6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì?

Sức khỏe 08/05/2023 06:36

Hình dạng móng tay cũng có thể xác định tình trạng sức khỏe của một người. Móng tay khỏe mạnh nhất phải có màu hồng mịn, bóng và trong suốt. Nếu tình trạng móng tay khác thường, bạn nên kiểm tra xem cơ thể có vấn đề gì không.

Mới đây, nhật báo Daily Mail của Anh đã giới thiệu cách kiểm tra sức khỏe bằng cách nhìn vào hình dạng của móng tay.

1. Móng tay bầm tím

Vết bầm trên phần hình lưỡi liềm ở đầu móng tay có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư, mặc dù khả năng này ít xảy ra hơn.

Tiến sĩ Christine Goh, bác sĩ da liễu tại Đại học Y Yale, Connecticut cho biết: “Một vết thâm đen dưới móng tay là dấu hiệu của tình trạng sức khỏe kém. Khi móng phát triển, vết bầm dưới móng tay gần lớp biểu bì có thể trở lại màu sắc bình thường. Nhưng nếu vết bầm không biến mất theo thời gian, đó có thể là ung thư hắc tố". 

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Móng tay sọc đỏ

Các vệt đỏ trên móng tay có thể là triệu chứng ban đầu của nhiễm trùng tim. Các bác sĩ cho biết các vết này có thể là dấu hiệu của viêm nội tâm mạc. Viêm nội tâm mạc là nhiễm trùng của màng ngoài tim, tình trạng tổn thương nội tâm mạc do nhiễm trùng từ các vi sinh vật gây bệnh

Nếu không chú ý đến sọc đỏ trên móng tay, có thể dẫn đến tử vong. Nếu thấy dấu hiệu này bạn nên đi khám ngay.

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Móng tay bị rỗ

Nếu móng tay bị rỗ hoặc nứt, có thể là tình trạng bị viêm khớp.

Các chuyên gia da liễu cho biết, khoảng 40% bệnh nhân mắc bệnh vẩy nến cũng bị viêm khớp, nếu bạn thấy những biểu hiện này trên móng tay thì nhiều khả năng bạn đã bị viêm khớp.

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Móng tay có các vệt sọc trắng dọc

Một số người nhìn thấy những sọc dọc và trên móng tay của họ. Trường hợp này có thể là 'giãn tĩnh mạch móng tay', một triệu chứng thường xuất hiện ở những người rửa tay quá nhiều và có làn da khô.

Tiến sĩ Christine Goh, bác sĩ da liễu cho biết rằng rửa tay quá nhiều có thể làm khô da, làm mất các loại dầu lành mạnh và vi khuẩn bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng.

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Móng giòn, dễ gãy

Có thể là triệu chứng thiếu sắt và thói quen ăn uống chưa khoa học. Nếu rơi vào tình trạng này, điều quan trọng là phải có thói quen ăn uống hợp lý.

Ngoài ra, những người có vấn đề về tuyến giáp sẽ xuất hiện triệu chứng móng tay dễ gãy. Nếu các triệu chứng vẫn tiếp tục, bạn nên đến bệnh viện.

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

6. Móng ngón tay dùi trống

Ngón tay dùi trống còn gọi là ngón tay Hippocrate hay móng tay kính đồng hồ là một tình trạng bất thường xuất hiện trong một số bệnh, đặc biệt là các bệnh lý về phổi và bệnh tim mạch.

Do nguồn cung cấp máu bị thiếu oxy hoặc các vấn đề về tuần hoàn, máu dồn về các đầu chi của cơ thể nhiều hơn, chẳng hạn như các đầu ngón tay, lúc này phần móng trở nên cùn hoặc cong lên trên.

6 tình trạng sức khỏe được nhận biết qua móng tay: Hình dạng móng tay của bạn bây giờ là gì? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu thấy những dấu hiệu bất thường trên móng tay nhưng không biến mất theo thời gian, thay vì lo lắng bạn nên đi kiểm tra để chắc chắn cũng như giúp bản thân yên tâm hơn.

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo sức khỏe gặp vấn đề

5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo sức khỏe gặp vấn đề

Theo Viện Da liễu Mỹ, móng tay có thể báo hiệu một số vấn đề sức khỏe của cơ thể.

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