Một người mắc bệnh tiểu đường cần phải chú ý hơn đến loại carbohydrate mà họ chọn tiêu thụ, vì mỗi nguồn carbohydrate được cơ thể tiêu hóa khác nhau và có tác động khác nhau đến tốc độ nó xâm nhập vào máu của một người và gây ra lượng đường trong máu của họ tăng đột biến. Trong đó, một trong những loại thực phẩm dễ dàng làm tăng đột biến lượng đường trong máu của bạn nhất phải kể đến những món tráng miệng ngọt ngào, hấp dẫn. Cụ thể là những món tráng miệng nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về top 6 món tráng miệng tồi tệ nhất cho người bệnh tiểu đường được các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thực tế bạn có thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu – nhưng ngay cả kẹo không đường cũng không tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Kẹo thường chỉ chứa đường và nó thường không có nhiều chất béo, chất xơ hoặc protein – do đó, một khi một người ăn kẹo mút hoặc kẹo dẻo yêu thích của họ, chẳng hạn, đường trong kẹo đó sẽ được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và sẽ tăng vọt lượng đường trong máu của họ.

Cụ thể, bạn sẽ nhận thấy các loại kẹo có tổng lượng carbohydrate cao, chủ yếu đến từ đường. Ngay cả kẹo không đường cũng nên tránh đối với bất kỳ ai mắc bệnh tiểu đường, vì nó có thể không đường nhưng vẫn chủ yếu chứa carbohydrate, loại đường này vẫn sẽ đi thẳng vào máu của họ và làm tăng lượng đường.

2. Kem

Kem có hàm lượng đường và chất béo cao, đồng thời ít chất đạm và chất xơ. Hàm lượng chất béo sẽ làm chậm lại một chút lượng đường tăng đột biến. Tuy nhiên, nó có thể gây khó khăn cho những người đang sử dụng insulin nếu nó được tiêu thụ một mình.

Nếu bạn thực sự thèm ăn kem, hãy thử một số lựa chọn thân thiện với lượng đường trong máu với những loại ít đường hơn và nhiều protein hơn một chút.

3. Bánh nướng

Nếu việc gọi một chiếc bánh nướng bơ tại tiệm bánh hoặc quán cà phê là lựa chọn kết hợp với cà phê của bạn, thì điều đó có thể rất tệ đối với tình trạng bệnh tiểu đường của bạn.

Bánh nướng đó không chỉ chứa nhiều carbohydrate đơn giản (bột mì trắng và đường) mà còn chứa nhiều bơ, loại chất béo bão hòa rất cao. Đối với bất kỳ ai mắc bệnh tiểu đường, sự kết hợp này không phải là lựa chọn tốt nhất cho sức khỏe – vì những người mắc bệnh tiểu đường dễ mắc bệnh tim hơn và cũng có thể mắc thêm các bệnh đi kèm như cholesterol cao hoặc huyết áp cao.

Thật vậy, tiêu thụ một loại bánh ngọt giàu bơ sẽ không giúp hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh tổng thể và các động mạch xung quanh. Tốt nhất là bỏ qua món bánh nướng, hoặc bạn cũng có thể thử tạo ra một phiên bản lành mạnh hơn bằng cách sử dụng ngũ cốc nguyên hạt và ít bơ hơn.

4. Nước ép trái cây

Nước trái cây thường có hàm lượng carbohydrate cao, sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn ngay lập tức. Tốt nhất là bạn chỉ nên dùng nước ép trái cây nếu bị tình trạng hạ đường huyết.

5. Bánh kem

Bánh ngọt, mềm ngọt và hấp dẫn chính là một trong những món tráng miệng ngon nhất mà bạn có thể thưởng thức, tuy nhiên, điều này cũng khiến nó trở nên khó khăn đối với người bị bệnh tiểu đường.

Bánh ngọt không chỉ chứa đường mà còn chứa các loại nhân như kem, sữa trứng, ngoài ra còn có kem phủ bên trên. Tất cả những thứ này đều chứa nhiều đường và chất béo bão hòa không lành mạnh.

Cả hai thành phần này đều không lý tưởng để tiêu thụ thường xuyên với người mắc bệnh tiểu đường, vì vậy tốt nhất chỉ nên hạn chế bánh cho những dịp đặc biệt như sinh nhật, vì một số loại bánh cũng có thể có tổng lượng calo cao ngất ngưởng, không hề thích hợp cho chế độ ăn uống lành mạnh của người bị bệnh tiểu đường.

6. Bánh Donut

Bánh Donut (và hầu hết các loại bánh ngọt) là một loại thực phẩm nhiều đường và chất béo khác có thể ít chất đạm và chất xơ – và mặc dù chất béo làm chậm quá trình tăng đột biến lượng đường trong máu, nhưng những loại bánh ngọt này không phải là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 món tráng miệng tồi tệ nhất cho người bệnh tiểu đường, đây là những món tráng miệng sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn bị tăng đột ngột. Hy vọng qua những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ biết cách xây dựng cho mình một thực đơn lành mạnh hơn cho sức khỏe của mình nhé!