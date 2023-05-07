4 bài tập đơn giản giúp chị em đốt cháy mỡ, phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn ngay tại nhà

Sức khỏe 07/05/2023 06:36

Dạo này thời tiết thất thường, mọi người cũng do lo lắng về tình hình bệnh dịch không thể đi tập thể dục thường xuyên, thế thì hãy khám cách giảm mỡ bụng tại nhà đơn giản và hiệu quả ngay bên dưới.

1. Đi dạo gần nhà rất tốt cho việc tiêu hao calo sau khi ăn

Thật tốt khi đốt cháy calo bằng cách đi dạo quanh khu phố sau bữa tối. Thay vì đi bộ nhàn nhã, sẽ rất hữu ích nếu bạn di chuyển cơ thể đủ nhanh để khiến bạn đổ mồ hôi. Đi dạo làm giảm căng thẳng và giúp não phục hồi sau căng thẳng. Hoặc bạn có thể đi giày thể thao và đi dạo nhẹ quanh nhà.

4 bài tập đơn giản giúp chị em đốt cháy mỡ, phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn ngay tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Lắc vòng để kích thích giảm mỡ bụng 

lắc vòng có hiệu quả để tập eo và giảm cân. Lắc vòng trong 30 phút có thể đốt cháy 300 calo. Nó có tác dụng tương tự như đi bộ nhanh 6 đến 7 km trong một giờ. Vòng dành cho người lớn nặng hơn vòng dành cho trẻ em, nhưng được thiết kế để xoay dễ dàng. Xét về tổng năng lượng tiêu hao, lắc vòng khá hữu ích để kiểm soát cân nặng.

4 bài tập đơn giản giúp chị em đốt cháy mỡ, phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn ngay tại nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tự tập thể dục bằng trọng lượng cơ thể

Có các bài tập như lunges, squats, leo núi và chống đẩy. Đây là một bài tập chỉ sử dụng trọng lượng cơ thể của chính mình mà không cần thiết bị tập thể dục. Tốn nhiều sức lực bao nhiêu thì hiệu quả tập luyện cũng đạt được nhất định bấy nhiêu. Squats và lunges làm săn chắc chân và hông, chống đẩy làm săn chắc ngực và cánh tay, plank và leo núi làm săn chắc cơ bụng. 

4 bài tập đơn giản giúp chị em đốt cháy mỡ, phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn ngay tại nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Vừa nhảy vừa nghe nhạc sôi động

Tập thể dục nhịp điệu, chẳng hạn như khiêu vũ rất hiệu quả trong việc giảm mỡ nội tạng. Khiêu vũ 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần giúp giảm một nửa nguy cơ đau tim. Khiêu vũ 3 lần một tuần có thể có tác dụng tương tự như chạy trên máy chạy bộ hoặc đi xe đạp. Cường độ của điệu nhảy vừa phải để khiến bạn cảm thấy nóng hoặc đổ mồ hôi. Nó không phải là để thể hiện kỹ năng nhảy của bạn, vì vậy bạn chỉ cần di chuyển cơ thể của mình theo nhịp điệu. Bạn có thể vừa giảm cân vừa vui vẻ bằng cách nhảy theo nhạc khi xem TV ở nhà.

4 bài tập đơn giản giúp chị em đốt cháy mỡ, phục hồi sức khỏe, lấy lại vóc dáng thon gọn ngay tại nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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