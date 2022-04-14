Những loại thực phẩm giàu canxi hơn cả sữa mà rất tiếc nhiều người đang bỏ qua

Sau đây là những loại thực phẩm rất giàu canxi mà bạn nên biết.

Sữa chắc chắn cung cấp canxi cho cơ thể nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều món ăn cung cấp canxi còn hơn cả một ly sữa đơn thuần. Một ly sữa 250 ml thông thường cung cấp khoảng 300 mg canxi, tức là 25% nhu cầu canxi hàng ngày của bạn. Cơ thể bạn cần khoảng 1000-1200 mg canxi mỗi ngày.

Chỉ 200 gram đậu phụ cung cấp 700 mg canxi. Đậu phụ có thể dễ dàng thay thế phô mai tươi trong công thức nấu ăn của bạn. Bạn có thể xào rau với đậu phụ hoặc làm salad đậu phụ thơm ngon lạ miệng.

Hạnh nhân

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể để hạnh nhân sống hoặc ở dạng ngâm. 1 cốc hạnh nhân sẽ cung cấp cho bạn hơn 300 mg canxi. Chúng thậm chí có thể được tiêu thụ dưới dạng sữa hạnh nhân, bơ hạnh nhân hoặc thêm nó vào món bánh ngọt, bánh khọt và các món tráng miệng khác của bạn.

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

1 cốc sữa chua nguyên chất sẽ cung cấp khoảng 300-350 mg canxi. Sữa chua có thể được sử dụng hàng ngày trong bữa sáng, bữa trưa hoặc thậm chí bữa tối. Sữa chua được trang trí với trái cây tươi cắt nhỏ và các loại hạt vừa là bữa sáng lành mạnh vừa là món ăn nhẹ ngon miệng.

Hạt mè

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận được 350 mg canxi chỉ với 4 thìa hạt vừng. Trang trí món salad của bạn với hạt mè hoặc sử dụng chúng trong các chế biến món ăn của Trung Quốc. Hạt mè nướng cũng có thể được thêm vào bánh kẹp và bánh mì nướng mà bạn yêu thích.

Đậu gà

Ảnh minh họa: Internet

2 cốc đậu gà cung cấp 420 mg canxi. Đậu gà có thể được sử dụng để làm món cà ri đơn giản, trộn với rau để làm món xào, dùng trong món salad, nghiền để tạo thành miếng nhỏ và thậm chí trộn với hạt vừng để chế biến món ăn hấp dẫn khác.

Hạt Chia

Ảnh minh họa: Internet

4 thìa hạt chia bổ sung khoảng 350 mg canxi. Cách đơn giản nhất để tiêu thụ hạt chia là hòa chúng vào một cốc nước, ngâm chúng trong một giờ và sau đó uống nước hạt chia này. Hạt chia ngâm cũng có thể được thêm vào sinh tố, đồ lắc và bánh pudding để bạn thưởng thức.

Bạn cũng cần đảm bảo tiêu thụ đủ vitamin D, thông qua chế độ ăn uống của bạn hoặc thông qua việc tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để tạo điều kiện hấp thụ canxi tốt hơn.

Theo Times of India