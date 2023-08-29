Top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ cà phê đen mà bạn không thể bỏ lỡ!

Nếu bạn là một tín đồ yêu thích cà phê, hay chúng ta nên nói là những người yêu thích cà phê đen, thì xin chúc mừng, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tuyệt vời từ loại thức uống này. Cà phê đen là cà phê nguyên chất không có kem, không sữa và không có chất làm ngọt. Vì vậy, bạn sẽ nhận được những lợi ích của cà phê mà không cần thêm calo, chất béo và đường. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ cà phê đen mà bạn không thể bỏ lỡ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Mặc dù lợi ích của cà phê đen không quá lớn nhưng nó chứa những đặc tính có thể giúp ích cho bạn. Hãy cùng xem những lợi ích sức khỏe của việc uống cà phê đen và uống bao nhiêu là đủ để tận dụng được những lợi ích này nhé!

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống cà phê đen có một số lợi ích sức khỏe. Mặc dù chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận lợi ích của cà phê đen nhưng vẫn có một số nghiên cứu được khoa học và chuyên gia ủng hộ. Theo các chuyên gia, hạt cà phê chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp ích theo nhiều cách.

1. Cà phê đen rất bổ dưỡng

Cà phê đen rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin B2, vitamin B3, magiê, kali và natri. Đây là đồ uống không chứa calo giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh và kích thích quá trình trao đổi chất.

2. Cà phê đen chữa bệnh Alzheimer

Bệnh Alzheimer là một vấn đề về não làm mất đi ký ức và kỹ năng tư duy, gây khó khăn cho việc thực hiện ngay cả những công việc đơn giản nhất. Uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer cho thấy uống 2-3 tách cà phê có thể giúp giảm 65% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer theo thời gian.

3. Uống cà phê đen trước khi tập luyện có thể hữu ích

Uống cà phê đen ngay trước khi tập gym có thể giúp tăng hiệu quả tập luyện của bạn. Như thế nào? Vâng, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống cà phê đen trước khi tập luyện sẽ làm tăng mức năng lượng của bạn. Cụ thể, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng cà phê đen trước khi tập luyện giúp cải thiện khả năng tập trung và hiệu quả hoạt động bằng cách giảm mệt mỏi. Nó cũng làm tăng sự tỉnh táo trong quá trình tập luyện, vì vậy tốt nhất là bạn nên tiêu thụ nó trước khi tập luyện.

4. Cà phê đen giúp giảm cân

Uống cà phê đen thường xuyên cũng có thể giúp bạn giảm cân. Một nghiên cứu của Harvard nhận thấy rằng việc tiêu thụ cà phê đen có tác dụng tích cực trong việc giảm cân. Chuyên gia giải thích rằng nó có chứa axit chlorogen giúp thúc đẩy quá trình giảm cân và làm chậm quá trình sản xuất glucose trong cơ thể, làm giảm sự hình thành tế bào mỡ mới nên rất quan trọng cho việc giảm cân. Ngoài ra, nó sẽ ít calo nếu bạn không thêm đường vào.

5. Cà phê đen cũng có thể giúp giảm nguy cơ về bệnh tiểu đường

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetologia cho thấy việc tăng lượng cà phê uống lên hơn một cốc có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2. Điều này là do hạt cà phê đen có thể làm tăng sản xuất insulin trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

6. Cải thiện tinh thần tỉnh táo và tâm trạng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một tách cà phê đen giúp cải thiện tâm trạng của bạn và khiến mọi việc tốt hơn, tinh thần của bạn cũng tỉnh táo hơn. Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy khó chịu? Hãy thử uống một tách cà phê đen!

Tác dụng phụ của việc uống cà phê đen

Uống quá 2-3 tách cà phê đen mỗi ngày có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe. Nó có thể làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ của bạn và dẫn đến rối loạn giấc ngủ. Bên cạnh đó, vì rất giàu caffeine nên tiêu thụ cà phê đen có thể làm tăng nguy cơ bị axit, táo bón và rối loạn giấc ngủ, vì vậy tốt nhất là bạn chỉ nên uống tối đa là 2-3 tách cà phê đen mỗi ngày thôi nhé.

Bạn nên uống cà phê khi nào?

Chuyên gia khuyên nên uống cà phê đen vào buổi sáng hoặc trong ngày. Bạn cũng có thể uống cà phê đen ngay trước khi tập luyện. Tuy nhiên, bạn nên tránh uống cà phê đen vào buổi tối trước khi đi ngủ vì nó có thể gây hại cho bạn.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về top 6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ cà phê đen mà bạn không thể bỏ lỡ, cũng như các lưu ý về việc uống cà phê đen. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!