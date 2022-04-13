Các loại thực phẩm sau đây bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể có thể thúc đẩy sức khỏe vú tốt hơn mà bạn nên tham khảo:

Một số nghiên cứu đã liên kết chế độ ăn uống là nguyên nhân gây ra 40% các bệnh ung thư. Ăn thực phẩm có màu giúp hỗ trợ sức khỏe của chúng ta và chống lại bệnh ung thư. Chế độ ăn uống tương tự cũng giúp bạn chống lại bệnh ung thư thú và sống khỏe mạnh hơn ngay cả sau khi được chẩn đoán có nguy cơ tiềm ẩn bệnh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bông cải xanh có khả năng ngăn chặn sự phát triển của khối u và ngăn ngừa sự lây lan thêm của ung thư nếu nó xảy ra. Súp lơ, bắp cải, cải Brussels và cải xoăn là những loại rau khác có đặc tính tương tự.

Nghệ

Ảnh minh họa: Internet

Chất curcumin trong nghệ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Chất bổ sung curcumin cũng đóng một vai trò trong việc giúp chống lại các khối u ung thư vú. Các đặc tính chống viêm của nghệ giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Cố gắng thêm một chút nghệ vào súp, món ăn và rau xanh và hãy biến nó thành một phần của món ăn hàng ngày của bạn nhiều hơn nhé.

Tỏi và hành tây

Ảnh minh họa: Internet

Allyl sulfua được tìm thấy trong tỏi và hành tây giúp hỗ trợ hoạt động của các tế bào khỏe mạnh và đặc biệt là hỗ trợ trong việc ngăn ngừa ung thư vú. Những người đang dùng thuốc làm loãng máu nên nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu tiêu thụ chất bổ sung hành và tỏi.

Quả mọng

Các loại quả hỗn hợp nhiều màu sắc như dâu tây, việt quất, dâu tằm, mâm xôi bổ sung chất dinh dưỡng cho bữa ăn phòng ngừa ung thư của bạn. Quả mọng chứa nhiều chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm. Quả mọng cũng là một món ăn nhẹ lành mạnh có thể làm giảm sự phát triển của các khối u và tế bào ung thư vú.

Quả lựu

Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2015 trên tạp chí Y học oxy hóa và Tuổi thọ tế bào đã gợi ý rằng trái cây như lựu chứa một hợp chất có thể giúp chống lại sự phát triển của ung thư, đặc biệt là ung thư phụ thuộc vào estrogen.

Những gì chuyên gia chia sẻ để ngăn ngừa ung thư hiệu quả

1. Ăn các bữa ăn nhỏ và thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

2. Bao gồm các thực phẩm giàu Vitamin C như Amla, chanh, Trái cây có múi trong chế độ ăn của bạn.

3. Bao gồm Vitamin A từ tất cả các loại Trái cây và Rau có màu đỏ, vàng và cam.

4. Bao gồm chất béo tốt và Vitamin E từ Trứng, Cá, Quả hạch và Hạt có dầu.

5. Tránh thực phẩm đã qua chế biến, có chứa các chất phụ gia nhân tạo như đồ làm bánh, nước sốt, thực phẩm đóng gói và thực phẩm có nhiều đường

6. Đảm bảo ngủ đủ 8 giờ, đặc biệt là ngủ và thức dậy cùng một lúc.

7. Các loại thảo mộc và gia vị tự nhiên từ nhà bếp có khả năng chống oxy hóa mạnh như nghệ, quế, bạch đậu khấu, bột gừng khô, nhục đậu khấu, tiêu bột, kesar nên được bạn ưu ái nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình. Chúng dù chỉ với số lượng ít cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu với sức khỏe của bạn.

8. Chế độ ăn giàu protein rất quan trọng để đảm bảo phục hồi tốt đặc biệt là sau khi điều trị chống ung thư. Đảm bảo 1g / kg thể trọng của protein từ trứng, protein thịt, bột và đậu, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại hạt.

9. Bổ sung dinh dưỡng dưới dạng Multivitamin (B-complex, Kẽm) và Vitamin D là cần thiết để duy trì năng lượng mức độ và sức chịu đựng của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

10. Các chất bổ sung dinh dưỡng ở dạng công thức protein có thể được sử dụng theo lời khuyên của Bác sĩ / Chuyên gia dinh dưỡng của bạn.

Theo Femina