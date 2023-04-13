5 lý do không ngờ khiến bạn bị đau đầu buổi sáng khi vừa thức dậy

Sức khỏe 13/04/2023 06:00

Bạn đang gặp khó khăn khi ngủ? Tìm hiểu những nguyên nhân không ngờ khiến bạn bị đau đầu vào buổi sáng.

1. Ngáy nặng

Nếu tiếng ngáy của bạn quá to khi ngủ, bạn có thể bị ngưng thở khi ngủ. Ngưng thở khi ngủ gây khó thở hoặc ngừng thở tạm thời, làm giảm lượng oxy đưa lên não. Khi lượng oxy cung cấp cho não giảm, các mạch máu trong não sẽ giãn ra và cố gắng tiếp nhận nhiều máu hơn. Điều này gây áp lực lên đầu và có thể gây đau đầu.

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Ảnh minh họa: Internet

2. Trầm cảm

Trầm cảm cũng có thể gây đau đầu, điều này cũng liên quan đến việc giảm tiết serotonin. Một trong những lý do khiến người trầm cảm bị đau đầu là vì họ không thể ngủ ngon vào ban đêm. Nếu bạn cảm thấy trầm cảm đang cản trở giấc ngủ của mình, điều trị bằng thuốc chống trầm cảm có thể cải thiện những vấn đề này.

5 lý do không ngờ khiến bạn bị đau đầu buổi sáng khi vừa thức dậy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Thiếu thời gian ngủ

Cơ thể chúng ta cần ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để hoạt động bình thường. Nếu bạn ngủ ít hơn mức đó, cơ thể bạn sẽ quyết định rằng có điều gì đó không ổn và chuyển sang 'chế độ khẩn cấp'. Điều này dẫn đến nhịp tim nhanh hơn, huyết áp cao hơn và mức độ căng thẳng cao hơn. Và những thay đổi này gây đau đầu.

Nếu bạn luôn bị thiếu ngủ, bạn nên chợp mắt khoảng 20-30 phút trong ngày. Thời điểm cơ thể chúng ta nhận ra rằng nó đã lấp đầy tình trạng thiếu ngủ, nó sẽ cố gắng quay trở lại các chức năng cơ thể bình thường. Tuy nhiên, thời gian ngủ trưa quá dài có thể khiến đầu óc bạn trống rỗng và gây ra cơn đau đầu nặng hơn.

5 lý do không ngờ khiến bạn bị đau đầu buổi sáng khi vừa thức dậy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Ngủ quá nhiều

Ngủ không đủ giấc có thể là một vấn đề, nhưng ngủ quá nhiều cũng có thể gây đau đầu. Nếu bạn ngủ hơn 9 tiếng mỗi đêm, não của bạn sẽ giảm tiết ra một loại hormone gọi là serotonin. Khi nồng độ serotonin giảm, lượng máu chảy lên não giảm, có thể dẫn đến đau đầu. Loại đau đầu này thường xuất hiện vào cuối tuần. Điều này là do thời gian ngủ vào cuối tuần thường dài hơn so với ngày thường. Ngủ trưa 2-3 tiếng kể cả ngày cuối tuần cũng không tốt.

5 lý do không ngờ khiến bạn bị đau đầu buổi sáng khi vừa thức dậy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

5. Thiếu endorphin

Buổi sáng là thời điểm trong ngày khi endorphin được tiết ra ít nhất. Nhức đầu cũng có thể do mức endorphin thấp, loại hormone tạo cảm giác dễ chịu. Khi mức endorphin thấp, mức độ dẫn truyền thần kinh như serotonin cũng giảm. Hệ quả là lượng máu cung cấp lên não giảm, sinh ra các cơn đau đầu.

5 lý do không ngờ khiến bạn bị đau đầu buổi sáng khi vừa thức dậy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vẫn còn phải xem xem liệu mối liên hệ giữa việc giải phóng endorphin và chứng đau đầu chỉ nổi bật ở một số người hay không. Tuy nhiên, tập thể dục buổi sáng thúc đẩy tiết endorphin, vì vậy những người bị đau đầu buổi sáng nên thử tập thể dục.

Theo Kormedi

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Từ khóa:   sức khỏe đau đầu buổi sáng kiểm soát giấc ngủ

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