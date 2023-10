Liệu lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nước ép nha đam có thực sự tác dụng hiệu quả đối với cơ thể?

Trong khi các nhà nghiên cứu biết về tác dụng nhuận tràng của lô hội, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã không xác định rằng cây này là an toàn để sử dụng cho mục đích này. Những người thường xuyên bị táo bón nên nói chuyện với bác sĩ về các loại thuốc nhuận tràng thích hợp để sử dụng lâu dài.

2. Cung cấp vitamin C

Khoảng 1 cốc nước ép lô hội chứa 9,1 gam vitamin C, đây là loại vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của một người, vì nó là một chất chống oxy hóa tự nhiên và giúp chống lại chứng viêm. Vitamin C có nhiều lợi ích cụ thể, từ giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch đến cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch. Bổ sung đủ vitamin C cũng giúp tăng cường khả năng hấp thụ sắt của cơ thể từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Trong khi vitamin tự nhiên có nhiều trong các loại thực phẩm như cam, ớt xanh, bông cải xanh, bưởi và nước ép cà chua, thì nước ép lô hội bổ sung cũng là một nguồn bổ sung tuyệt vời.

3. Giữ đủ nước

Uống nhiều nước trong ngày giúp cung cấp đủ nước cho cơ thể và nước ép lô hội có thể là một giải pháp thay thế ít calo cho đồ uống có đường và nước hoa quả. Một ly nước ép lô hội chỉ chứa khoảng 36 calo.

Tuy nhiên, điều cần thiết là phải kiểm tra nhãn mác để tìm hiểu thêm về lượng đường và các thành phần khác vì chúng có thể làm tăng lượng calo, đường và carbohydrate trong nước trái cây.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị giới hạn lượng đường bổ sung không quá 24 gam (g), hoặc 6 thìa cà phê một ngày đối với phụ nữ và 36 g hoặc 9 thìa cà phê một ngày đối với nam giới.

4. Giảm viêm nướu

Một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng việc súc miệng bằng nước ép lô hội giúp giảm viêm nướu ở những người vừa trải qua các phương pháp điều trị để loại bỏ mảng bám. Trong một nghiên cứu, 15 người tham gia đã súc miệng bằng nước súc miệng nước ép lô hội và 15 người không sử dụng. Kết quả cho thất những người đã sử dụng nước súc miệng lô hội ít bị viêm nướu hơn.

Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng các đặc tính kháng khuẩn và kháng khuẩn của lô hội đã giúp đạt được kết quả khả quan này.

5. Kiểm soát lượng đường trong máu

Theo một phân tích tổng hợp năm 2016, lô hội có thể có “một số lợi ích tiềm năng” trong việc kiểm soát lượng đường trong máu ở những người bị tiền tiểu đường và tiểu đường loại 2. Phân tích đã kiểm tra các nghiên cứu bao gồm 470 người tham gia. Họ đã ăn các chế phẩm khác nhau của lô hội, bao gồm cả nước ép và bột.

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng việc bổ sung nước ép lô hội giúp cải thiện lượng đường trong máu lúc đói ở những người tham gia. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng cần xác định tác dụng của nước ép lô hội đối với bệnh tiểu đường một cách rõ ràng hơn trước khi tuyên bố lợi ích này.

6. Ngăn ngừa loét dạ dày

Theo nghiên cứu từ năm 2014, nước ép lô hội có thể có thêm lợi ích tiêu hóa, chẳng hạn như giảm tỷ lệ mắc bệnh loét dạ dày và cải thiện tiêu hóa. Nhiều hợp chất chống viêm trong nước ép lô hội, chẳng hạn như vitamin C, có thể góp phần vào những tác động tiêu hóa này.

Tác dụng phụ

Trong khi một số nghiên cứu chỉ ra lợi ích của nước ép lô hội, cũng có bằng chứng cho thấy nước ép lô hội có thể gây ra tác dụng phụ. Một nghiên cứu từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) cho thấy rằng việc tiêu thụ chiết xuất lá lô hội không khử màu có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư ở chuột đực và chuột cái.

Các nhà nghiên cứu không chắc tại sao nguy cơ này lại xảy ra, nhưng họ nghi ngờ rằng một số anthraquinon trong lá sáp của cây có tác động một phần. Cụ thể, họ xác định hợp chất aloin có khả năng gây ung thư. Do đó, nhiều nhà sản xuất nước ép lô hội liệt kê hàm lượng aloin trong nước ép của họ để người tiêu dùng có thể an tâm sử dụng.

Trong khi các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu vấn đề này ở người, nhưng hạn chế tiêu thụ aloin có thể là một biện pháp phòng ngừa tốt.

Theo Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, uống nước ép lô hội cũng có thể gây đau bụng và mất cân bằng điện giải. Nếu một người bị đau bụng hoặc các triệu chứng khác, họ nên ngừng uống nước ép và sử dụng những loại nước ép khác phù hợp hơn.

Lời kết

Các nghiên cứu quy mô nhỏ đã xác định được những lợi ích tiềm năng của nước ép lô hội. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về sức khỏe. Tốt nhất bạn nên tìm hiểu kỹ từng loại nước ép trước khi kết hợp nó vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Theo Medical News Today