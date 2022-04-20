Bạn nghĩ thói quen ăn uống của mình lành mạnh? Những sự thật sau có thể khiến bạn sốc toàn tập

Người ta cũng lầm tưởng rằng rau củ đông lạnh ít chất dinh dưỡng hơn rau tươi ở nhiệt độ phòng. Ngược lại, rau củ đông lạnh thường cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn. Rau ở nhiệt độ phòng được thu hoạch trước khi chúng chín hoàn toàn, nhưng rau đông lạnh được thu hoạch khi chúng chưa chín hẳn, vì vậy chúng giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Người ta tin rằng ăn sau 8 giờ tối không chỉ gây tăng cân mà còn gây hại cho sức khỏe của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, ăn ngay trước khi đi ngủ không hẳn khiến bạn béo lên. Nếu cơ thể chúng ta tiêu thụ nhiều hơn lượng calo dự trữ trong ngày hôm đó, chúng ta sẽ không tăng cân ngay cả khi ăn trước khi đi ngủ.

Một bữa ăn nhẹ vào buổi tối có thể giúp ổn định lượng đường trong máu và giúp phục hồi thể trạng tùy thuộc vào tần suất hoạt động trong ngày của bạn. Tuy nhiên, để ngăn ngừa trào ngược axit dạ dày và rối loạn giấc ngủ, bạn nên tránh ăn quá no và nên ăn trước khi ngủ từ 1 đến 2 giờ.

Carbohydrate là kẻ thù của chế độ ăn kiêng?

Carbohydrate là một trong những chất dinh dưỡng 'kẻ thù' đối với những người ăn kiêng. Tuy nhiên, carbohydrate lại rất cần thiết để cơ thể chúng ta hoạt động bình thường, đặc biệt là đối với những người vận động nhiều.

Do carbohydrate là chất dùng để xây dựng cơ bắp và thực hiện các chức năng hàng ngày sinh hoạt thường ngày nên chúng rất cần thiết cho cơ thể. Lời khuyên tránh tiêu thụ thực phẩm giàu carbohydrate khi ăn kiêng có nghĩa là bạn nên cắt giảm pizza, mì ống và bánh mì chứ không hẳn là loại bỏ hoàn toàn chúng khỏi thực đơn. Carbohydrate lành mạnh có nhiều trong ngũ cốc và trái cây giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả đồng thời bổ sung năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Ăn nhiều dầu mỡ làm tăng lượng mỡ trong cơ thể

Chất béo lành mạnh trong các loại hạt, dầu ô liu, cá và quả bơ là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhiều người cho rằng thực phẩm chứa chất béo là kẻ thù của chế độ ăn kiêng giống như carbohydrate, nhưng thực phẩm chứa chất béo lành mạnh khi kết hợp với protein và chất xơ lại giúp ngăn chặn cơn đói và kiểm soát lượng calo tổng hàng ngày.

Theo Komedi.com