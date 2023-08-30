6 tác dụng phụ nguy hiểm của việc ăn thức ăn nhanh mỗi ngày!

Thức ăn nhanh dường như rất được nhiều người yêu thích bởi sự tiện dụng, dễ dàng và đôi khi không quá tốn kém. Tuy nhiên, thường xuyên gọi đồ ăn nhanh có hàm lượng calo cao có vẻ không phải là lựa chọn lành mạnh nhất, bởi chúng chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và đường bổ sung. Nhưng cụ thể những tác dụng phụ nguy hiểm từ việc ăn đồ ăn nhanh mỗi ngày là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mặc dù thức ăn nhanh có thể phù hợp như một phần của chế độ ăn uống cân bằng tổng thể, nhưng việc tiêu thụ nhiều hơn một bữa ăn hàng ngày này một cách thường xuyên sẽ làm tăng lượng natri nạp vào. Ví dụ, một bữa ăn bao gồm một chiếc bánh mì kẹp phô mai đôi, một ít khoai tây chiên và một ly sữa lắc nhỏ từ một trong những chuỗi cửa hàng ăn nhanh có chứa hơn 1.500 miligam natri.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị không quá 2.300 miligam natri mỗi ngày (tương đương với 1 muỗng cà phê muối) đối với hầu hết mọi người, việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh rõ ràng có thể đẩy những giới hạn đó. Đặc biệt, theo thời gian, lượng natri cao có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ.

2. Bạn có thể tăng cân

Nếu bạn xem xét các lựa chọn tại một cửa hàng đồ ăn nhanh, việc ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và nước ngọt có thể bổ sung ít nhất 1.000 calo hoặc hơn trong một bữa ăn. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn chọn bánh mì kẹp thịt đậm đà hơn, khoai tây chiên cỡ lớn hơn và nước ngọt thông thường. Việc hấp thụ nhiều calo hơn mức cơ thể cần hàng ngày theo thời gian có thể dẫn đến tăng cân.

3. Có thể bạn sẽ tiêu thụ ít chất xơ hơn

Nếu phần lớn các bữa ăn của bạn đến từ các bữa ăn nhanh, rất có thể lượng chất xơ mà bạn tiêu thụ không đáp ứng được các nguyên tắc khuyến nghị, đặc biệt là chất xơ.

Chế độ ăn ít chất xơ có thể gây ra những hậu quả đối với hệ tiêu hóa của bạn, bao gồm cả những vấn đề như táo bón và bạn cũng sẽ không thu được lợi ích từ việc bổ sung đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của mình, chẳng hạn như giảm nguy cơ ung thư ruột kết và khả năng giảm cholesterol trong máu.

4. Bạn có thể có nguy cơ tăng cholesterol cao

Một trong những vấn đề khi ăn ở hầu hết các cơ sở bán đồ ăn nhanh là lượng chất béo bão hòa có trong một bữa ăn. Dựa trên chế độ ăn 2.000 calo, giới hạn tối đa đối với chất béo bão hòa là 22 gram mỗi ngày. Bạn có thể dễ dàng hấp thụ 75% lượng chất béo bão hòa trở lên trong một bữa ăn nhanh và trong một số trường hợp, bạn có thể hấp thụ 100 đến 150% lượng chất béo bão hòa tối đa được khuyến nghị hàng ngày.

Người ta đã chứng minh rõ ràng rằng lượng chất béo bão hòa cao có liên quan đến việc tăng cholesterol LDL (hoặc có hại) và Hướng dẫn chế độ ăn uống giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị bạn không nên tiêu thụ quá 10% tổng lượng calo đến từ chất béo bão hòa vì lý do này.

5. Bạn có thể bị thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng hơn

Nếu bạn ăn nhiều bữa ở nhà hàng thức ăn nhanh, bạn có thể đang bỏ lỡ những chất dinh dưỡng quan trọng. Cụ thể là canxi, chất xơ, vitamin D và kali - 4 loại chất mà hầu hết chúng ta đều chưa bổ sung đủ. Trong đó, chất xơ, đã được đề cập ở trên, có xu hướng ít trong các bữa ăn nhanh. Kali được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và rau quả, chất này cũng có xu hướng bị bỏ qua trong nhiều thực đơn đồ ăn nhanh.

Còn canxi được tìm thấy trong sữa, phô mai và sữa chua mà bạn có thể nhận được từ một hoặc hai lát phô mai trên bánh mì kẹp thịt. Nhưng vitamin D chủ yếu có trong sữa tăng cường và một số sản phẩm từ sữa, trừ khi bạn đặt mua sữa ăn kèm hoặc sữa chua bổ sung vitamin D, bạn có thể sẽ không nhận được nhiều vitamin D trong những bữa ăn này.

Vì hầu hết mọi người đều chưa tiêu thụ hết bốn chất dinh dưỡng này nên bạn có thể sẽ không đáp ứng được những nhu cầu đó hoặc có khả năng bị thiếu một số chất nếu tiếp tục ăn đồ ăn nhanh làm nguồn chính cho các bữa ăn chính và đồ ăn nhẹ của mình.

6. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Một nghiên cứu tổng quan đã được công bố cho thấy ăn đồ ăn nhanh hơn hai lần một tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa và tử vong do bệnh tim mạch vành cao hơn. Chính vì vậy, nếu bạn bị tiền tiểu đường, ăn đồ ăn nhanh sẽ không cung cấp chế độ ăn uống cân bằng mà bạn cần và còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hơn.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về 6 tác dụng phụ nguy hiểm từ việc ăn thức ăn nhanh mỗi ngày. Hy vọng với những thông tin trên đây, các bạn độc giả sẽ biết cách hạn chế những bữa ăn nhanh này hơn, nhằm có một sức khỏe tổng thể tốt hơn nhé!