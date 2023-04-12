4 cách để đạt được mục tiêu giảm cân dành cho dân văn phòng

Máy bán hàng tự động được coi là nguyên nhân chính gây tăng cân. Cho dù bạn có cố gắng ăn uống lành mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì bạn vẫn dễ dàng bị cám dỗ bởi những món ăn vặt từ máy bán hàng tự động.

Theo một nhóm nghiên cứu của Virginia Tech, công ty càng có nhiều máy bán hàng tự động thì nhân viên càng uống nhiều soda. Để giảm bớt việc sử dụng máy bán hàng tự động, tốt hơn hết bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe như các loại hạt.

Trà và cà phê rất tốt để thoát khỏi cơn đói. Theo một bài báo đăng trên 'Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ' (The American Journal of Clinical Nutrition), các loại trà như trà xanh và trà ô long dường như thúc đẩy quá trình tiêu thụ năng lượng và quá trình oxy hóa chất béo.

Ảnh minh họa: Internet

3. Xả stress (căng thẳng)

Cho dù bạn yêu thích công việc của mình đến mức nào thì căng thẳng vẫn tích tụ. Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kentucky ở Hoa Kỳ, giảm căng thẳng đã được chứng minh là giúp giảm cân

Theo kết quả của nghiên cứu, người ta đã tiết lộ rằng việc kiểm soát căng thẳng tốt có thể loại bỏ cảm giác thèm ăn quá mức. Sau khi ăn trưa, hãy đi dạo một đoạn ngắn, vươn vai giữa các ca làm việc hoặc ngồi thiền để giảm bớt căng thẳng xảy ra trong khi làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

4. Hạn chế đi lại bằng ô tô

Theo một nghiên cứu được công bố trên 'Tạp chí Y khoa Anh (BMJ)', những người đi làm bằng cách đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng có chỉ số khối cơ thể (BMI) và mỡ cơ thể thấp hơn đáng kể so với những người sử dụng ô tô riêng.

Một sự thật thú vị là những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng có số lượng tương tự như những người đi lại bằng cách đi bộ hoặc đi xe đạp, điều này được phân tích vì họ phải đi bộ để đến xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Nếu bạn phải sử dụng ô tô của mình, bạn nên tập thói quen đi bộ sau khi đỗ xe ở một bãi đỗ cách xa điểm đến của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi