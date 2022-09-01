6 công dụng "thần thánh" của nước lá tía tô, thật tiếc nếu không thêm vào thực đơn hàng ngày

Sức khỏe 01/09/2022 04:51

Có thể nói nước lá tía tô mang nhiều tác dụng có ích cho cả sức khỏe và làm đẹp. Dưới đây là 6 công dụng mà tía tô mang lại ít có ai ngờ tới.

Làm đẹp da

Nước lá tía tô có tác dụng thanh lọc cơ thể, giải độc, ngừa mụn, làm đẹp da. Tinh dầu trong loại lá này còn giúp chống oxy hóa, duy trì độ ẩm của da. Dầu lá tía tô cũng giúp chống viêm, hỗ trợ điều trị các vấn đề về da.

Lưu ý: Nước lá tía tô tốt cho sức khỏe nhưng không nên uống quá nhiều trong thời gian dài vì nó có thể khiến bạn bị cao huyết áp, làm ảnh hưởng đến tim mạch. Mỗi người chỉ nên uống 3-4 ly nước lá tía tô/ngày và nên chia thành nhiều lần uống.

6 công dụng 'thần thánh' của nước lá tía tô, thật tiếc nếu không thêm vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ cho người bị bệnh gout (gút)

Trong lá tía tô có chứa các hoạt chất làm giảm tương đối nồng độ acid uric trong máu người sử dụng. Điều này góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng cho những người đang bị bệnh gout. Tuy nhiên người bệnh vẫn nên hỏi ý kiến bác sĩ điều trị, để cân đối sử dụng hợp lí với loại thuốc được kê.

Phòng tránh các biến chứng hen suyễn

Lá tía tô không có tác dụng điều trị hoàn toàn bệnh hen suyễn, nhưng chúng giúp phòng ngừa tình trạng dị ứng, viêm và quá trình oxy hóa ở bệnh nhân, từ đó góp phần kiểm soát các triệu chứng phụ như ho, đờm, khó thở.

Giảm cân

Lá tía tô có chứa alpha linolenate có tác dụng tốt đối với sức khỏe, giúp giảm cholesterol trong máu. Ngoài ra, nó còn tác dụng hỗ trợ giảm cân, bảo vệ tim mạch.

Uống nước lá tía tô thường xuyên sẽ giúp giảm mỡ thừa, giảm cảm giác thèm ăn, hạn chế ăn vặt từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

6 công dụng 'thần thánh' của nước lá tía tô, thật tiếc nếu không thêm vào thực đơn hàng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giảm khó chịu cho dạ dày

Lá tía tô có chứa flavonoid giúp làm dịu các dấu hiệu khó chịu của bệnh dạ dày. Điều này bao gồm đầy hơi, buồn nôn. Dầu trong tía tô cũng có thể giúp giảm viêm trong dạ dày, do đó cải thiện tiêu hóa đồng thời giảm tác động của chứng khó tiêu.

Hỗ trợ giải cảm lạnh

Tía tô được y học cổ truyền xếp vào loại giải biểu, được hiểu là thuốc giải cảm được sử dụng để điều trị các triệu chứng ngoại cảm ở các giai đoạn đầu của bệnh. Có nhiều phương thức để người bệnh sử dụng như nấu cháo hành cùng tía tô, vừa kích thích tiết dịch vị, vừa tác dụng tiết mồ hôi giải cảm; đun thật nóng nước lá tía tô rồi xông toàn thân … Nhưng cách thức phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi là đun nước lá tía tô và uống khi còn ấm nóng.

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