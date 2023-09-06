Đầy hơi có thể là một tình trạng khó chịu, nhưng một số biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả có thể giúp giảm bớt tình trạng này. Từ trà gừng đến hạt thì là, những biện pháp tự nhiên trị đầy hơi này có thể giúp thư giãn hệ tiêu hóa của bạn, giảm đầy hơi và giúp giảm đau. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 biện pháp khắc phục chứng đầy hơi tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Gừng đã được sử dụng từ bao đời nay như một phương thuốc tự nhiên cho các vấn đề về tiêu hóa. Nó chứa các hợp chất như gingerol và shogaol có thể giúp thư giãn các cơ đường tiêu hóa, giảm đầy hơi và chướng bụng. Để pha trà gừng, hãy cắt lát hoặc xay một miếng gừng tươi. Sau đó đun sôi 2 cốc nước, cho gừng vào nước sôi rồi đun nhỏ lửa trong vòng 10 - 15 phút. Cuối cùng lọc trà và thêm mật ong hoặc chanh để tạo hương vị. Hãy uống trà gừng này 2-3 lần một ngày để giảm đầy hơi.

2. Tinh dầu bạc hà

Dầu bạc hà thường được sử dụng để giảm bớt chứng đầy hơi và khó chịu về tiêu hóa. Thành phần hoạt chất của tinh dầu bạc hà có công dụng giúp thư giãn các cơ của đường tiêu hóa và giảm co thắt. Khi dùng ở dạng pha loãng hoặc viên nang, dầu bạc hà có thể giúp làm dịu chứng đầy hơi, chuột rút và khó tiêu. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng vì nó có thể không phù hợp với tất cả mọi người.

3. Hạt cây thì là

Hạt thì là là một trong những biện pháp chữa trị tốt nhất cho tình trạng đầy hơi và khó chịu về tiêu hóa. Chúng chứa các hợp chất có thể giúp thư giãn cơ ruột và giảm đầy hơi. Để dùng hạt thì là để trị đầy hơi, hãy nhai một thìa cà phê hạt thì là sau bữa ăn. Nếu không, bạn có thể pha trà thì là bằng cách đun sôi một muỗng cà phê hạt thì là trong một cốc nước là được.

4. Nước chanh ấm

Nước chanh ấm là một phương pháp chữa trị đầy hơi đơn giản và hiệu quả. Tính axit của chanh có thể giúp cân bằng độ pH trong dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm khí. Để pha nước chanh ấm, hãy vắt nước cốt của nửa quả chanh vào cốc nước ấm. Khuấy đều và uống hỗn hợp này vào buổi sáng khi bụng đói để có kết quả tốt nhất.

5. Than hoạt tính

Than hoạt tính là một chất hấp thụ có thể giúp loại bỏ khí dư thừa và chất độc trong dạ dày, làm giảm đầy hơi và khó chịu. Nó có sẵn ở dạng viên nang hoặc viên nén ở hầu hết các cửa hàng thực phẩm sức khỏe. Thực hiện theo hướng dẫn về liều lượng trên nhãn sản phẩm, nhưng hãy nhớ tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng than hoạt tính, vì nó có thể cản trở sự hấp thu của thuốc.

6. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc được biết đến với đặc tính làm dịu và chống viêm, có thể giúp làm dịu hệ tiêu hóa bị kích ứng và giảm đầy hơi. Để chuẩn bị trà hoa cúc, hãy đun sôi một cốc nước và thêm một túi trà hoa cúc hoặc một thìa hoa cúc khô. Sau đó để hãm trà trong 5-10 phút, rồi chỉ cần lọc và thưởng thức ngay loại trà nhẹ thơm này thôi nhé.

7. Tránh thực phẩm gây kích ứng

Phòng ngừa là điều quan trọng khi nói đến chứng đầy hơi. Xác định và tránh các thực phẩm kích thích có xu hướng gây ra đầy hơi và chướng bụng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Trong đó, các loại thực phẩm kích thích phổ biến bao gồm đồ uống có ga, đậu, rau họ cải (như bông cải xanh và súp lơ trắng) và chất làm ngọt nhân tạo.

Trên đây là chi tiết về 7 biện pháp khắc phục chứng đầy hơi tại nhà. Với các biện pháp đơn giản, dễ áp dụng này, chứng đầy hơi khó chịu của bạn sẽ nhanh chóng biến mất. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!