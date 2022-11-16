4 loại thực phẩm cực dễ tìm nên ăn khi bạn bị tê tay, tê chân

Có rất nhiều loại phẩm có thể làm giảm chứng tê tay và tê chân, tiêu biểu là tỏi và hành tây.

Ngay cả trong giới trẻ, cũng có nhiều người bị tê tay chân. Nguyên nhân là do nhiệt độ có thể giảm xuống gây tê tay chân tạm thời, ngoài ra bạn có thể bị tê tay chân do rối loạn tuần hoàn máu hoặc bất thường ở hệ cơ xương khớp như cổ, cột sống. Ảnh minh họa: Internet Nếu đó là vấn đề về lưu thông máu, hãy nhai thức ăn nóng và ăn nhiều rau giàu chất xơ và vitamin, điều này có thể giúp bạn làm giảm các triệu chứng. Nếu bạn có thói quen uốn cong cổ về phía trước và vai co lại thì triệu chứng tê tay có thể trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời kê gối cao khi ngủ cũng có thể khiến tay bạn bị tê mỏi hơn.

Nếu bạn giữ đúng tư thế và có một thói quen ăn uống tốt, bạn có thể loại bỏ các triệu chứng này. Hãy cùng điểm qua 4 loại thực phẩm có tác dụng giảm tê tay, tê chân. Ogapi (Rễ cây sâm gai khô)

Ảnh minh họa: Internet Đây được gọi là nhân sâm thứ hai. Nó chứa acantoside D, giúp tăng cường xương và cơ bắp. Thành phần này giúp xương, cơ bắp khoẻ mạnh và giảm các triệu chứng đau lưng, tê tay, tê chân. Nó còn chứ các thành phần như curarin làm giảm huyết áp, syringin làm giảm mệt mỏi và hyperin làm mở rộng động mạch tim. Mộc qua Ảnh minh họa: Internet Mộc qua rất giàu canxi và khoáng chất. Nó giúp tăng cường sức mạnh của gân, xương, và ngăn ngừa sự mất sức ở chân và đầu gối. Bởi vì nó rất giàu canxi, khoáng chất và sắt, đây đều là các thành phần chính tạo thành cơ bắp và khung xương, giúp giảm mỏi cơ và tăng cường sức mạnh cho các khớp. Hành tây Ảnh minh họa: Internet Hành tây rất tốt cho việc khôi phục mạch máu bị tổn thương. Nó chứa quercetin, ngăn ngừa xơ cứng động mạch bằng cách oxy hóa. Thành phần yuaryl có vị cay giúp mở rộng mạch máu. Tỏi Ảnh minh họa: Internet Thành phần Allicin, có vị cay chứa trong tỏi, giúp làm giãn nở mạch máu và loại bỏ cholesterol bám trên thành mạch máu. Với tác dụng này, triệu chứng tê tay chân có thể được cải thiện. Theo Kormedi

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