4 bằng chứng cho thấy bạn đã uống quá nhiều cà phê, nếu không điều chỉnh gấp sức khỏe sẽ tụt dốc không phanh

Sức khỏe 16/04/2022 17:46

Bạn nghĩ uống nhiều cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo cả một ngày dài, nhưng thật chất nếu uống quá nhiều bạn sẽ gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe sau đây.

1. Nhức đầu

4 bằng chứng cho thấy bạn đã uống quá nhiều cà phê, nếu không điều chỉnh gấp sức khỏe sẽ tụt dốc không phanh - Ảnh 1

Bạn uống cà phê nhưng đầu bạn đau như muốn vỡ ra thay vì giúp bạn tỉnh táo? Nhiều khả năng là bạn đã uống quá nhiều, vì vậy caffeine đẩy hệ thần kinh trung ương vào trạng thái hưng phấn quá độ, dẫn đến đau đầu. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột giảm lượng cà phê xuống, bạn có thể bị đau đầu nặng hơn. Tốt hơn hết là bạn nên giảm dần dần, từng ngày một.

2. Nhịp tim nhanh

Một số người có thể uống ba tách cà phê mỗi ngày nhưng đối với một số người, thậm chí chỉ một tách cà phê cũng có thể khiến tim đập mạnh. Tức là, ngay cả khi bạn chỉ uống 100mg caffein cũng là quá nhiều. Theo giáo sư Marilyn Connelly của Đại học Northwestern, mạch thường trở lại bình thường sau khi caffeine đã được hấp thụ, nhưng đối với những người có vấn đề về tim nên cẩn thận khi uống cà phê.

3. Buồn ngủ

4 bằng chứng cho thấy bạn đã uống quá nhiều cà phê, nếu không điều chỉnh gấp sức khỏe sẽ tụt dốc không phanh - Ảnh 2

Khi adenosine được sản sinh trong não liên kết với các thụ thể adenosine trong tế bào thần kinh, cơn buồn ngủ sẽ xuất hiện. Uống cà phê giúp bạn tỉnh táo nhưng caffein có thể sẽ liên kết với các thụ thể adenosine khiến bạn thấy buồn ngủ hơn. Nếu bạn thường xuyên ngáp vào lúc 3 giờ chiều, hãy nghĩ lại xem bạn có uống quá nhiều cà phê vào buổi sáng hay không.

4. Thèm ngọt

Theo một bài báo năm 2017 trên Tạp chí Khoa học Thực phẩm, cà phê khiến bạn thèm ăn ngọt. Khi bạn tiêu thụ caffeine, vị giác trên lưỡi của bạn tạm thời không phản ứng với vị ngọt. Kết quả là bạn ăn những món ăn ngọt hơn để cảm nhận được nó. Nếu bạn luôn ăn món tráng miệng với cà phê, bạn nên xem xét liệu có phải bạn đang bị ảnh hưởng quá mức bởi caffeine hay không.

Theo Kormedi.com

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