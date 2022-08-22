3 thực phẩm càng ăn nhiều xương khớp càng lỏng lẻo, thiếu chắc khỏe, loại đầu tiên lại là "chân ái" của nhiều người

Các thực phẩm sau đây được mệnh danh là "kẻ trộm canxi" nếu dùng quá nhiều, hạn chế sự tái tạo của xương và giảm độ chắc khỏe. Mọi người nên lưu ý để dùng điều độ.
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1. Uống quá nhiều trà và cà phê
Uống trà, cà phê và những loại đồ uống chứa caffein một lượng vừa phải có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, tuy nhiên sử dụng chúng quá nhiều thì sẽ gây hại cho cơ thể.
Cà phê có chứa nhiều caffeine (khoảng 95 mg cho một cốc 235ml), và lượng caffeine này làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể từ các loại thực phẩm bạn ăn. Caffein không tác động mạnh tới xương như muối, nhưng hoạt động lọc canxi từ xương của caffein là tương tự. Caffein có thể làm tan canxi trong xương. Cứ tiêu thụ khoảng 100mg caffein thì xương mất đi khoảng 6g canxi, từ đó làm xương yếu đi. Lượng canxi mất đi tuy không nhiều, nhưng nó có thể sẽ trở thành vấn đề nếu bạn không thay thế các loại đồ uống được cho là lành mạnh đối với hệ xương như sữa hay nước trái cây bằng những đồ uống có chứa caffein.
2. Những thực phẩm chứa nhiều muối hoặc đường
Đường và muối là những loại gia vị quen thuộc với mỗi chúng ta. Nếu bạn bị viêm xương khớp thì nên hạn chế bởi chúng chứa nhiều đường và hàm lượng photpho cao. Chú ý không ăn quá mặn hoặc quá ngọt để đảm bảo sức khỏe. Mõi ngày bạn chỉ nên dùng không quá 2,300 mg muối, vì ăn quá nhiều muối sẽ làm mất canxi trong xương.
3. Những món ăn nhiều dầu mỡ
Hàm lượng chất béo trong lượng đồ ăn này tương đối cao, nếu trẻ ăn quá nhiều, chất béo sẽ kết hợp với canxi, từ đó làm giảm tỉ lệ hấp thụ canxi của cơ thể. Ăn ít thực phẩm chiên rán, đồ ăn nhanh sẽ không chỉ đảm bảo việc hấp thu trở nên tốt hơn mà còn giúp trẻ không bị tăng cân hay xuất hiện các vấn đề sức khỏe khác.