Daily Mail, một nhật báo của Anh, đã giới thiệu 8 thói quen sinh hoạt có thể rèn luyện đều đặn để có một cuộc sống khỏe mạnh.

Để loại bỏ mỡ bụng phình to, trước hết bạn chỉ cần giảm 5% số cân nặng hiện tại. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có thể giảm 22% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú nếu chỉ giảm 5% trọng lượng cơ thể.

Bạn có thể đốt cháy 21 calo bằng cách đi bộ trong 2 phút bằng cầu thang bộ thay vì thang máy hoặc thang cuốn. Bạn có thể đốt cháy hơn 500 calo mỗi tuần bằng cách tăng cường sử dụng cầu thang. Điều này cũng có thể tăng cường cơ bắp chân, phổi và tim.

Ảnh minh họa: Internet

3. Đi bộ thay vì ô tô

Tập thói quen rời khỏi ô tô và đi bộ khoảng 1 dặm (khoảng 1,6 km). Đi bộ 1 dặm có thể đốt cháy 100 calo. Nếu bạn đi bộ đều đặn, bạn có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, trầm cảm và bệnh tim. Theo Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley ở Hoa Kỳ, đi bộ đã được chứng minh là có hiệu quả hơn so với chạy bộ trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

4. Giảm thời gian xem tivi

Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, đối với người lớn trên 25 tuổi, cứ mỗi giờ xem tivi, tuổi thọ sẽ giảm đi 22 phút. Điều này là do xem vivi trong thời gian dài làm suy yếu cơ bắp và giảm khả năng xử lý đường và chất béo của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

5. Có thời gian để thiền

Thiền chánh niệm là hình thức thiền cơ bản nhất, có hiệu quả trong việc ngăn ngừa căng thẳng và trầm cảm bằng cách giải tỏa tâm trí. Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Harvard ở Hoa Kỳ, thiền chánh niệm đã được chứng minh là kích hoạt chất xám trong các vùng não liên quan đến trí nhớ, học tập và điều chỉnh cảm xúc. Hãy dành thời gian để thiền từ 15 đến 30 phút mỗi ngày một lần.

6. Ăn sữa chua ít nhất 5 lần/tuần

Theo một nhóm nghiên cứu tại Đại học Cambridge ở Anh, những người ăn sữa chua ít chất béo chứa lợi khuẩn (probiotic) 5 lần/tuần giảm 28% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường. Nhóm nghiên cứu giải thích: “Vi khuẩn có lợi và vitamin K trong sữa chua phát huy tác dụng này”.

Ảnh minh họa: Internet

7. Ăn rau xanh mỗi ngày

Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn một lượng nhỏ rau lá xanh như rau bina (rau chân vịt), cải xoăn và bông cải xanh mỗi ngày giúp giảm 14% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tăng lượng ăn vào có thể giảm tới 30% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Những loại rau này rất giàu magie, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Magiê cũng có nhiều trong các loại hạt và cây họ đậu.

8. Uống đúng lượng cà phê

Các chuyên gia cho biết “Uống một lượng cà phê thích hợp mỗi ngày có thể mang lại những tác dụng cho sức khỏe”. Các chất phytochemical (hóa chất thực vật) và chất chống oxy hóa trong cà phê giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer. Ngoài ra, thành phần caffeine trong cà phê giúp cải thiện chức năng nhận thức. Tuy nhiên, lượng uống nên điều chỉnh tùy theo từng người. Tốt nhất là không nên uống quá 4 cốc mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi