béo phì

Thường xuyên ăn quá nhiều, đặc biệt là khi kết hợp với việc lựa chọn thực phẩm sai, có thể dẫn đến tăng cân và béo phì, đây là những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tiểu đường loại 2. Béo phì có thể gây kháng insulin và tác động tiêu cực đến khả năng sử dụng insulin hiệu quả của cơ thể.

Ngoài việc tránh những thói quen và sai lầm trong ăn uống này, bạn nên chia nhỏ các bữa ăn thành nhiều bữa trong ngày. Ngoài ra, ăn uống chánh niệm có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu đột ngột, cung cấp năng lượng bền vững hơn và tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

5. Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là một sai lầm phổ biến có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một bữa sáng cân bằng sẽ khởi động quá trình trao đổi chất và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu suốt cả ngày. Không ăn sáng có thể dẫn đến ăn quá nhiều trong các bữa ăn sau và có thể làm gián đoạn độ nhạy insulin theo thời gian.

6. Chế độ ăn nhiều chất béo

Chế độ ăn nhiều chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa có thể làm giảm độ nhạy insulin và thúc đẩy tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể. Những chất béo không lành mạnh này thường được tìm thấy trong thực phẩm chế biến và chiên. Hãy thay thế những chất béo này bằng các lựa chọn lành mạnh hơn như chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa có trong dầu ô liu, bơ và các loại hạt có thể có tác động tích cực đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

7. Tiêu thụ rượu quá mức

Uống rượu với số lượng lớn có thể cản trở việc kiểm soát cân nặng của bạn và cũng ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 sai lầm trong chế độ ăn uống bạn nên tránh để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài việc tránh xa những thói quen ăn uống không lành mạnh này, đừng bỏ qua việc tập luyện hàng ngày để giữ dáng và tránh các bệnh mãn tính như tiểu đường nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!!