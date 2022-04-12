Mất ngủ là một triệu chứng phổ biến đối với các bệnh nhân mắc bệnh tim mạch và kết quả nghiên cứu cho thấy mất ngủ làm tăng nguy cơ tái phát bệnh tim mạch của họ.

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Nhóm nghiên cứu tại Đại học Oslo, Na Uy đã theo dõi 1082 bệnh nhân tim mạch ở độ tuổi trung bình là 62 tuổi trong 4 năm, để nghiên cứu ảnh hưởng của chứng mất ngủ đối với tiên lượng của các bệnh nhân bị mắc bệnh tim mạch.

Những người tham gia đều là những bệnh nhân đã điều trị các bệnh lý như nhồi máu cơ tim cấp tính, phẫu thuật ống động mạch vành, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong thời gian nghiên cứu, 225 người trong số những người tham gia đã trải qua 364 cơn đau tim và suy tim.

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Kết quả nghiên cứu cho thấy 45% bệnh nhân bị mắc bệnh tim mạch đều mắc chứng mất ngủ. Ngoài ra, những bệnh nhân bị mất ngủ có nguy cơ tái phát bệnh tim mạch cao hơn 62% so với những bệnh nhân không bị mất ngủ. Hút thuốc là nguyên nhân phổ biến nhất gây tái phát bệnh tim mạch với (27%) tiếp theo là lười vận động vận động (21%) và mất ngủ (16%).

Nhóm nghiên cứu cho biết rằng: "Nghiên cứu này đã chứng minh sự thật rằng chứng mất ngủ có ảnh hưởng đến nguy cơ tái phát bệnh tim của những bệnh nhân tim mạch”. Nhóm nghiên cứu nói thêm: “Nếu giải quyết được chứng mất ngủ, thì nó sẽ giúp giảm các triệu chứng tim mạch tái phát."

Nghiên cứu này gần đây đã được đăng trên "Hiệp hội tim mạch châu Âu (European Society of Cardiology)”.

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