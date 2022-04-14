Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ!

Sống khỏe 14/04/2022 18:01

Nhịp sinh học của chúng ta giống như một chiếc đồng hồ bên trong xoay vòng giữa trạng thái tỉnh táo và trạng thái nghỉ ngơi, do đó giúp xác định chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhịp sinh học của chúng ta và caffeine là một trong những tác nhân đáng gờm nhất. 

Nhịp sinh học của chúng ta giống như một chiếc đồng hồ bên trong xoay vòng giữa trạng thái tỉnh táo và trạng thái nghỉ ngơi, do đó giúp xác định chu kỳ giấc ngủ của chúng ta. Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhịp sinh học của chúng ta và caffeine là một trong những tác nhân đáng gờm nhất. 

Caffeine, chúng không phải bạn đồng hành đnags tin cậy cho giấc ngủ ngon

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Caffeine đẩy bạn vào trạng thái tỉnh táo và điều này có thể cản trở chu kỳ nghỉ ngơi của bạn. Trước khi sử dụng thuốc ngủ, melatonin hoặc bất kỳ loại dược phẩm nào khác, tốt nhất bạn nên cho những nhân tố tự nhiên một cơ hội. Trà thảo mộc khi được uống trong một khoảng thời gian liên tục, sẽ giúp khôi phục nhịp sinh học của bạn.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải giảm hoặc điều chỉnh lượng caffeine nếu bạn đang  bị rối loạn giấc ngủ. Chuyển từ cà phê sang trà giúp giảm tiêu thụ caffeine gần 25% cho bạn.

Nếu bạn đã là một người uống trà nhưng muốn giảm tiêu thụ caffeine hơn nữa, bạn có thể chuyển sang các loại trà thảo mộc, còn được gọi là tisanes. 

Lời khuyên cho giấc ngủ ngon

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số loại trà thảo mộc chọn lọc được biết đến như một cách chữa bệnh mất ngủ tự nhiên và cũng điều chỉnh chu kỳ giấc ngủ của bạn. Trà hoa cúc, cúc vạn thọ và trà hoa oải hương 100% không chứa caffeine.

Cúc la mã

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Toàn bộ bông hoa thuần khiết này có thể là một nhân tố kỳ diệu cho giấc ngủ của bạn. Trong khi trà hoa cúc la mã rất tốt để nhâm nhi nhẹ nhàng bất kỳ lúc nào trong ngày, nó đặc biệt có lợi khi nhấm nháp trước khi đi ngủ. Nó có một hương vị êm dịu, gần giống như mật ong, dễ dàng trên vòm miệng của bạn. 

Cúc vạn thọ 

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Loại hoa thông thường này thuộc họ calendula, được biết đến với đặc tính làm dịu và phục hồi. Đây là một loại trà có tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp tăng cường thư giãn và giúp bạn giảm đau nhức.

Hoa oải hương

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần một vài ngụm nước ủ thơm này có thể có tác dụng làm dịu các giác quan của bạn. Hoa oải hương được biết là có tác dụng thiết lập lại hệ thống thần kinh của bạn, do đó giúp bạn xoa dịu tâm trí và ru bạn vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

Làm thế nào để pha một loại trà thảo mộc? 

Bạn gặp chứng khó ngủ? Hãy để những loại trà hoa kỳ diệu này kéo bạn đến vùng đất mộng mơ! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trà nóng: Cho một thìa cà phê (khoảng hai gam) trà nguyên chất vào 150 ml nước nóng. Nhiệt độ nước lý tưởng là 80 độ C. Vì trà hoa rất dễ bị pha sai cách, nên bạn hãy tránh dùng nước sôi. Không thêm sữa. Điều này được khuyến khích vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Pha lạnh: Nếu bạn nhâm nhi các loại trà suốt cả ngày, hãy thử phương pháp này. Thêm 5 muỗng cà phê (10 gam) trà nguyên chất vào 500 ml nước ở nhiệt độ phòng. Không sử dụng nước lạnh. Để chất này ngấm qua đêm, hoặc tối thiểu là tám giờ. Lọc trà vào buổi sáng, đổ vào ly 200 ml, thêm hai viên đá và trà của bạn đã sẵn sàng để nhâm nhi.  

Dành một vài phút mỗi ngày để đưa nghi thức uống trà này vào thói quen hàng ngày của bạn. Đừng đánh giá thấp những gì một giấc ngủ ngon có thể làm cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta. Khi chúng ta được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta sẽ giải quyết những căng thẳng hàng ngày của mình một cách bình tĩnh và dễ dàng.

Theo Femina

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