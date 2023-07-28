Các loại tinh bột tốt nhất cho người tiểu đường

Những người mắc bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn tinh bột, nhưng theo Phương pháp Ăn kiêng dành cho Người tiểu đường của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, người bị bệnh tiểu đường nên lấp đầy 1/4 đĩa ăn của mình bằng carbohydrate phức hợp chứa nhiều chất xơ, trái cây hoặc sữa hoặc sữa chua. Chọn carbohydrate phức hợp, như tinh bột, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ giúp cân bằng lượng đường trong máu là rất quan trọng. Vậy đâu là những loại tinh bột tốt nhất cho người bị bệnh tiểu đường ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, với sự kết hợp chất xơ và protein có trong hạt diêm mạch, bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn và kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Đồng thời, chất đạm cũng giúp hấp thu tinh bột để cơ thể có thể xử lý chúng dễ dàng hơn. Chính vì vậy, đừng ngần ngại mà thêm diêm mạch vào trong món salad hoặc món thịt hầm của bạn nhé.

2. Các loại đậu

Đậu cung cấp một sự kết hợp đáng kể giữa protein thực vật và chất xơ hòa tan có thể giúp tăng cảm giác no và kiểm soát lượng đường trong máu. Việc thay thế một số thịt bằng đậu có thể đóng một vai trò hữu ích đối với sức khỏe tim mạch, điều này đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân tiểu đường vì bệnh tim là một trong những biến chứng phổ biến nhất của bệnh tiểu đường. Hãy cân nhắc thêm đậu tây vào súp và đậu đen vào món thịt hầm của bạn để tăng lượng tiêu thụ các loại đậu của bạn.

3. Yến mạch

Yến mạch có chứa một loại chất xơ gọi là beta-glucan, dường như có tác dụng chống tiểu đường. Cụ thể, một đánh giá được công bố trên Vascular Health and Risk Management đã kết luận rằng beta-glucans giúp giảm lượng đường trong máu và huyết áp cao, là một lựa chọn vô cùng hữu ích cho người bị bệnh tiểu đường.

4. Bánh mì nguyên cám 100%

Các chuyên gia cho biết bạn vẫn có thể ăn tinh bột nếu bạn là người mắc bệnh tiểu đường, bạn chỉ cần chú ý đến khẩu phần ăn. Cụ thể, rắc rối với việc ăn tinh bột của người mắc bệnh tiểu đường nằm ở việc ăn nhiều carbohydrate hơn mức chúng ta cần, vì cơ thể sẽ chọn dự trữ thêm bất kỳ năng lượng nào dưới dạng chất béo. Vì vậy, thay vì cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, các chuyên gia khuyên bạn nên chuyển sang các loại tinh bột phức hợp, chẳng hạn như bánh mì làm từ lúa mì nguyên chất 100%, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ kiểm soát lượng đường trong máu hơn so với các loại tinh bột đơn giản, tinh chế.

5. Đậu gà

Giống như các loại đậu khác, đậu gà là một loại đậu giàu chất xơ có thể ăn thay cho protein động vật. Thật vậy, đậu gà rang và tẩm gia vị cũng tạo nên một món ăn nhẹ giàu chất xơ, ít carb, là một lựa chọn tốt so với các lựa chọn có hàm lượng đường huyết cao khác như bánh quy và khoai tây chiên, rất thích hợp cho những người bị bệnh tiểu đường.

6. Khoai lang

Các chuyên gia nói rằng mặc dù khoai lang có nhiều tinh bột, nhưng chúng rất giàu beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A thiết yếu. Khoai lang cũng có chỉ số đường huyết thấp hơn so với khoai tây trắng thông thường, giúp chúng trở thành một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho bệnh nhân tiểu đường. Chính vì vậy, hãy coi khoai lang là tinh bột chính trong bữa ăn của bạn và tuân theo khẩu phần ăn — khoảng ½ cốc nướng hoặc rang, đồng thời giữ nguyên vỏ để có thêm chất xơ.

7. Đậu lăng

Đậu lăng rất giàu một thứ gọi là tinh bột kháng: một loại carb có tác động rất nhỏ đến lượng đường trong máu của bạn vì nó đi qua cơ thể mà không bị tiêu hóa và cuối cùng trở thành thức ăn cho vi khuẩn lành mạnh ở đáy đường tiêu hóa của bạn. Vì vậy, đậu lăng không chỉ giúp giữ cho lượng đường trong máu của bạn cân bằng hơn mà còn giúp cải thiện sức khỏe đường ruột của bạn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp các loại tinh bột tốt nhất cho người tiểu đường. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các độc giả sẽ chẳng cần phải quá lo lắng về lượng tinh bột mà bạn cần lưu ý, trong quá trình điều trị căn bệnh tiểu đường nữa nhé!