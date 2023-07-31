Top các loại rau củ quả tốt nhất cho người tiểu đường

Người bị bệnh tiểu đường nên ăn gì? Đâu là những loại rau củ quả tốt nhất cho người tiểu đường ? Câu trả lời chi tiết và chính xác nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu chi tiết nhé!

Là nguồn giàu chất dinh dưỡng thiết yếu và ít carbohydrate, một số loại rau không chứa tinh bột đã được ca ngợi là lựa chọn tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường. Theo Phương pháp Ăn kiêng dành cho Người tiểu đường của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, những người mắc bệnh tiểu đường nên lấp đầy một nửa đĩa ăn của họ bằng các loại rau ít carbohydrate.

Các loại rau lá xanh, như rau chân vịt, là lựa chọn tuyệt vời cho các loại rau không chứa tinh bột vì chúng chứa lutein, một chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của mắt. Chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho những người mắc bệnh tiểu đường vì họ có nguy cơ bị mù cao hơn so với những người không mắc bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì rau chân vịt mang lại cho người tiểu đường. Cụ thể, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Archives of Internal Medicine cho thấy những người trưởng thành tiêu thụ 4.069 miligam kali mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 37% so với những người chỉ tiêu thụ 1.793 miligam. Trong khi đó, chỉ một chén rau bina nấu chín chứa 839 miligam kali (tương đương với 2 quả chuối trung bình) hoặc 20% lượng tiêu thụ mục tiêu đó.

2. Súp lơ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại rau họ cải như cải xoăn, súp lơ, cải bruxen và bắp cải có hàm lượng sulforaphane cao. Hợp chất này giúp giảm căng thẳng oxy hóa và các biến chứng mạch máu liên quan đến bệnh tiểu đường như bệnh tim và bệnh thần kinh, một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một vấn đề với các dây thần kinh.

3. Ớt chuông

Ớt chuông đỏ, xanh lá cây, cam và vàng không chỉ là những chất bổ sung đầy màu sắc cho món salad của bạn, chúng cũng là một trong những thực phẩm tốt nhất cho những người mắc bệnh tiểu đường, vì bản thân chúng là những món ăn nhẹ thân thiện với đường huyết. Cụ thể, ớt chuông có vị ngọt hơn mà không chứa hàm lượng đường của hầu hết các loại trái cây (khoảng 3 gam đường cho mỗi quả ớt chuông trung bình), đồng thời cũng rất giàu vitamin C và có độ giòn vừa ý. Chuẩn một loại thực phẩm vừa dinh dưỡng lại thơm ngon cho người bị bệnh tiểu đường.

4. Cà rốt

Thay vì tìm đến bánh quy, khoai tây chiên hoặc một món ăn nhẹ giàu carb, nhiều calo khác, cà rốt là một lựa chọn thay thế lành mạnh và ít calo. Không chỉ vậy, cà rốt còn chứa đầy chất xơ, vitamin C và K, kali và beta-carotene (là dạng chống oxy hóa của vitamin A), giúp loại rau củ này trở thành một món ăn nhẹ ít carb và rất thích hợp cho người bệnh tiểu đường.

5. Hành tây đỏ

Một nghiên cứu của Canada được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng một loại chất xơ không hòa tan có lợi cho đường ruột có trong hành tây, được gọi là oligofructose, có thể làm tăng mức độ ghrelin - một loại hormone kiểm soát cơn đói - và làm giảm lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, nhờ các hợp chất chứa lưu huỳnh hoạt tính sinh học, hành tây có thể giúp giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

6. Cà chua

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ coi cà chua là một loại rau ít carb, mặc dù nhiều người phân loại chúng như một loại trái cây.

Thay vì chọn các loại rau nhiều tinh bột có thể làm tăng lượng đường trong máu, các chuyên gia khuyên bạn nên dùng cà chua để thêm vào món salad hoặc làm món ăn nhẹ để có hương vị thơm ngon và ít calo. Chúng cũng là một nguồn lycopene chống oxy hóa tốt, có thể giúp chống viêm.

Các loại trái cây tốt nhất cho người tiểu đường

Trái cây có thể là một giải pháp giúp bạn thỏa mãn cơn thèm đường – tuy nhiên, chúng nên được tiêu thụ với khẩu phần nhỏ và bổ sung protein, chất béo hoặc chất xơ để giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Với vị ngọt tự nhiên và hàm lượng chất xơ cao, một số loại trái cây được coi là thực phẩm tốt nhất cho người mắc bệnh tiểu đường.

1. Quả mơ

Quả mơ là một món ăn nhẹ tuyệt vời nếu bạn thích thứ gì đó ngọt hơn và vì chúng có chỉ số đường huyết thấp hơn nên chúng sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn như các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao hơn. Trong một quả mơ, bạn sẽ nhận được ít hơn bốn carbohydrate và gần một gam chất xơ, giúp cơ thể bạn tiêu hóa chậm lại.

2. Quả táo

Một món ăn vặt trái cây ngon miệng và no khác là táo, cung cấp khoảng 5 gam chất xơ. Bởi vì nó có nhiều chất xơ, nó sẽ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và không làm tăng lượng đường trong máu của bạn như một số loại thực phẩm có đường khác. Bạn có thể cắn ngay một miếng hoặc cắt nhỏ và thưởng thức từng lát với loại bơ hạt yêu thích của mình để bổ sung protein và chất béo lành mạnh.

Trên đây là tổng hợp các loại rau củ quả tốt nhất cho người tiểu đường. Đây đều là những loại thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon và quan trọng là không làm ảnh hưởng đến mức đường huyết của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!