Với ‘liều thuốc tự chế’ này sẽ giải quyết chứng mất ngủ của bạn ngay tức khắc

Sống khỏe 13/04/2022 10:27

Sử dụng những toa thuốc ngủ tự làm tại nhà sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm chứng mất ngủ của bạn!

Không ngủ được thật sự là một vấn đề khó khăn đối với chúng ta. Có rất nhiều trường hợp mất ngủ, ví dụ như: bạn chợt tỉnh giấc vào ban đêm và không thể ngủ lại được nữa, cũng có khi bạn chỉ nhìn nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà và không thể ngủ được.

Với ‘liều thuốc tự chế’ này sẽ giải quyết chứng mất ngủ của bạn ngay tức khắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Chứng mất ngủ

Khoảng 42.000 người đã báo cáo rằng mình đôi khi bị mất ngủ và cũng có khi bị mất ngủ thường xuyên. Nguyên nhân lớn nhất gây mất ngủ là căng thẳng. Hormone căng thẳng là yếu tố cản trở lớn nhất cho một giấc ngủ ngon.

Mất ngủ mang lại hậu quả xấu cho cả cơ thể và tinh thần của bạn. Mất ngủ làm rối loạn nhịp điệu giấc ngủ tự nhiên của bạn, điều này làm cho cơ thể khó hồi phục hồi.

Đối với một số người, do bị mất ngủ nên họ không thể ngủ vào ban đêm và phải ngủ vào ban ngày, dẫn đến một vòng lẩn quẩn là không thể ngủ đúng giấc vào ban đêm.

Ngoài ra, một số người có thể gặp vấn đề nghiêm trọng về thể chất và tinh thần nếu tiếp tục làm việc bất chấp mặc dù bị thiếu ngủ. Liên quan đến vấn đề này, tôi muốn giới thiệu cho các bạn phương pháp điều trị chứng mất ngủ đơn giản và hiệu quả dưới đây.

Phương pháp giải quyết

Với ‘liều thuốc tự chế’ này sẽ giải quyết chứng mất ngủ của bạn ngay tức khắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Toa thuốc ngủ tuyệt vời này chỉ được tạo thành từ 2 món nguyên liệu đơn giản là muối và đường. Đúng là nguyên liệu của nó rất đơn giản, nhưng hiệu quả của nó sẽ khiến bạn bất ngờ đấy.

Cả 2 nguyên liệu này đều giúp điều chỉnh hormone căng thẳng và hoạt động như một bộ sạc tế bào. Ngoài ra, những nguyên liệu này cũng giúp điều chỉnh năng lượng và hô hấp của cơ thể.

Đường sẽ gửi tín hiệu đến cơ thể bạn, để ngăn chặn sự hình thành của nhiều hormone căng thẳng hơn, còn muối sẽ quản lý mức adrenaline trong cơ thể. Bạn có thể sử dụng hai nguyên liệu này để tạo ra thuốc ngủ cho bạn.

- 2 thìa cà phê muối biển hồng Himalaya

- 2 thìa cà phê đường vàng hữu cơ

- 5 thìa mật ong

Với ‘liều thuốc tự chế’ này sẽ giải quyết chứng mất ngủ của bạn ngay tức khắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Cho tất cả các nguyên liệu vào túi nhựa và lắc nó lên, nó sẽ tạo thành một khối khối hỗn hợp. Đặt một thìa (thìa lớn) hỗn hợp này dưới lưỡi trước khi đi ngủ hoặc khi tỉnh giấc vào ban đêm. Làm như vậy thì hỗn hợp này sẽ tan chảy và được truyền đến mạch máu của bạn. Bằng cách này bạn sẽ giải quyết được tất cả! Bạn sẽ được trải nghiệm một kết quả thực sự đáng kinh ngạc đấy.

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