3 'nguyên tắc vàng' giúp duy trì sức khỏe xương mà bạn không nên bỏ qua

Sức khỏe 03/05/2022 09:59

Xương đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, càng lớn tuổi, bạn càng cần phải tập luyện chăm chỉ để duy trì mật độ xương. Xương chắc khỏe giúp ngăn ngừa các bệnh như loãng xương và giảm nguy cơ chấn thương. Sau đây là 3 'nguyên tắc vàng' giúp duy trì sức khỏe của xương mà bạn không nên bỏ qua.

1. Tăng cường tập thể dục thể thao 

3 'nguyên tắc vàng' giúp duy trì sức khỏe xương mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 1

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là tập thể dục mỗi ngày. Bạn có thể tập các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, đi bộ, chạy bộ hoặc leo cầu thang. Nếu được, bạn có thể chơi các môn thể thao như quần vợt hoặc khiêu vũ. Các bài tập thể dục như chạy bộ trên máy tập, plank, và các động tác hít xà cũng có thể giúp xương chắc khỏe.

2. Kiểm tra và điều chỉnh tư thế của bạn

Duy trì tư thế chuẩn rất quan trọng đối với sức khỏe của xương. Lý do là vì nó giúp cho xương, gân và các cơ hoạt động hiệu quả. Nếu ngồi sai tư thế, cơ thể có thể bị mất thăng bằng, tạo lực lớn cho xương và gân, dẫn đến chấn thương hoặc làm cho tình trạng loãng xương trầm trọng hơn. 

Đặc biệt, những người ngồi cả ngày rất dễ bị rối loạn tư thế, vì vậy hãy thường xuyên kiểm tra xem bạn có đang ngồi đúng tư thế hay không. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn không bị cong lưng và nghiêng cổ quá nhiều về phía trước. Tai, vai và hông của bạn phải nằm trên một đường thẳng và chân của bạn phải đặt trên mặt đất. Giữ khuỷu tay vuông góc với bàn để bạn không bị mỏi vai hoặc cổ khi sử dụng bàn phím.

3. Bổ sung thực phẩm tốt cho xương

3 'nguyên tắc vàng' giúp duy trì sức khỏe xương mà bạn không nên bỏ qua - Ảnh 2

Những gì bạn ăn cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương. Vì vậy, hãy cung cấp đủ chất dinh dưỡng để giữ cho xương luôn chắc khỏe nhé. Một số chất cần thiết cho xương khỏe mạnh như: 

Canxi: Canxi là thành phần chính của xương. Nó thường được hấp thụ qua các sản phẩm từ sữa như pho mát, sữa chua, nhưng nếu bạn là người ăn chay, bạn cũng có thể hấp thụ canxi từ đậu, hạt và rau. Các loại thực phẩm giàu canxi khác bao gồm hạt chia, hạt mè, cá hồi, đậu phụ.

Vitamin D: Vitamin D giúp hấp thụ canxi. Nó phá vỡ canxi để cơ thể có thể hấp thụ canxi nó một cách hiệu quả nhất. Lòng đỏ trứng, cá hồi, cá ngừ, nấm, đậu phụ đều là những thực phẩm rất giàu vitamin D.

Vitamin K: Vitamin K giúp tăng mật độ khoáng của xương và đã được chứng minh là giúp giảm tỷ lệ loãng xương và gãy xương ở người cao tuổi. Vitamin K có trong rau xanh như cải xoăn, bông cải xanh, rau bina, bắp cải, rau diếp, các loại trái cây như bơ và kiwi. Ngoài ra, chúng còn có trong các loại thịt như thịt gà và thịt lợn.

Protein: Protein giúp tăng khối lượng cơ và hấp thụ canxi. Thịt gà, pho mát, đậu lăng, bơ đậu phộng, cá hồi và thịt nạc đều là những nguồn cung cấp protein dồi dào. 

Theo Kormedi.com

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