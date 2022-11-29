5 lầm tưởng cần bỏ sớm khi bị sốt xuất huyết nhất định bạn nên nhớ

Sức khỏe 29/11/2022 12:26

Sự cần thiết là ngăn ngừa bệnh sốt xuất huyết bằng cách áp dụng các biện pháp an toàn như không để muỗi sinh sản ở gần, ngủ trong màn, bôi thuốc xịt và kem chống muỗi, v.v. Bên cạnh việc ngăn chặn căn bệnh này xảy ra, thì việc vạch trần những lầm tưởng liên quan đến nó cũng quan trọng không kém. Bệnh tật và huyền thoại đi đôi với nhau và là một trong những lý do khiến việc hỗ trợ và khắc phục y tế bị trì hoãn.

Dưới đây là 5 lầm tưởng phổ biến liên quan đến sốt xuất huyết cần được giải quyết:

1. ​Sốt xuất huyết nhẹ hơn COVID​

Thật vô nghĩa khi so sánh hai bệnh khác nhau do hai mầm bệnh khác nhau gây ra.

5 lầm tưởng cần bỏ sớm khi bị sốt xuất huyết nhất định bạn nên nhớ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mức độ nghiêm trọng của cả hai căn bệnh, một trong số đó gây ra nỗi sợ hãi toàn cầu dưới dạng đại dịch và căn bệnh kia xảy ra hàng năm và gây gánh nặng lớn cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nguy cơ đe dọa tính mạng con người, không bao giờ có thể so sánh, đánh giá quá cao hoặc thậm chí đánh giá thấp.

2. ​Sốt xuất huyết và COVID không bao giờ có thể xảy ra đồng thời​

Có một số ví dụ về bệnh sốt xuất huyết và COVID xảy ra cùng lúc ở người. Tại Singapore, một số trường hợp đã được báo cáo khi bệnh nhân ban đầu được xét nghiệm âm tính với sốt xuất huyết nhưng sau đó phải nhập viện do sốt dai dẳng. Chẩn đoán cuối cùng cho thấy bệnh nhân đồng nhiễm sốt xuất huyết và COVID.

Những trường hợp đồng nhiễm như vậy cũng đã được ghi nhận ở Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan và một số nơi khác.

3. Sốt xuất huyết không gây tử vong

5 lầm tưởng cần bỏ sớm khi bị sốt xuất huyết nhất định bạn nên nhớ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người nên biết rằng sốt xuất huyết còn được gọi là sốt gãy xương. Nỗi đau liên quan đến sốt xuất huyết thật khó chịu đựng.

Sốt xuất huyết rất nguy hiểm và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, có thể gây ra những tác hại lâu dài cho cơ thể nếu không được điều trị đúng lúc.

4. ​Sốt xuất huyết chỉ xảy ra một lần trong đời​

Không! Có thể bị nhiễm bốn lần và có thể lần thứ hai có thể nặng hơn lần đầu.

5 lầm tưởng cần bỏ sớm khi bị sốt xuất huyết nhất định bạn nên nhớ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có bốn týp huyết thanh của vi-rút gây bệnh sốt xuất huyết và niềm tin phổ biến rằng nhiễm trùng mang lại khả năng miễn dịch suốt đời đối với bệnh sốt xuất huyết là một phần đúng. Nhiễm trùng cung cấp khả năng miễn dịch chỉ chống lại vi-rút sốt xuất huyết cụ thể đó, không phải từ những người khác. WHO giải thích: "Khả năng miễn dịch chéo với các tuýp huyết thanh khác sau khi phục hồi chỉ là một phần và tạm thời. Các lần lây nhiễm tiếp theo (nhiễm trùng thứ phát) bởi các tuýp huyết thanh khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết nặng".

5. Chiết xuất lá đu đủ có thể chữa sốt xuất huyết

Mặc dù người ta tin rằng nước lá đu đủ rất tốt cho việc cải thiện số lượng tiểu cầu trong bệnh sốt xuất huyết, nhưng bằng chứng khoa học ủng hộ điều này là rất ít.

5 lầm tưởng cần bỏ sớm khi bị sốt xuất huyết nhất định bạn nên nhớ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Đừng dựa vào những câu chuyện của các bà già để chữa nó. Chuyển bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức và nhận trợ giúp y tế.

Chỉ có sự can thiệp y tế kịp thời mới có thể cứu sống một người trong những thời điểm nguy cấp như vậy.

​Sốt xuất huyết: Triệu chứng cần lưu ý​

Sốt xuất huyết bắt đầu với triệu chứng đau đầu dữ dội, đau sau mắt, đau cơ và khớp, buồn nôn, nôn, sưng hạch và phát ban.

Trong một số trường hợp, nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng do rò rỉ huyết tương, tích tụ chất lỏng, suy hô hấp, chảy máu nghiêm trọng hoặc suy giảm nội tạng. Bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn mửa dai dẳng, thở nhanh, chảy máu nướu hoặc mũi, mệt mỏi, bồn chồn, gan to, có máu trong chất nôn hoặc phân.

Theo Times of India

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