5 loại siêu thực phẩm thân thuộc này chính là 'chìa khoá vàng' giúp bạn hồi xuân giữ dáng vô cùng hiệu quả

Sức khỏe 20/04/2022 16:27

'Siêu thực phẩm' là những loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng và ngăn ngừa các bệnh mãn tính, tăng cường sức đề kháng, bổ trợ trí óc và cơ thể. Cùng tìm hiểu 5 loại thực phẩm sau vừa giúp bạn có sức khỏe tốt vừa hạn chế bệnh tật cho cơ thể.

1. Trứng

5 loại siêu thực phẩm thân thuộc này chính là 'chìa khoá vàng' giúp bạn hồi xuân giữ dáng vô cùng hiệu quả - Ảnh 1

Thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật không phải là thứ duy nhất có thể giúp bạn giảm cân. Nếu bạn ăn sáng với trứng, bạn có thể thấy tác dụng giảm cảm giác thèm ăn trong ngày và chúng cũng là một nguồn cung cấp protein dồi dào. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Hoa Kỳ, những phụ nữ thừa cân ăn trứng vào bữa sáng có hiệu quả giảm cân cao hơn gấp đôi so với những người ăn sáng bằng bánh mì. 

Bạn không phải lo lắng quá nhiều về hàm lượng cholesterol trong trứng. Nhóm nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ăn trứng vào bữa sáng có lượng cholesterol xấu tăng cao so với những món khác.

2. Thịt

Bữa ăn có khoảng 100g thịt nạc như thịt gàthịt bò, thịt lợn giúp kiểm soát cơn thèm ăn vô cùng hiệu quả. Theo một bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế, ăn một bữa ăn có chứa protein như thịt nạc có thể làm giảm cảm giác thèm ăn. Các loại đậu như đậu lăng, đậu xanh và các loại rau lá xanh như rau bina, bông cải xanh cũng được xem là nguồn bổ sung protein hiệu quả. 

3. Yến mạch

5 loại siêu thực phẩm thân thuộc này chính là 'chìa khoá vàng' giúp bạn hồi xuân giữ dáng vô cùng hiệu quả - Ảnh 2Yến mạch rất giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no suốt cả ngàyMột nửa chén yến mạch chứa 4,6 gam tinh bột kháng, giúp tăng cường trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy chất béo.

Ở các nước phương Tây, cháo yến mạch được ưa chuộng hơn nhưng ở những vùng ăn cơm làm bữa chính như Hàn Quốc, gạo lại được tiêu thụ nhiều hơn. Vậy nên, bạn cũng có thể chế biến yến mạch thành các món ăn nhẹ. 

4. Quả bơ

Bạn không cần phải sợ hấp thụ chất béo chỉ vì đang ăn kiêng. Quả bơ có chứa 'axit oleic'một axit béo không bão hòa đơn sẽ giúp bạn 'đập tan' nỗi lo lắng nàyThành phần này làm cho bạn có cảm giác no bằng cách gửi tín hiệu đến não để 'ngăn chặn cơn đói'Nếu bạn có thói quen ăn một nửa hoặc một phần tư quả bơ trong bữa, bạn sẽ thấy hiệu quả giảm mỡ bụng rõ rệt.

5. Hạnh nhân

5 loại siêu thực phẩm thân thuộc này chính là 'chìa khoá vàng' giúp bạn hồi xuân giữ dáng vô cùng hiệu quả - Ảnh 3

Các loại hạt giúp bổ sung chất béo lành mạnh cho cơ thể mà không lo tăng cân. Trong số đó, hạnh nhân được biết đến là loại hạt giúp giảm cân hiệu quả nhất. Những người ăn theo chế độ ít calo tiêu thụ hạnh nhân mang lại lợi ích tuyệt vời không chỉ cho việc giảm cân mà còn nâng cao sức khỏe.

Theo Kormedi.com

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