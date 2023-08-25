Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày?

Sức khỏe 25/08/2023 13:14

Nhiều người cho rằng nó tốt hơn soda thông thường, nhưng tác dụng phụ thực sự của soda ăn kiêng là gì?

Có một cuộc tranh luận sôi nổi về sức khỏedinh dưỡng hiện nay là câu hỏi cái nào tốt hơn: soda thông thường hay soda ăn kiêng? Nước ngọt thông thường chứa nhiều đường bổ sung, đôi khi lên tới 50 hoặc 60 gram trong một chai và nghiên cứu cho thấy rằng theo thời gian, tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân, bệnh tim, bệnh gan, bệnh thận, tiểu đường và thậm chí một số bệnh ung thư. Mặt khác, mặc dù soda dành cho người ăn kiêng không chứa calo hoặc đường bổ sung nhưng nghiên cứu gần đây cũng cho thấy soda ăn kiêng cũng có khả năng tăng cân và tăng nguy cơ ung thư. Vậy cụ thể thì “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày?” Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những tác dụng khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày

Bạn có thể tiêu thụ chất ngọt "có thể gây ung thư"

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày? - Ảnh 2

Nếu loại soda dành cho người ăn kiêng mà bạn chọn là Diet Coke, có thể bạn đã quen với chất làm ngọt chính của nó—aspartame. Chất làm ngọt không calo này được tìm thấy trong Diet Coke, Sprite Zero, Coke Zero và Fanta Zero, cũng như một số loại Crystal Light và một số loại kẹo cao su không đường.

Mọi người đã lo ngại về khả năng "gây ung thư" của aspartame trong một thời gian, nhưng như đã đề cập ở trên, vào tháng 7 năm 2023, cuộc tranh luận lại nổi lên sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức dán nhãn chất ngọt này là "có thể gây ung thư". Điều đó chính xác có nghĩa là gì? Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), một trong hai ủy ban của WHO đứng sau quyết định này, khi một sản phẩm nào đó được dán nhãn này, điều đó không tự động có nghĩa là nó "gây ra ung thư". Thay vào đó, điều đó có nghĩa là có thể có những mối liên hệ, nhưng nghiên cứu trên con người vẫn còn quá hạn chế để kết luận nó là nguyên nhân gây ung thư. 

Bạn có thể giảm cân

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày? - Ảnh 3

Theo dữ liệu được công bố trên JAMA Network Open, uống soda dành cho người ăn kiêng thay vì các loại thông thường có liên quan đến việc giảm trọng lượng cơ thể, chỉ số khối cơ thể và tỷ lệ mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở những người béo phì. Một nghiên cứu khác trên tạp chí Béo phì cho thấy những người uống 24 ounce soda dành cho người ăn kiêng mỗi ngày trong một năm sẽ duy trì mức giảm cân lên tới 16 pound.

Nghiên cứu ngắn hạn cho thấy chất làm ngọt không chứa calo và ít calo rất hữu ích cho việc giảm cân, nhưng tác dụng lâu dài vẫn chưa có kết quả thuyết phục.

Bạn có thể tăng cân

Một đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp vào năm 2017 đã liên kết cả đồ uống có đường và chất tạo ngọt nhân tạo với việc tăng cân. Dữ liệu khác cũng cho thấy chất làm ngọt không dinh dưỡng có thể kích thích sự thèm ăn, dẫn đến tăng cân theo thời gian. Nhưng phần lớn dữ liệu có tính chất quan sát. Do đó, cần nhiều nghiên cứu hơn trước khi chúng ta đưa ra kết luận chắc chắn.

Vị giác của bạn có thể cho rằng nó không ngon bằng

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày? - Ảnh 4

Mặc dù điều này không hẳn là tốt hay xấu, nhưng hầu hết những người uống soda thường xuyên đều có thể xác nhận rằng có sự khác biệt rõ rệt giữa soda thông thường và soda dành cho người ăn kiêng. Các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame (Equal), Saccharin (Sweet'N Lo) và Sucralose (Splenda) có thể sẽ có mùi vị khác biệt rõ rệt nếu bạn quen với soda thông thường. Theo nghiên cứu trên The Permanente Journal, một số chất làm ngọt không dinh dưỡng có thể ngọt hơn đường từ 180 đến 13.000 lần và có thể thay đổi sở thích về mùi vị theo thời gian.

Có thể giúp bạn quản lý lượng đường trong máu

Không giống như uống soda thông thường có chứa nhiều đường bổ sung, tiêu thụ soda dành cho người ăn kiêng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường nhưng thích soda có thể thấy soda dành cho người ăn kiêng là một lựa chọn tốt. Khi tiêu thụ với lượng vừa phải, nước ngọt dành cho người ăn kiêng là cách an toàn để thưởng thức đồ uống có vị ngọt trong khi vẫn giữ lượng đường trong máu ổn định.

Bạn có thể bị xương yếu hơn

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày? - Ảnh 5

Các chuyên gia cho biết: “Việc tiêu thụ nước ngọt, bất kể đó là đồ ăn kiêng hay đồ ngọt, đều có thể có tác động xấu đến mật độ khoáng của xương”. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy nhiều kết quả khác nhau, đặc biệt, nước ngọt có ga đen dường như gây ra nhiều rủi ro nhất. Theo một báo cáo năm 2020 trên tạp chí Nutrients, việc hấp thụ quá nhiều axit photphoric trong nước ngọt sẽ tạo ra sự mất cân bằng về tỷ lệ khoáng chất có liên quan đến chứng loãng xương và gãy xương.

Bạn có thể cảm thấy nhiều năng lượng hơn

Nhiều loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng có chứa caffeine, có thể giúp mọi người tăng cường năng lượng khi họ cảm thấy uể oải. Thật không may, nếu bạn uống những loại nước ngọt có chứa caffein này vào cuối ngày, bạn có thể khó ngủ do bị kích thích.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống soda ăn kiêng mỗi ngày?” Tuy các nghiên cứu vẫn còn cần kiểm chứng nhiều hơn, nhưng soda ăn kiêng chắc chắn vẫn là một lựa chọn tốt nếu bạn uống ở mức giới hạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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