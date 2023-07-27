Một số loại thực phẩm tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường có hàm lượng protein cao vừa là nguồn protein nạc, chẳng hạn như thịt gà bỏ da, cũng như các lựa chọn giàu chất béo, chẳng hạn như cá,... Những thực phẩm hợp lý sẽ cung cấp cho bạn các axit amin, vitamin và khoáng chất thiết yếu - một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn duy trì mức đường ổn định đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể. Vậy cụ thể c ác loại protein tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường là những loại nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các chuyên gia đề xuất một loại protein nạc như thịt gà là rất lý tưởng cho người bị bệnh tiểu đường, vì nó gần như là protein nguyên chất, giúp no lâu và linh hoạt cho nhiều công thức nấu ăn. Trong đó, một phần protein tốt là một miếng cỡ lòng bàn tay trong bữa ăn, hoặc khoảng 22 gam mỗi bữa.

2. Thịt gà tây

Đối với một nguồn protein nạc khác, gà tây là giải pháp hoàn hảo. Trong một khẩu phần 3 ounce thịt gà tây xay, bạn sẽ nhận được khoảng 23 gam protein nạc và không có carbohydrate. Điều này sẽ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn, đồng thời giúp bạn cảm thấy no, giống như cách mà thịt gà nạc có thể làm được.

3. Bột protein thuần chay

Sinh tố, đặc biệt là những loại có nhiều trái cây, có thể có quá nhiều đường đối với những người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, một loại bột protein thuần chay ít đường, chất lượng cao có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho món sinh tố ăn sáng khi lắc với sữa hạnh nhân không đường. Hãy xay sinh tố ít đường, giàu protein với rau bina, hạt chia, sữa hạnh nhân không đường và một ít quả mọng để tạo vị ngọt và có món món sinh tố vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng nhất nhé.

4. Trứng

Trứng là một nguồn protein tuyệt vời. Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn trứng omega-3 hữu cơ được nuôi trên đồng cỏ. Cụ thể, lòng đỏ sẽ tập trung omega-3 cho gà ăn, đồng thời những quả trứng này là nguồn cung cấp choline và protein tốt, nhưng nên giới hạn dưới 5 quả mỗi tuần.

Cũng cần lưu ý rằng tất cả trứng đều là nguồn cung cấp choline và protein dồi dào, bất kể chúng được nuôi như thế nào.

5. Cá mòi

Theo các chuyên gia, những con cá béo này là một số loài cá nước lạnh tốt cho sức khỏe. Cụ thể, cá mòi cực kỳ thuận tiện để ăn khi được đóng gói dưới dạng không xương và không da trong dầu ô liu nguyên chất. Bạn chỉ việc đổ chúng lên món salad với nước sốt dầu ô liu để tăng cường chất béo và protein lành mạnh nhằm giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định.

6. Cá hồi

Cá hồi là một bổ sung thông minh cho kế hoạch ăn uống của bất kỳ ai, nhưng đối với những người mắc bệnh tiểu đường, nó đặc biệt có lợi. Cụ thể, đó là một nguồn protein lành mạnh sẽ không làm tăng lượng đường trong máu và sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - mối quan tâm chính của bệnh nhân tiểu đường. Trong đó, chất lượng tốt cho tim của cá hồi đến từ hàm lượng axit béo omega-3 cao. Theo một đánh giá trên tạp chí Endocrine Practice, chất béo đặc biệt này làm giảm mức chất béo trung tính, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch vành.

7. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp chứa cả carbohydrate và protein một cách tự nhiên, đây là sự kết hợp hoàn hảo để giúp kiểm soát mức độ đói và lượng đường trong máu. Thêm vào đó, chọn sữa chua Hy Lạp sẽ cung cấp cho bạn nhiều protein hơn và ít carbohydrate hơn so với sữa chua thông thường, điều này có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn. Hãy thưởng thức sữa chua trong sinh tố hoặc như một món ăn nhẹ kết hợp với một số loại quả mọng và hạt chia nhé.

Trên đây là tổng hợp các loại protein tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường. Hãy thêm những loại thực phẩm này vào thực đơn mỗi ngày, để có được một sức khỏe toàn diện và chẳng lo bị biến động mức đường huyết nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.