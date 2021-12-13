5 thói quen để duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao sức khoẻ

Sức khỏe 13/12/2021 10:56

Dưới đây là 5 thói quen hàng ngày có tác dụng lâu dài đối với sức khỏe của bạn. 

Thói quen được định nghĩa là một khuynh hướng hoặc thói quen đã ổn định hoặc thường xuyên, đặc biệt là thói quen khó từ bỏ. Vì vậy, bất cứ hoạt động nào bạn làm để duy trì sức khỏe của mình đều chỉ thông qua việc lặp đi lặp lại và đó là cách bạn đạt được mục tiêu của mình.  

Dường như không cần thiết phải chạy marathon thường xuyên, chỉ cần 30 phút đi bộ hoặc chạy bộ vài lần trong tuần cũng có thể làm nên "điều kỳ diệu" và khiến sức khỏe của bạn cải thiện hơn. Đồng thời, bạn cũng không cần phải ăn kiêng điên cuồng hay tập luyện quá sức để giữ sức khỏe.

Mận khô

Mận khô được biết đến là loại quả giúp cải thiện sức khỏe của chúng ta. Từ việc hỗ trợ tiêu hóa đến bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi tia UV của mặt trời, loại trái cây này có tất cả. Bạn có thể bổ sung 4-5 quả mận khô thường xuyên và dần dần sẽ mang lại tác dụng cho cơ thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị một bữa sáng lành mạnh bao gồm cả loại trái cây này. Đây cũng là một lựa chọn ăn kiêng lành mạnh nếu bạn đang trong quá trình giảm cân để lấy lại thân hình cân đối.

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Lượng đường

Từ tách cà phê buổi sáng đến món tráng miệng buổi tối, mỗi thứ chúng ta ăn đều có rất nhiều hợp chất đường trong đó. Tuy nhiên, việc tiêu thụ đường vượt quá một ngưỡng quy định có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của bạn như béo phì, tiểu đường, sâu răng… Một chế độ ăn uống lành mạnh không được bao gồm quá nhiều đường. 

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Nếu bạn muốn ăn những món có đường thì bạn có thể sử dụng các loại đường tự nhiên như mật ong, đường thốt nốt,... trong bữa ăn và món tráng miệng của mình. Đây là một cách để giữ cho bữa ăn lành mạnh ít đường hơn. 

Rửa mặt trước khi ngủ

Nghe giống như một mẹo rất cơ bản, phải không? Tuy nhiên, thói quen này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe làn da của bạn. Những người không rửa mặt trước khi ngủ có nguy cơ bị mụn, nhiễm trùng mắt và thậm chí là nếp nhăn. Sự thay đổi nhỏ này trong lối sống của bạn có thể cải thiện sức khỏe làn da của bạn.

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Tuân theo quy tắc 80/20

Đây là một sự thật thú vị về dạ dày của chúng ta. Chúng ta luôn ăn thêm một chút mà không hề hay biết. Bạn nên ăn 80 phần trăm khẩu phần thức ăn lành mạnh thông thường của bạn, sau đó nghỉ ngơi 20 phút. Nếu tiếp tục cảm thấy đói sau đó, bạn hãy ăn uống thỏa mãn nhu cầu của bạn.

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Cứ 30 phút, bạn nên vận động 1 lần để duy trì tuổi thọ

Bạn có biết rằng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, ung thư, đau lưng mãn tính và các bệnh tim mạch tăng lên theo số giờ chúng ta ngồi mỗi ngày? Vì vậy, cho dù một dự án quan trọng đang nằm trong tay bạn hay làm việc nhiều giờ là thói quen của bạn, thì bạn cần phải thay đổi thói quen này ngay lập tức.

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Vì vậy, bạn hãy đứng dậy và dành thời gian nghỉ ngơi nhỏ và đi dạo sau mỗi 30 phút. Các vấn đề sức khỏe ở Ấn Độ ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Sáng kiến ​​nhỏ này có thể mang lại nhiều sức khỏe tốt trong cuộc sống của bạn và để có tuổi thọ lâu hơn.

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