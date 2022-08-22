3 thực phẩm càng ăn nhiều xương khớp càng lỏng lẻo, thiếu chắc khỏe, loại đầu tiên lại là "chân ái" của nhiều người

Uống trà, cà phê và những loại đồ uống chứa caffein một lượng vừa phải có thể giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn, tuy nhiên sử dụng chúng quá nhiều thì sẽ gây hại cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê có chứa nhiều caffeine (khoảng 95 mg cho một cốc 235ml), và lượng caffeine này làm giảm khả năng hấp thu canxi của cơ thể từ các loại thực phẩm bạn ăn. Caffein không tác động mạnh tới xương như muối, nhưng hoạt động lọc canxi từ xương của caffein là tương tự. Caffein có thể làm tan canxi trong xương. Cứ tiêu thụ khoảng 100mg caffein thì xương mất đi khoảng 6g canxi, từ đó làm xương yếu đi. Lượng canxi mất đi tuy không nhiều, nhưng nó có thể sẽ trở thành vấn đề nếu bạn không thay thế các loại đồ uống được cho là lành mạnh đối với hệ xương như sữa hay nước trái cây bằng những đồ uống có chứa caffein.

2. Những thực phẩm chứa nhiều muối hoặc đường



Ảnh minh họa: Internet

Đường và muối là những loại gia vị quen thuộc với mỗi chúng ta. Nếu bạn bị viêm xương khớp thì nên hạn chế bởi chúng chứa nhiều đường và hàm lượng photpho cao. Chú ý không ăn quá mặn hoặc quá ngọt để đảm bảo sức khỏe. Mõi ngày bạn chỉ nên dùng không quá 2,300 mg muối, vì ăn quá nhiều muối sẽ làm mất canxi trong xương.