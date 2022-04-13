Nếu bạn sống ở một nơi như thế này bạn sẽ dễ bị tăng cân

Sống khỏe 13/04/2022 14:58

Nếu bạn muốn quản lý cân nặng của mình một cách hợp lý, thì tốt hơn hết là bạn nên sống ở nơi có ít tiếng ồn giao thông.

Nếu bạn sống ở một nơi như thế này bạn sẽ dễ bị tăng cân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu tiếp xúc với tiếng ồn giao thông trong một thời gian dài thì sẽ làm tăng nguy cơ bị béo phì.

Viện nghiên cứu sức khỏe toàn cầu ở Barcelona, Tây Ban Nha đã nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa việc tiếp xúc với tiếng ồn giao thông và béo phì trên 3796 người trưởng thành tham gia vào nghiên cứu SAPALDIA của Thụy Sĩ.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích ước tính của những người tham gia như mức độ tiếp xúc với tiếng ồn giao thông, chỉ số cân nặng, chiều cao, chỉ số khối lượng cơ thể, vòng eo và mỡ bụng của họ. Kết quả là, những người tiếp xúc nhiều nhất với tiếng ồn giao thông có nguy cơ bị béo phì cao hơn. Nếu mức độ tiếng ồn trung bình tăng 10dB thì nguy cơ bị béo phì tăng 17%.

Nhóm nghiên cứu cho biết: "Tiếng ồn gây căng thẳng và ảnh hưởng đến giấc ngủ, điều này gây ra sự thay đổi hóc môn, tăng huyết áp và ảnh hưởng quá trình chuyển hoá glucose và làm tăng cảm giác thèm ăn". Nhóm nghiên cứu nói thêm: "Việc giảm tiếng ồn giao thông có thể là một cách để chống lại tình trạng béo phì đang tăng cao hiện nay". Kết quả nghiên cứu này đã được đăng trên ‘Tạp chí Môi trường Quốc tế (Environment International)’.

Nếu bạn sống ở một nơi như thế này bạn sẽ dễ bị tăng cân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, cũng có kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu bạn sống trong một khu vực ồn ào thì sẽ làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh tim mạch.

Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Abel Moraea thuộc khoa tim mạch của Đại học Y Rutgers Robert Wood Johnson đã kiểm tra hồ sơ của khoảng 16.000 cư dân New Jersey nhập viện vì đau tim vào năm 2018 và dữ liệu về tiếng ồn giao thông trung bình hàng ngày. Kết quả là cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tim của những người sống khu vực ồn ào cao hơn 72% so với khu vực ít tiếng ồn.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện ra là 5% tổng số cơn đau tim là do tiếng ồn giao thông ở mức độ cao. Tiếng ồn giao thông mức độ cao là hơn 65 decibel. Tiến sĩ Moraea nói: "Mọi người đều nghĩ hầu hết các vấn đề về tim mạch là do các yếu tố nguy hiểm phổ biến như hút thuốc lá, huyết áp cao và tiểu đường, nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng nên suy nghĩ thận trọng về việc ô nhiễm tiếng ồn."

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