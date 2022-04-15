5 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn "kêu cứu" vì thiếu vitamin D trầm trọng

Sức khỏe 15/04/2022 12:04

Nếu thiếu vitamin D, cơ thể bạn có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cùng tham khảo 5 triệu chứng của việc thiếu vitamin D để ngăn ngừa hậu quả nhé!

1. Đổ nhiều mồ hôi 

5 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn 'kêu cứu' vì thiếu vitamin D trầm trọng - Ảnh 1

Bạn có thể sẽ khó phát hiện trẻ sơ sinh bị thiếu vitamin D, nhưng có một triệu chứng rõ ràng là trán các bé sẽ đổ nhiều mồ hôi. Chuyên gia cho biết: “Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện ở người lớn khi cơ thể bị thiếu vitamin D trầm trọng".

2. Bất ngờ mệt mỏi kéo dài

Nếu thiếu vitamin D, bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi ngay cả khi bạn đã ngủ đủ giấc. Bạn cần bổ sung đầy đủ vitamin D cho cả trẻ em và người lớn để duy trì sức khỏe và tăng cường cơ bắp. Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy bổ sung vitamin D có liên quan đến việc tăng khối lượng cơ và giảm đến 20% khả năng mất cơ ở những người ở độ tuổi 60.

3. Xương bị yếu đi

Từ khoảng 30 tuổi trở đi, xương sẽ không phát triển thêm nữa. Vì thế, thiếu vitamin D sẽ làm tăng tốc độ phục hồi xương và làm trầm trọng thêm các triệu chứng loãng xương . Việc bổ sung vitamin D giúp bạn tránh khỏi các bệnh như bệnh liên quan đến xương, xương yếu,... Bạn cũng có thể hấp thụ vitamin D bằng cách phơi nắng và buổi sớm. 

4. Gây ra các bệnh mãn tính

5 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn 'kêu cứu' vì thiếu vitamin D trầm trọng - Ảnh 2

Những người được chẩn đoán mắc bệnh viêm khớp hoặc đau cơ xơ hóa mãn tính thường không có đủ vitamin D và thiếu vitamin D cũng gây ra đau khớp và đau Ngoài ra, duy trì lượng vitamin D đầy đủ có thể  giúp ngăn ngừa cơn đau sau khi tập luyện và tăng tốc độ phục hồi cơ. 

5. Cảm thấy chán nản

Trầm cảm thường liên quan đến thiếu vitamin D. Mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn chưa được công bố, nhưng người ta cho rằng vitamin D có hoạt động trên một vùng não và ảnh hưởng đến các hormone liên quan đến tâm trạng như serotonin. Vì vậy, thiếu vitamin D có thể khiến tâm trạng bạn trở nên tệ đi, tăng nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

Theo Kormedi.com

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Từ khóa:   thiếu vitamin sức khỏe bảo vệ sức khỏe

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