5 thức uống detox nên dùng khi bụng đói để tăng hiệu suất giảm cân

Hệ thống tiêu hóa và trao đổi chất tốt có thể giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu giảm cân, miễn là bạn thực hiện một số thay đổi trong chế độ ăn uống, năm loại đồ uống này sẽ tăng cường trao đổi chất và giúp bạn giảm cân. Ngay cả khi bạn không tuân theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và chỉ ăn nhẹ và lành mạnh, hệ thống của bạn sẽ được sắp xếp ổn thỏa với những thức uống giải độc này.

Một cách khác để sử dụng rễ cỏ vetiver là thông qua tinh dầu chiết xuất từ ​​chúng. Điều này có lợi ích khử trùng, khi được sử dụng trên da và tóc, có thể làm sạch nuôi dưỡng và chữa lành da hay tóc hư tổn.

Cỏ Vetiver được biết đến với đặc tính làm mát. Loại nước này rất dễ thực hiện bằng cách đun sôi rễ cỏ vetiver trong nước. Uống một lần trong ngày sau khi lọc lấy nước. Loại nước detox này rất tốt để giảm cân, thư giãn thần kinh và điều trị chứng mất ngủ. Nó rất tốt cho da và gan.

Nước rau mùi

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Rau mùi kích thích các enzym tiêu hóa được biết là có tác dụng tăng cường hệ tiêu hóa của chúng ta. Nó cũng là một nguồn chất xơ tốt. Thức uống này chứa nhiều khoáng chất và vitamin, kali, sắt, magiê, canxi, axit folic và vitamin A, K và C. Đun sôi nước với một thìa hạt rau mùi trong đó. Đun sôi, vặn nhỏ lửa và để nguội qua đêm. Lọc nước vào sáng hôm sau và nước rau mùi của bạn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Nước chanh thì là

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Thì là có thể giúp đốt cháy calo nhanh hơn bằng cách tăng tốc độ trao đổi chất và cải thiện tiêu hóa. Ngâm hạt thì là qua đêm, sau đó đun sôi nước cùng với hạt. Vớt bỏ hạt và uống nước âm ấm, thêm nửa quả chanh leo vào nước giải độc và uống như lần uống đầu tiên vào buổi sáng.

Nước quế với mật ong

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Tiêu thụ mật ong ngay trước khi đi ngủ có thể giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong những giờ đầu của giấc ngủ. Thành phần này cũng được làm giàu với các vitamin, khoáng chất cần thiết và chất béo lành mạnh. Các hormone thiết yếu trong mật ong ngăn chặn sự thèm ăn và hỗ trợ giảm cân.

Mặt khác, quế giúp bạn giảm mỡ nội tạng và đặc tính chống ký sinh trùng của quế khiến nó trở thành một trong những loại gia vị lành mạnh nhất mọi thời đại. Nó ngăn ngừa cảm lạnh thông thường, dị ứng, giảm cholesterol, hỗ trợ giảm cân, kháng khuẩn, nhiễm trùng bàng quang, v.v.

Nước cỏ cà ri

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Cỏ ca ri là một nguồn phong phú của nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi như sắt, magiê, mangan, đồng, vitamin B6, protein và chất xơ. Nó cũng chứa các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Hầu hết các lợi ích sức khỏe của cỏ cà ri được ghi nhận là do sự hiện diện của saponin và chất xơ trong nó. Do hàm lượng chất xơ chất lượng cao, cỏ ca ri giúp tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Bạn chỉ cần ngâm một ít hạt cỏ cà ri qua đêm và uống nước này vào sáng sớm khi bụng đói. Bạn chỉ cần chắt bỏ hạt và uống nước.

Theo Femina