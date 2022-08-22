Một số cách đơn giản để phục hồi sau khi bị nhiễm trùng dạ dày nhanh chóng

Có nhiều loại nhiễm trùng đường tiêu hóa khác nhau. Ba cái chính là:

Nhưng bạn có thể thở phào nhẹ nhóm vì nhiễm trùng dạ dày thường sẽ biến mất trong vài ngày và các chiến lược tự chăm sóc phù hợp có thể giúp bạn bắt đầu cảm thấy tốt hơn nhanh chóng.

Tất cả những bệnh nhiễm trùng này gây ra cái được gọi là viêm dạ dày ruột, tức khi dạ dày và ruột bị viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm trùng dạ dày do vi rút là loại phổ biến nhất trong ba loại và thường được mọi người gọi là "cúm dạ dày". Nhiều loại vi rút khác nhau có thể gây ra những bệnh nhiễm trùng này, đặc biệt là một nhóm cụ thể được gọi là norovirus. Norovirus được biết đến là nguyên nhân gây ra các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm vì vi rút có thể lây lan dễ dàng qua thức ăn và nước bị ô nhiễm.

Hai loại virus khác - rotavirus và adenovirus - là những loại virus phổ biến gây ra các bệnh liên quan đến dạ dày ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn

Nhiễm trùng dạ dày do vi khuẩn là bệnh phổ biến thứ hai trong số ba bệnh và có thể do một số loại vi khuẩn khác nhau gây ra. Một số phổ biến nhất bao gồm:

Campylobacter

E coli

Salmonella

Shigella

Staphylococcus (nhiễm tụ cầu)

Vi khuẩn có thể được đưa vào nước và nhiều loại thực phẩm, nhưng một số loại thực phẩm đặc biệt có khả năng bị ô nhiễm bao gồm:

Thịt hoặc trứng chưa nấu chín

Hải sản sống

Trái cây sống

Sản phẩm từ sữa

Rau sống

Nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa

Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm ký sinh trùng dạ dày là loại ít phổ biến nhất trong ba loại và do hai loại ký sinh trùng gây ra: giun sán và động vật nguyên sinh. Các loại ký sinh trùng phổ biến nhất xâm nhập vào dạ dày con người bao gồm:

Giardia

Cystoisospora belli

Sán dây

Nhiễm trùng dạ dày do ký sinh trùng thường lây lan qua nước và phân bị ô nhiễm, nhưng cũng có thể lây lan qua thực phẩm bị ô nhiễm.

Quản lý các triệu chứng

Nhiễm trùng đường tiêu hóa do vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng đều có thể có các triệu chứng tương tự. Các triệu chứng này bao gồm:

Đau dạ dày / đau quặn bụng

Bệnh tiêu chảy

Nôn mửa

Buồn nôn

Sốt

Nhức mỏi cơ thể

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát các triệu chứng của nhiễm trùng đường tiêu hóa không chỉ có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn mà còn có thể quan trọng để phục hồi hiệu quả. Nếu bạn không quản lý chúng, nó có thể làm tăng nguy cơ phát triển các triệu chứng tiêu hóa liên tục, một tình trạng được gọi là IBS sau nhiễm trùng (IBS-PI).

Ba điều bạn có thể làm để giúp kiểm soát các triệu chứng của nhiễm trùng dạ dày bao gồm:

Hãy tự nôn

Nôn mửa là một phần trong quá trình tự bảo vệ của cơ thể chống lại những kẻ xâm lược bên ngoài như vi rút và vi khuẩn. Vì vậy, mặc dù rất khó chịu, nhưng nếu bạn muốn nôn, đừng cố gắng ngăn chặn nó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nôn mửa cũng dẫn đến mất chất lỏng, vì vậy điều quan trọng là bạn phải đảm bảo bổ sung những chất lỏng đó càng nhiều càng tốt.

Giữ đủ nước

Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn bị nhiễm trùng dạ dày, mất nước sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bạn và điều đó nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Thay thế những chất lỏng đã mất đó là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để cảm thấy tốt hơn và phục hồi nhanh hơn. Để bù nước, hãy thử chọn chất lỏng trong suốt và đồ uống có chất điện giải.

Tránh đồ uống như soda và nước tăng lực, vì chúng thường chứa nhiều đường hoặc caffeine, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tiêu chảy.

Nếu khó giữ chất lỏng, hãy uống từng ngụm rất nhỏ nhưng thường xuyên hoặc ngậm đá bào.

Ăn đúng loại thực phẩm

Khi dạ dày của bạn bắt đầu ổn định, hãy dần dần thử những món ăn nhạt và dễ tiêu hóa. Làm như vậy có thể giúp giảm bớt tiêu chảy.

Một số lựa chọn tốt là:

Cơm

Gelatin

Bánh mì nướng không hạt

Những quả khoai tây

Chuối

Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng tránh:

Sản phẩm từ sữa

Đồ ăn nhiều chất béo

Thực phẩm có đường

Thức ăn cay

Rượu bia

Tự chăm sóc

Điều trị nhiễm trùng dạ dày của bạn có nhiều ý nghĩa hơn là chỉ kiểm soát các triệu chứng. Có một số yếu tố về lối sống mà chúng ta thường coi là điều hiển nhiên có thể thực sự giúp ích trong quá trình hồi phục. Các yếu tố này bao gồm:

Chất lượng nghỉ ngơi

Nhiều người trong chúng ta quyết định rằng chúng ta quá bận rộn để dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi và ngủ. Tuy nhiên, ngủ đúng giấc là điều quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, đặc biệt là khi đối mặt với bệnh nhiễm trùng dạ dày.

Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ chất lượng có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại các bệnh nhiễm trùng như cúm dạ dày.

Quản lý căng thẳng

Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa căng thẳng mãn tính và sự gia tăng tính nhạy cảm đối với việc phát triển các bệnh nhiễm vi rút.

Mặc dù bạn có thể kiểm soát được rất ít các sự kiện căng thẳng xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng sử dụng các chiến lược thư giãn và quản lý căng thẳng tích cực có thể giúp giảm tác động của căng thẳng bên ngoài đối với nội tâm của bạn.

Lạc quan

Nghe có vẻ xa vời nhưng những gì bạn nghĩ có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng những người lạc quan có ít nguy cơ mắc nhiều kết quả sức khỏe kém hơn và họ cũng có thể đối phó tốt hơn khi bị ốm.

Nếu bạn bị ốm, hãy nghĩ những suy nghĩ tích cực về bệnh tật và sự hồi phục của bạn. Lạc quan có thể giúp bạn đối phó với sự khó chịu của bệnh cúm dạ dày trong khi nó đang diễn ra.

Theo Verywell Health