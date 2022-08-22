Một bài báo mới đã tiết lộ kết quả gây sốc rằng gần một nửa số ca tử vong do ung thư trên phạm vi toàn cầu, có thể là do các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được. Về mặt tích cực, điều này cho thấy rằng bằng cách kiểm soát và quản lý các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa, có thể tránh được một số nguy cơ ung thư và tử vong.

Tuy nhiên, cũng thật đáng buồn khi nghiên cứu dữ liệu để thấy rằng những cái chết này có thể tránh được nếu những cá nhân đó có thể quản lý các nguy cơ có thể phòng ngừa của họ, đặc biệt là những yếu tố hàng đầu bị ảnh hưởng bởi lựa chọn lối sống và mức độ nghèo đói sớm hơn.

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Nghiên cứu cho thấy 44,4% tổng số ca tử vong do ung thư có thể do các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa vào năm 2019.

Dữ liệu cũng cho thấy những ca tử vong do ung thư có nguy cơ này đang gia tăng, tăng 20,4% trên toàn thế giới từ năm 2010 đến năm 2019. Đây chắc chắn là một dấu hiệu đáng lo ngại để khắc phục những thay đổi lối sống lành mạnh hơn.

Đây là ba yếu tố nguy cơ hàng đầu có thể phòng ngừa được gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới:

1. Hút thuốc

Hóa chất trong thuốc lá làm hỏng DNA và khiến các tế bào của bạn khó sửa chữa bất kỳ tổn thương DNA nào. Chúng cũng làm hỏng các phần của DNA thực sự giúp bảo vệ chúng ta khỏi ung thư. Sự tích tụ của tổn thương DNA trong cùng một tế bào theo thời gian dẫn đến ung thư.

Hút thuốc lá có thể dẫn đến ung thư ở hầu hết các bộ phận của cơ thể. Nó có thể gây ung thư miệng và cổ họng, thực quản, dạ dày, ruột kết, trực tràng, gan, tuyến tụy, thanh quản, khí quản, phế quản, thận và bể thận, bàng quang tiết niệu và cổ tử cung.

2. Uống quá nhiều rượu

Uống rượu thường xuyên và nhiều có thể làm tổn thương gan của bạn, dẫn đến viêm và sẹo, có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan. Uống rượu cũng có liên quan đến nguy cơ ung thư ruột kết và trực tràng cao hơn.

Cắt giảm lượng rượu của bạn có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Bạn càng có thể cắt giảm lượng tiêu thụ của mình, bạn càng có thể giảm thiểu rủi ro của mình.

Uống ít rượu cũng sẽ làm giảm nguy cơ bị tai nạn, cao huyết áp và phát triển bệnh gan.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mang quá nhiều trọng lượng, nó có thể làm tăng nguy cơ phát triển một số loại ung thư, cùng với khả năng ung thư tái phát ngay cả sau khi điều trị.

Một số lý do đằng sau điều này bao gồm thực tế là trọng lượng tăng thêm làm tăng mức độ hormone insulin và yếu tố tăng trưởng insulin của bạn, có thể giúp một số bệnh ung thư phát triển.

Mô mỡ cũng tạo ra nhiều hormone estrogen có thể giúp phát triển ung thư vú. Nếu bạn bị béo phì, đặc biệt là với nhiều chất béo xung quanh bụng, thì bạn có nhiều khả năng bị hoặc phát triển chứng viêm mãn tính, mức độ thấp cũng có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư.

"Những phát hiện này nhấn mạnh rằng một tỷ lệ đáng kể gánh nặng ung thư trên toàn cầu có tiềm năng phòng ngừa thông qua các biện pháp can thiệp nhằm giảm tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ ung thư đã biết, nhưng cũng không thể tránh khỏi một tỷ lệ lớn gánh nặng ung thư thông qua việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ được ước tính hiện nay", các nhà nghiên cứu đã viết.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Do đó, các nỗ lực giảm thiểu nguy cơ ung thư phải đi đôi với các chiến lược kiểm soát ung thư toàn diện bao gồm các nỗ lực hỗ trợ chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả."

Ảnh minh họa: Internet

Tầm soát ung thư là việc quan trọng, đặc biệt là ở những người có nguy cơ gia tăng.

Đối với nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tỷ lệ tử vong và tàn tật do ung thư từ năm 2010 đến năm 2019 trên 204 quốc gia, kiểm tra 23 loại ung thư và 34 yếu tố nguy cơ.

Theo Times of India