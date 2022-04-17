7 loại thực phẩm giúp cải thiện chứng trào ngược axit dạ dày hiệu quả

Trong các bữa ăn trong mùa lễ hội gồm có rượu vang đỏ, sản phẩm chứa caffein như cà phê, sô cô la, bạc hà, thịt nạc, mì Ý và các món chiên khai vị.

Theo tiến sĩ Niket Sonpal, trợ lý giáo sư y học lâm sàng tại trường Đại học Y khoa Touro, New York (Mỹ) cho biết ở Mỹ trong các bữa ăn mùa nghỉ đông thật dễ hiểu khi nhiều người nghĩ ngay đến thức ăn là nguyên nhân chính gây ra chứng trào ngược axit dạ dày.

Nếu ăn những món ăn trên một lượng lớn hơn bình thường có thể khiến dạ dày bị giãn ra. Điều này đòi hỏi một lượng axit nhiều hơn để tiêu hóa tất cả các chất bên trong dạ dày, gây áp lực nhiều hơn lên cơ vòng.

Tiến sĩ Sonpal giải thích bởi những bữa ăn này đã làm cho cơ thắt thực quản dưới nới lỏng và mở ra khiến axit trong dạ dày có thể trào ngược lên ngực thường dẫn đến ợ chua.

Cẩn thận sau khi ăn

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn dùng những thực phẩm gây trào ngược axit rồi nằm ngay?

Tiến sĩ Sonpal cho biết, axit trong dạ dày có thể dễ dàng trào ngược trở lại cổ họng gây ra các triệu chứng như có vị chua trong miệng, ợ chua, ho và chảy dịch mũi sau (phần nước mũi chảy xuống cổ họng).

Vì vậy, những người dễ mắc chứng trào ngược dạ dày nên giảm lượng thức ăn trong mỗi bữa ăn và tăng số lượng bữa ăn trong ngày, cách vài giờ sau khi ăn hãy ngủ (khi ngủ kê cao phần trên cơ thể bằng gối hoặc đệm để ngăn chặn axit trào ngược lên).

Theo Robin Foroutan, chuyên gia dinh dưỡng và phát ngôn viên cho tổ chức phi lợi nhuận về dinh dưỡng cho biết chứng trào ngược axit dạ dày có thể xảy ra ở bất kỳ ai, đặc biệt là những người thừa cân, đang mang thai, ăn uống thiếu chất xơ, nằm ngay sau khi ăn xong, không nhai kỹ thức ăn thường sẽ dễ gặp phải các triệu chứng như ợ chua, trào ngược thức hay tức ngực.

Có những thực phẩm là nguyên nhân gây ra trào ngược dạ dày nhưng cũng có những loại thực phẩm có tác dụng kìm hãm triệu chứng này. Dưới đây là 7 loại thực phẩm giúp dạ dày của bạn trở nên khỏe mạnh!

1. Ăn trái cây ít axit

Trái cây có tính axit cao như cam, bưởi và các quả mọng, ăn nhiều có thể làm trầm trọng thêm chứng trào ngược axit dạ dày. Đó là lý do tại sao chuyên gia dinh dưỡng Followan khuyên bạn nên chọn các loại trái cây ít hàm lượng axit giúp đường tiêu hóa hoạt động tốt như chuối và dưa lưới.

Followan nói rằng: “Thực phẩm giàu chất xơ không chỉ giúp dễ tiêu hóa mà còn ngăn ngừa chứng trào ngược axit hiệu quả. Trái cây thành phần chủ yếu là nước nên sẽ dễ dàng di chuyển qua dạ dày.

Theo Followan và Tiến sĩ Sonpal thì chuối là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Chuối có tác dụng làm dịu đường ruột, trung hòa axit trong dạ dày và ngăn axit tích tụ trong thực quản.

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

2. Tinh bột

Followan khuyến khích ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và hàm lượng axit chẳng hạn như bột yến mạch. Còn tiến sĩ Sonpal gải thích rằng bột yến mạch mềm, sền sệt nên dễ đóng cơ vòng thực quản, loại bỏ khả năng trào ngược axit lên thực quản.

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Theo các bác sĩ những người bị trào ngược axit dạ dày khi uống cà phê buổi sáng thì nên ăn bột yến mạch sẽ giúp cân bằng nồng độ axit cao có trong cà phê. Tiến sĩ Sonpal còn cho biết thêm để dạ dày được thư giản thì khoai tây cũng là một lựa chọn tốt.

3. Sản phẩm từ sữa

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Các sản phẩm từ sữa và kem giúp chống lại chứng trào ngược axit dạ dày. Theo Tiến sĩ Sonpal sữa, kem, sữa chua sẽ làm dịu axit trong dạ dày và làm giảm cảm giác khó chịu (Không dùng trong trường hợp bạn bị dị ứng hoặc không dung nạp lactose).

Foroutan cho biết: “Canxi có trong các sản phẩm từ sữa cũng giúp đóng cơ vòng thực quản trên ngăn axit trào ngược lên thực quản”. Nên chọn các loại sữa chua không đường, ít béo hoặc không có chất béo!

4. Rau xanh

Có rất nhiều lý do bạn nên ăn rau xanh mỗi ngày, trong số đó ăn rau xanh giúp chống lại chứng trào ngược axit rất hiệu quả. Foroutan giải thích rằng các loại rau xanh như bí ngòi và đậu bắp khi được nấu chín có nhớt bên ngoài giúp dạ dày giảm bớt cảm giác khó chịu.

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Tuy nhiên, tiến sĩ Sonpal khuyên bạn cần phải lưu ý rằng các loại rau như bông cải xanh, súp lơ trắng và cải Brussels sẽ tạo ra nhiều khí hư nguồn gốc của chứng ợ hơi và dễ gây ra chứng trào ngược axit dạ dày.

5. Mật ong

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Followan nói rằng mật ong cũng có hiệu quả trong việc làm giảm các triệu chứng của trào ngược axit.

Mật ong Manuka có nguồn gốc từ New Zealand được biết đến là loại mật ong chứa nhiều chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm sẽ rất lý tưởng để giảm các cơn đau họng do axit dư thừa. Thêm một thìa mật ong vào trà gừng sẽ hoàn thành ngay một loại thức uống chống trào ngược dạ dày hiệu quả và lành mạnh!

6. Gừng

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Một số người dùng gừng sẽ bị đau bụng nhưng gừng có đặc tính làm dịu dạ dày, được cho là loại thực phẩm hữu ích trong việc làm giảm các triệu chứng của chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Tiến sĩ Sonpal cho biết: “Uống trà gừng bằng cách ngâm gừng cắt lát trong nước nóng hoặc ăn kẹo gừng không đường có thể giúp làm dịu dạ dày”.

Hiếm có người nào bị chứng trào ngược axit dạ dày khi dùng gừng mà trở nên trầm trọng hơn nên người đang bị chứng bệnh này nên thử xem có phù hợp với cơ thể hay không, Followan nói.

Đồ uống có ga và đường có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh này vì vậy nên tránh uống đồ uống ướp gừng mặc dù trong đó có chứa gừng.

7. Nguyên liệu chứa chất béo lành mạnh

Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Thực phẩm chiên chứa nhiều chất béo khó phân hủy thường sẽ kích thích trào ngược axit.

Nhưng các axit béo không bão hòa lại giúp ngăn ngừa chứng ợ nóng và giữ mức axit trong dạ dày ở mức cân bằng, tiến sĩ Sonpal giải thích. Bơ và quả óc chó rất giàu axit béo không bão hòa, có thể là một món ăn nhẹ tốt dạ dày.

Theo Elle