Những lầm tưởng tai hại về phương pháp ăn kiêng

Sống khỏe 13/04/2022 00:44

Nếu bạn muốn giảm cân, những phương pháp ăn kiêng này sẽ không giúp ích được gì cho bạn đâu.

Nếu bạn chỉ muốn giảm vài kg, cách tốt nhất là ăn ít hơn (hoặc ăn uống lành mạnh) và kết hợp tập thể dục. Tuy nhiên, trong vài năm qua (hoặc lâu hơn nữa) hàng trăm phương pháp giảm cân đã được đưa ra hoặc biến mất sau một thời gian. Tránh hấp thụ carbohydrate, uống trà xanh hoặc nhịn ăn 16 tiếng một ngày, v.v.

Rất nhiều phương pháp khác nhau đã xuất hiện. Và đương nhiên là không phải tất cả những phương pháp này đều có hiệu quả. Thực ra một số phương pháp chỉ là lừa thần lừa quỷ! Tương tự đối với phương pháp giảm cân mà chúng ta sẽ thảo luận sau đây. Nhiều người nghĩ rằng nó sẽ có hiệu quả, nhưng thực tế nó không giúp gì cho việc giảm cân.

Dưới đây là một số phương pháp ăn kiêng không giúp giảm cân gì cả:

Uống nước

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Câu nói phổ biến thưởng xuyên được đề cập đến trong khi giảm cân là hãy uống nhiều nước. Trung tâm dinh dưỡng Hà Lan cho biết phương pháp này không hiệu quả gì cả. Trang web ghi rõ rằng: "Uống nhiều nước không giúp ích được gì cả". "Uống nước lọc là cách tốt nhất để thay thế thức uống giải khát hoặc nước ép. Áp dụng theo phương pháp này sẽ làm giảm lượng calo trong cơ thể và giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Thay vì ăn bánh kẹo có lượng calo cao, uống một ly nước có ích hơn." Vì vậy, nước lọc tốt cho việc thay thế thức uống có nhiều đường, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc giảm cân.

Nước ép bưởi và nước chanh

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Ảnh minh họa

Khi nhắc đến nước ép bưởi và nước canh, mọi người cũng có suy nghĩ tương tự như uống nước lọc. Bạn nghĩ rằng hai loại thức uống này sẽ giúp phân hủy chất béo? Nhưng sự thật là không phải như vậy. "Không có bằng chứng nào cho thấy bưởi hay chanh ảnh hưởng đến sự phân hủy chất béo." Vì vậy, thật hoang đường khi nói là uống những loại nước này sẽ giúp giảm cân.

Những lầm tưởng tai hại về phương pháp ăn kiêng - Ảnh 3
Ảnh minh họa
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